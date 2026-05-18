Ушаков: Путин и Си Цзиньпин завершат рабочую программу чаепитием
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Пекин завершится неформальной встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны обсудят ключевые международные вопросы, заявил на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.
Важнейшим мероприятием в программе визита президента России в Китай станет неформальное чаепитие, передает ТАСС. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, именно там лидеры затронут самые значимые темы.
«Завершит рабочую программу беседа – это весьма важная беседа – с председателем КНР за чаем. На нее приглашены всего лишь по четыре человека с каждой стороны, и она будет сосредотачиваться на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня», – указал дипломат.
Ушаков добавил, что к этому событию идет активная подготовка. После торжественного обеда за закрытыми дверями стороны планируют откровенно и по-дружески обсудить все требующие доверительного разговора вопросы.
Российский лидер прилетит в Пекин вечером 19 мая.