    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот
    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу
    Эксперты объяснили неверие США в партнерство России, Индии и Китая
    Стубб заявил о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    Путин заявил о готовности сотрудничать с США по ЗАЭС
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    Путин назвал страны НАТО «специалистами по фильмам ужасов»
    На «Уральских локомотивах» начали сварку первого кузова для поезда ВСМ
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    2 сентября 2025, 14:15 • Новости дня

    Перевозки на Большом Уссурийском пообещали запустить в 2028 году

    МВР сообщило о запуске сообщения через Большой Уссурийский в 2028 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На острове Большой Уссурийский к 2028 году появится грузопассажирское сообщение между Россией и Китаем, для чего уже проектируют новый пункт пропуска, сообщает пресс-служба главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

    Грузопассажирское сообщение между Россией и Китаем на острове Большой Уссурийский планируется запустить в 2028 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

    Министр заявил, что сейчас идет работа по созданию приграничной инфраструктуры и пункта пропуска, необходимых для запуска маршрута. Ожидается, что проект позволит усилить транспортные связи между двумя странами.

    Как отмечают в пресс-службе, остров Большой Уссурийский рассматривается как площадка для создания пилотной российско-китайской зоны международного сотрудничества. По словам Чекункова, здесь планируется развивать не только туризм, но и трансграничное промышленное сотрудничество. Остров станет местом для проведения международных выставок и конференций, что повысит его роль в развитии деловых и культурных связей между Россией и Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что реализация проектов на острове Большой Уссурийский начнется в 2025 году. Путин назвал Дальний Восток флагманом в новой глобальной экономической реальности.

    2 сентября 2025, 11:24 • Новости дня
    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу

    Экономист Юшков: Меморандум по «Силе Сибири – 2» – еще не начало строительства газопровода

    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия и Китай договорились о наращивании поставок газа по действующим маршрутам – «Сила Сибири» и «Восточный маршрут», в то время как подписанный меморандум по проекту «Сила Сибири – 2» не означает начала строительства. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.Он допустил, коммерческий контракт по новому маршруту может быть заключен в рамках предстоящего Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Акции «Газпрома» в среду показали волатильность. Сначала котировки подскочили на фоне сообщений по «Силе Сибири – 2». Однако бумаги подешевели после того, как появились уточнения по подписанным документам. Речь шла об обзывающем меморандуме, а не о коммерческом твердом контракте. Неразбериха с терминами и вызвала колебания цен», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    Итогом переговоров лидеров России, Китая и Монголии на среднесрочную перспективу стала договоренность увеличивать поставки по «Силе Сибири» и по «Восточному маршруту», пояснил собеседник. «Сила Сибири – 2» – это более долгосрочная история. Строительство газопровода займет около пяти лет, еще несколько лет потребуется для выхода на проектную мощность», – детализировал аналитик.

    По его мнению, сейчас стороны прорабатывают все нюансы: кто будет реализовывать монгольский участок, кто за это заплатит и в какие сроки удастся все осуществить. Юшков допускает, что контракт по «Силе Сибири – 2» все же заключат – возможно, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 3 – 6 сентября.

    «Все мероприятия в Китае – саммит ШОС, двусторонние встречи лидеров, предстоящий парад – получает огромное внимание всего мира. Возможно, политики исходят из того, что сделка «затеряется» в информационной повестке. При этом юбилейный, X ВЭФ может войти в историю как площадка, на котором был подписано соглашение. Но пока все-таки твердого документа нет, и меморандум неравнозначен началу строительства газопровода», – заключил Юшков.

    Ранее «Газпром» и китайская CNPC подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве, в который входят договоренности о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

    Как ожидается, поставки по новой договоренности будут осуществляться в течение 30 лет в объеме 50 млрд куб. м в год. Также стороны согласовали увеличение поставок по «Силе Сибири» с 38 до 44 млрд куб. м в год и по проекту «Дальневосточный маршрут» с 10 до 12 млрд куб. м в год, добавил Миллер. На фоне этих новостей стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже утром выросла более чем на 1%.

    По его словам, проект строительства газопровода «Сила Сибири – 2» станет самым крупным и капиталоемким в мировой газовой отрасли. Миллер подчеркнул, что вместе с транзитным газопроводом «Союз Восток» через Монголию и развитием газотранспортных мощностей в Китае этот проект выйдет на лидирующие позиции по масштабу и инвестициям.

