Российские ученые создали уникальные карточки собачьих эмоций
Донские ученые разработали новую методику выявления тревожности у собак
Специалисты Донского государственного технического университета сформировали набор специальных изображений, помогающих владельцам точно определять уровень стресса и беспокойства у своих питомцев.
Новая методика позволяет отличить обычное беспокойство от агрессии или глубокого страха. Исследователи выяснили, что щенки без положительных эмоций часто вырастают тревожными животными, излишне привязанными к хозяину. При слабой нервной системе подобная черта может развиться даже после единичного пугающего события, передает РИА «Новости».
Ученые совместно с коллегами из Института этнологии и антропологии РАН предложили оценивать состояние питомца по расстоянию до стоп владельца и внешним признакам.
«Очень чувствительным к уровню тревоги и агрессии собаки оказалось расстояние «человек-собака». При этом наиболее близко к владельцу находились тревожные собаки мелких пород; дальше всех оказались крупные тревожные собаки», – рассказала руководитель проекта Анна Фомина.
Она пояснила, что спокойные питомцы предпочитают сидеть на расстоянии полуметра от человека. С помощью нейросетей специалисты выделили такие поведенческие признаки стресса, как дрожь, моргание, одышка и поджатый хвост. На основе этих данных был сформирован набор этограмм с мимикой и позами беспокоящихся животных.
По словам профессора Алексея Ермакова, разработка востребована при подготовке служебных псов и собак-поводырей. Проект реализован при поддержке Российского научного фонда.
