Ушаков: Путин и Си Цзиньпин завершат рабочую программу чаепитием

Россия создаст у границы с Китаем филиал Национального центра «Россия»

Tекст: Елизавета Шишкова

Национальный центр «Россия» планирует открыть филиал в Хабаровском крае на острове Большой Уссурийский. Рабочий визит в регион совершила делегация центра во главе с генеральным директором Наталья Виртуозова, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Вместе с губернатором Дмитрий Демешин представители центра посетили площадку будущего строительства.

Проект станет частью программы развития острова Большой Уссурийский, утвержденной по поручению Владимира Путина. Особенностью будущего филиала станет его трансграничное расположение – пространство ориентировано как на российских посетителей, так и на туристов из Китая. Начать строительство планируется в 2027 году, говорится в сообщении.

«Наша задача – объединить народы Дальнего Востока, проживающие как за пределами границы, так и у нас здесь. Мы покажем нашу единую историю и многовековое добрососедство – это очень важно. Сделаем все возможное и невозможное, чтобы филиал Национального центра "Россия" в Хабаровском крае стал новым символом Российской Федерации на восточных рубежах», – заявил Демешин.

По оценкам властей региона, реализация проекта позволит дополнительно привлекать до 500 тыс. китайских туристов ежегодно. Как подчеркнула Виртуозова, Хабаровский край стал первым регионом, который посетила команда центра после утверждения концепций новых филиалов.

«Большой Уссурийский – место, где граничат Россия и Китай. Наши страны связывают многолетние дружеские отношения и общие культурные ценности, в центре которых – семья. Уверена, что филиал станет точкой притяжения как для российских, так и для китайских туристов», – отметила она.

Согласно проекту, филиал разместится в 1,5 км от пограничного перехода. Здание площадью более 9 тыс. квадратных метров будет включать выставочные пространства, конгресс-зону, детские площадки, гастроряды «Кухни России», конференц-зал и выставку «Путешествие по России». Архитектурная концепция объекта вдохновлена природными и историческими символами Хабаровского края – Амурскими столбами и петроглифами Сикачи-Аляна.

Помимо Хабаровского края, концепции филиалов Национального центра «Россия» утверждены еще в семи регионах страны, включая Республика Саха (Якутия), Кабардино-Балкарская Республика и Республика Карелия.