    Глава «Газпрома» не стал комментировать цену поставок: «Мы коммерческие вопросы отдельно доложим». Также Миллер воздержался от того, чтобы сообщить в какой валюте будет оплата. «Я могу сказать, в каких валютах оплата производится в текущий период времени. У нас оплата производится 50 на 50: 50% оплаты производится в рублях и 50% оплаты производится в юанях», – уточнил он.

    При этом Миллер отметил, что газ для Китая будет дешевле, чем для потребителей в Европе. «Все дело в том, что поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу поставки осуществляются с месторождений в Западной Сибири. … Транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая существенно ниже. Поэтому объективно китайский рынок расположен ближе, логистические затраты ниже, соответственно, и цена объективно ниже», – пояснил глава «Газпрома».

    Он отметил, что формат газопровода через Монголию был определен еще давно. «Все-таки мы должны вспомнить, когда принималось решение о строительстве «Силы Сибири – 2» и газопроводе «Союз Восток». Они принимались еще до того, как была введена в эксплуатацию магистральная труба «Силы Сибири». Еще до того, как физически начались поставки российского газа в Китай», – приводит слова Миллера ТАСС.

    Напомним, в мае Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров поручили ускорить реализацию проекта газопровода «Сила Сибири – 2». Главная проблема – это цена будущих поставок. Ранее появились слухи, что Россия будет продавать газ в Китай по низким внутрироссийским ценам. Газета ВЗГЛЯД писала, почему это маловероятный сценарий.

    2 сентября 2025, 10:51 • Новости дня
    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян

    Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней

    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян
    @ Ma Weibing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китай разрешит гражданам России с обычными загранпаспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Решение принято для упрощения взаимных поездок граждан обеих стран. Пробная безвизовая политика будет действовать до 14 сентября 2026 года, сказал представитель китайского ведомства, передает ТАСС.

    В марте сообщалось, что Пекин и Москва намерены улучшить визовый режим, чтобы сделать поездки между странами более удобными для граждан.

    В октябре 2023 года Китай упростил въезд для россиян.


    1 сентября 2025, 20:20 • Видео
    Историческое примирение КНР и Индии назло США

    Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    1 сентября 2025, 22:25 • Новости дня
    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин
    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский президент Владимир Путин покинул Тяньцзинь, в котором проходил двухдневный саммит ШОС, и прибыл в столицу Китая – Пекин.

    Кортеж президента России за один час и 10 минут преодолел путь из Тяньцзина до Пекина, где находится государственная резиденция Дяоюйтай.

    Через несколько часов отдыха у Владимира Путина состоится ряд встреч, согласно опубликованной Кремлем программе. В частности, 2 сентября состоится встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обсудят ключевые вопросы сотрудничества.

    На 3 сентября запланирован визит на праздничные мероприятия к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Так же в этот день у Путина запланированы двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая».

    2 сентября 2025, 12:46 • Новости дня
    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая

    Американист Дудаков: Политический класс США не готов признать новый миропорядок

    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая
    @ Pib/Press Information/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Администрация Дональда Трампа пытается убедить всех в «показушном» характере ШОС и не верит в способность России, Индии и Китая договориться о новом миропорядке, однако сами американские власти сомневаются в обоснованности своих заявлений, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Борис Межуев и Малек Дудаков. Ранее глава минфина США Скотт Бессент назвал ШОС «показушной».

    «В США наблюдается парадоксальная ситуация: политико-деловой истеблишмент и СМИ, ранее призывавшие Трампа к давлению на Россию, Индию и Китай, теперь критикуют его за эти же действия. Все эксперты, не связанные напрямую с администрацией Белого дома, признают: итоги саммита ШОС нанесли серьёзный удар по американоцентричной модели мира», – заявил политолог Борис Межуев.

    «Бессент пытается убедить американцев в якобы «показушном характере» ШОС и в перспективах Вашингтона договориться с Москвой, Дели и Пекином, но, полагаю, даже он сам не полностью верит в свои слова. Тем более активизация Индии придает Шанхайской организации сотрудничества политическое измерение, существенно расширяя ареал перспективных направлений для взаимодействия стран-партнеров», – указал он.

