Захарова заявила о колоссальном спросе на поездки в Китай
Захарова отметила огромный интерес россиян к безвизовым поездкам в Китай
Безвизовый режим между Россией и Китаем открыл новые возможности для туристических поездок, вызвав значительный интерес среди граждан России.
О введении безвизового режима для россиян, желающих посетить Китай, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.
Она подчеркнула, что интерес к поездкам в Китай среди россиян был очень высоким в последние годы.
Захарова пояснила: «Начинается новый этап в двусторонних контактах с Китаем, связан он с инициативой китайской стороны по введению безвизового режима для определенной категории граждан России сроком на 30 дней».
Безвизовый режим распространяется на туристов и лиц, посещающих знакомых и друзей. Для представителей СМИ и некоторых других категорий граждан визовый режим сохраняется.
Дипломат отметила, что соглашение не только упростит туристические поездки, но и позволит укрепить культурные и личные связи между странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские министерства начали работу по внедрению безвизового режима для туристов из Китая после поручения президента на Восточном экономическом форуме. В Китае для российских туристов ввели безвизовый режим с сентября 2025 года.
К 2026 году число поездок из России в Китай может достичь 3 млн. На острове Большой Уссурийский к 2028 году появится грузопассажирское сообщение между Россией и Китаем, для чего уже проектируют новый пункт пропуска.