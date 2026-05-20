Власти Приднестровья усилили охрану границы с Украиной
Тирасполь задействовал максимальное количество доступных технических средств для обеспечения безопасности на украинском направлении, заявил глава службы госбезопасности Приднестровской молдавской республики Валерий Гебос.
Приднестровье не меняет количество личного состава и техники на границе, а также не проводит дооборудование инженерных сооружений, поскольку охрана границы уже «осуществляется в усиленном режиме с максимальным использованием технических средств», заявил министр, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Приднестровья зафиксировали появление новых минных полей на границе с Украиной. В начале мая украинская сторона приступила к созданию эшелонированной системы оборонительных сооружений.