    «Я допускаю, что Трамп как реалист может махнуть рукой на «ястребов» и публично признать, что система сдерживания России и Китая рухнула. Однако не исключаю, что США попытаются нанести точечные удары по перспективным – на их взгляд – направлениям. Например, Вашингтон может нарастить военную помощь Украине или осуществить военно-политическую интервенцию в Венесуэлу. Администрация Трампа может преподнести это как вытеснение пророссийских и прокитайских сил из «американского подбрюшья», – спрогнозировал спикер.

    «Впрочем, это не спасет главу Белого дома от обвинений со стороны большинства американцев, в том числе – консервативного крыла, в поражении от евразийских оппонентов», – отметил аналитик.

    В свою очередь, американист Малек Дудаков считает, что американский политический класс пока не готов признать свое поражение и все еще рассматривает США как единственную мировую сверхдержаву. По его мнению, Вашингтон продолжает считать себя вправе использовать любые инструменты – военные, тарифные, санкционные – для принуждения других государств к следованию своей воле, тем самым сохраняя прежний миропорядок.

    «При этом очевидно, что эффективность этих мер быстро снижается. Саммит ШОС подтвердил, что все больше стран готовы к кооперации друг с другом в обход США. Рано или поздно Вашингтону – при Трампе или уже после него – придется договариваться со всем миром, включая Россию, Индию и Китай, о сотрудничестве на более реалистичных и взаимовыгодных условиях», – спрогнозировал спикер.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на текущей неделе он с президентом Дональдом Трампом будет рассматривать варианты санкций против России и расчет российского лидера Владимира Путина «скрыться за дипломатической игрой» не поможет, как ничто не спасло Индию от тарифов в 50%.

    «Это давнее собрание, называется Шанхайская организация сотрудничества, и я думаю, она в значительной степени носит показушный характер. В конечном счете, я думаю, Индия как самая густонаселенная демократия в мире ближе по ценностям к нашим и китайским, чем к российским», – заявил глава минфина в интервью Fox Business.

    Однако Запад обеспокоен жестами единения и сплоченности, которые лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали на саммите ШОС. Все это стало вызовом для внешней политики Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

    «Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая. С другой стороны, его грубое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию к сближению с Россией и укрепляет ее отношения с Китаем», – говорится в материале WSJ.

    В схожем ключе высказываются авторы издания Axios. По их мнению, образ трех лидеров, которые держались за руки на саммите ШОС, является как минимум «символическим ударом», который показал неудачу Трамп в попытке отдалить друг от друга Россию, Индию и Китай.

    На этом фоне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство стало образцом межгосударственных дружественных связей. Он указал, что участие лидеров двух государств в торжественных мероприятиях 9 Мая и 3 Сентября уже стало доброй традицией двусторонних отношений. Также, Си отметил, что Пекин готов поддерживать Москву по множеству направлений.

    Путин в ответном слове согласился, что тесное российско-китайское общение отражает стратегический характер двусторонних связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне. «Память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху», – сказал он.

    По итогам встречи Москва и Пекин подписали свыше 20 документов о сотрудничестве. Среди них соглашения в энергетике, искусственном интеллекте, а также в таких сферах, как аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, система образования и СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС, и как создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой.

    1 сентября 2025, 21:11 • Новости дня
    Путин покинул Тяньцзинь и направился в Пекин
    Путин покинул Тяньцзинь и направился в Пекин
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кортеж президента России Владимира Путина направился из Тяньцзиня в Пекин, где продолжится рабочая программа главы государства.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры, на которых запечатлен выезд президентского кортежа из Тяньцзиня.

    Ранее Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая».

    2 сентября 2025, 05:55 • Новости дня
    Путин в Пекине начал переговоры с лидерами Китая и Монголии
    Путин в Пекине начал переговоры с лидерами Китая и Монголии
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Кремль. Новости»

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где началась его рабочая программа с трехсторонней встречи лидеров России, Китая и Монголии.

    Российский лидер Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где состоится встреча с главами Китая и Монголии.

    Трехсторонняя встреча проходит после длительного разрыва, поэтому важно подвести итоги работы, которая проходила в предыдущие три года, наметить планы дальнейшего сотрудничества, сообщали в Кремле. Встреча глав государств в таком формате проходит в седьмой раз.

    Владимир Путин находится в Китае с четырехдневным визитом.

