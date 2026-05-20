Си Цзиньпин заявил о росте поддержки дружбы России и Китая среди молодежи
Отношения между Москвой и Пекином находят все большее одобрение среди молодого поколения, а народы двух государств сближаются и лучше понимают друг друга, отметил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам прошедших переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.
Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине отметил укрепление связей между двумя странами, передает ТАСС. По словам китайского лидера, взаимная симпатия народов активно растет, особенно среди молодежи.
«Китайско-российская дружба находит все больше поддержки среди молодежи, и наши народы становятся ближе и все лучше понимают друг друга», – сказал глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. Официальные переговоры лидеров двух стран в Пекине продлились почти три часа.
Президент России Владимир Путин назвал двусторонние связи образцом для всего мира.
Председатель КНР отметил ускоренное развитие китайско-российского стратегического партнерства.