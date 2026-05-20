Российские ученые создали уникальные карточки собачьих эмоций

Донские ученые разработали новую методику выявления тревожности у собак

Tекст: Дарья Григоренко

Новая методика позволяет отличить обычное беспокойство от агрессии или глубокого страха. Исследователи выяснили, что щенки без положительных эмоций часто вырастают тревожными животными, излишне привязанными к хозяину. При слабой нервной системе подобная черта может развиться даже после единичного пугающего события, передает РИА «Новости».

Ученые совместно с коллегами из Института этнологии и антропологии РАН предложили оценивать состояние питомца по расстоянию до стоп владельца и внешним признакам.

«Очень чувствительным к уровню тревоги и агрессии собаки оказалось расстояние «человек-собака». При этом наиболее близко к владельцу находились тревожные собаки мелких пород; дальше всех оказались крупные тревожные собаки», – рассказала руководитель проекта Анна Фомина.

Она пояснила, что спокойные питомцы предпочитают сидеть на расстоянии полуметра от человека. С помощью нейросетей специалисты выделили такие поведенческие признаки стресса, как дрожь, моргание, одышка и поджатый хвост. На основе этих данных был сформирован набор этограмм с мимикой и позами беспокоящихся животных.

По словам профессора Алексея Ермакова, разработка востребована при подготовке служебных псов и собак-поводырей. Проект реализован при поддержке Российского научного фонда.