    Вечером 1 сентября кортеж президента России за один час и 10 минут преодолел путь из Тяньцзина до Пекина, где находится государственная резиденция Дяоюйтай.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, согласно опубликованной Кремлем программе, 2 сентября состоится встреча глав России, Китая и Монголии, в ходе которой Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обсудят ключевые вопросы сотрудничества.

    До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая».

    1 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    Лавров оценил саммит ШОС в Тяньцзине как содержательный

    Лавров назвал дискуссию на саммите ШОС в Китае конструктивной

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал обсуждения на саммите ШОС и ШОС+ в Тяньцзине как крайне содержательные и единодушные.

    Саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), проходивший в Китае, стал местом для насыщенной дискуссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как передает ТАСС, в переговорах участвовали не только постоянные члены ШОС, но и страны-наблюдатели, партнеры по диалогу, а также государства, приглашенные по инициативе китайского председательства.

    Сергей Лавров подчеркнул, что мероприятие включало не только переговоры, но сразу два саммита – ШОС и ШОС+.

    «Очень содержательная дискуссия, дискуссия на разных примерах, на разных инициативах, но и двигалась она в одном направлении», – заявил министр иностранных дел России в беседе с журналистом.

    По словам Лаврова, страны – участники обсуждения продемонстрировали согласованность позиций в ряде ключевых вопросов, что стало важным результатом встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия заблокировала переход Азербайджана в статус полноправного члена ШОС на саммите в Китае. Ситуацию на Украине обсуждали в кулуарах саммита ШОС. Владимир Путин провел несколько двусторонних встреч на полях саммита.

    2 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    Axios увидел в дружеском общении Моди с Путиным и Си послание Трампу

    Tекст: Ирма Каплан

    Столкнувшись с тарифами и оскорблениями со стороны президента США Дональда Трампа, премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник гораздо дружелюбнее пообщался со своими коллегами из России и КНР во время своего первого за семь лет визита в Китай, пишет Axios.

    «Сменявшие друг друга президенты США активно заигрывали с Индией, чтобы уравновесить влияние Китая. Трамп активно пытается вбить клин между Индией и Россией, одновременно стремясь постепенно отдалить Россию от Китая. Таким образом, изображение трех лидеров буквально держащихся за руки, является как минимум символическим ударом», – пишет портал Axios. 

    С точки зрения Моди, говорится в материале, происходившее на саммите явная попытка продемонстрировать, что Индия – сильный игрок с влиятельными партнерами.

    Пошлины Трампа в 50%, удвоенные на прошлой неделе из-за продолжающихся закупок Индией российской нефти, вызвали возмущение в стране. Как и оскорбительные комментарии Трампа и некоторых членов его команды.

    «В понедельник Трамп пошёл ва-банк, назвав торговлю США с Индией «односторонней катастрофой». А Моди дал понять, что Индия не прекратит покупать нефть у России, и попытался наладить отношения с Си Цзиньпином, что может свести на нет более чем десятилетние усилия США по объединению с Индией в борьбе с Китаем», – считает Axios.

    В завершение портал пишет, что на данный момент стремление администрации Трампа дистанцировать Россию, Индию и КНР друг от друга не приносит результата.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров КНР, России и Индии на саммите ШОС.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к каким переменам миропорядка приведет саммит ШОС.

    2 сентября 2025, 08:22 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин продолжили общение за чаем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин начали общение в ходе церемонии чаепития после беседы в присутствии представительных делегаций.

    Встреча проходит в Пекине в рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию окончания Второй мировой войны, передает ТАСС.

    До этого политики беседовали в присутствии делегаций, обсуждали укрепление и развитие всеобъемлющего партнерства и взаимодействия стран.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин открыли переговоры в Пекине. Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая представляют собой образец партнерства. Российский лидер отметил, что Москва стремится развивать отношения с Китаем.

    Также Путин отметил, что теплый прием российской делегации подчеркивает беспрецедентный уровень стратегического партнерства между Россией и Китаем.

    2 сентября 2025, 08:33 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал развивать сотрудничество России, КНР и Монголии в рамках ШОС

    Си Цзиньпин: Россия, КНР и Монголия должны укреплять связи в сложной обстановке в мире

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе трехсторонней встречи Си Цзиньпин акцентировал внимание на необходимости усиления единства России, Китая и Монголии на фоне сложной международной ситуации.

    Россия, Китай и Монголия должны укреплять единство и сотрудничество на фоне сложной международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и лидером Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, передает ТАСС.

