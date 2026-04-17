Решетников заявил об исчерпании внутренних ресурсов экономики
Российская экономика переживает непростой период, а бизнес сталкивается с нарастающим давлением из-за налоговых изменений, дефицита кадров и высокой стоимости заимствований. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, признав, что прежние внутренние ресурсы роста во многом исчерпаны, и предпринимателям придется адаптироваться к новым условиям.
Министр экономического развития Максим Решетников заявил о серьезных трудностях в российской экономике, передает ТАСС. Выступая на форуме поддержки предпринимательства «Мой бизнес», он отметил, что предприниматели острее всего ощущают текущее положение дел.
«Понятно, что ситуация в экономике непростая. Я думаю, бизнес это чувствует наиболее остро. И ситуация, скажем так, осложняется в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас, и которым бизнес вынужден адаптироваться», – сказал министр.
По словам главы ведомства, ранее справляться с растущими зарплатами и нехваткой специалистов помогали внутренние резервы. Однако сейчас они во многом исчерпаны, что делает макроэкономическую обстановку значительно более сложной. Основной задачей государства в этих условиях становится помощь предпринимателям в адаптации к новым вызовам.
Решетников подчеркнул, что бизнесу придется привыкать к структурным изменениям, а в некоторых случаях – сворачивать направления для перераспределения самого дефицитного ресурса – кадров. Кроме того, министр указал на излишне крепкий курс национальной валюты и высокие процентные ставки. Он добавил, что снижение ставок будет происходить медленнее, чем хотелось бы, из-за текущей бюджетной ситуации.