    «Чем более нестабильной и запутанной становится международная обстановка, тем больше Китай, Россия и Монголия должны укреплять единство и сотрудничество, усиливать взаимную поддержку, уважать коренные интересы и основные проблемы друг друга», – отметил Си Цзиньпин.

    Он подчеркнул, что особенно важно развивать взаимодействие между тремя странами на площадках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По его словам, ШОС – это основная платформа для обеспечения безопасности и достижения общего развития в регионе.

    Си Цзиньпин также призвал использовать различные платформы и центры сотрудничества, которые были созданы в ходе Тяньцзиньского саммита, для расширения масштабов взаимодействия между Китаем, Россией и Монголией. Он выразил уверенность, что совместные усилия позволят странам эффективнее противостоять вызовам и укреплять региональную стабильность.

    Ранее во вторник председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул значимость стратегического сотрудничества между Москвой и Пекином на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

    Президент России Владимир Путин отметил, что теплый прием российской делегации подчеркивает беспрецедентный уровень стратегического партнерства между Россией и Китаем.

    Си Цзиньпин также заявил о начале нового этапа сотрудничества между Россией, Китаем и Монголией.

    2 сентября 2025, 08:27 • Новости дня
    Россия заявила о перспективах совместных арктических проектов с США и КНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможность совместной реализации энергетических и углеводородных проектов с Китаем и США в Арктике обсуждается на уровне Российского фонда прямых инвестиций, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

    Россия рассматривает вариант участия в совместных проектах с Китаем и США в Арктике и энергетической сфере, заявил Дмитриев, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что не стоит разделять проекты по странам, а сфокусироваться на совместных инвестициях, в том числе китайских и американских инвесторов, в углеводородные проекты в Арктике.

    Дмитриев также выделил важность российско-китайского инвестиционного сотрудничества, назвав его ключевым для экономических отношений в рамках ШОС. По его словам, проекты с КНР затрагивают инфраструктуру, технологии, промышленность и агросектор, и их число будет только увеличиваться. Он уточнил, что РФПИ и китайские партнеры уже вложили более 800 млрд рублей в Россию через более 50 инвестиционных проектов.

    Глава ВТБ Андрей Костин поддержал необходимость перехода российско-китайских торговых отношений в новое качество, подчеркнув значение совместных инвестиций и технологической кооперации для дальнейшего роста.

    В марте Россия сообщала о готовности к взаимодействию с США для обеспечения безопасности и устойчивого развития в Арктике.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российские ледоколы могут удовлетворить потребности Соединенных Штатов в Арктическом регионе.

    2 сентября 2025, 09:38 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин прошли по резиденции китайского лидера

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили прогулку по резиденции китайского лидера Чжуннаньхай во вторник.

    Прогулка состоялась после переговоров президентов в расширенном составе и их неформального общения за чашкой чая, передает РИА «Новости».

    Резиденция «Чжуннаньхай» находится в центре Пекина, это дворцово-парковый комплекс с историей, уходящей к X-XIII векам. Комплекс занимает площадь около 1 млн квадратных метров и является закрытой территорией.

    В ходе поездки Владимир Путин заявил о готовности России поддерживать стратегическое взаимодействие с Китаем.

    «Россия готова поддерживать стратегическое взаимодействие с Китаем, укреплять контакты на высоком уровне и расширять деловое сотрудничество в различных областях для содействия дальнейшему развитию двусторонних отношений на высоком уровне», – сказал он.

    Ранее президент Путин заявил, что на беспрецедентность уровня российско-китайского партнерства указывает теплый прием российской делегации в Китае.

    Си Цзиньпин указал на новый этап сотрудничества между Россией, Китаем и Монголией.

    2 сентября 2025, 10:38 • Новости дня
    Президентский штандарт подняли над резиденцией Дяоюйтай, где живет Путин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственная резиденция Дяоюйтай в Пекине украсилась президентским штандартом в честь пребывания там российского лидера Владимира Путина.

    Согласно дипломатической практике, резиденция, предоставленная иностранному лидеру принимающей стороной, временно считается территорией его страны, поэтому на флагштоке перед зданием появился президентский штандарт России, передает ТАСС.

    Владимир Путин уже не впервые живет в Дяоюйтай – ранее он останавливался здесь во время визита в октябре 2023 года. Резиденция имеет богатую историю: изначально она служила загородным дворцом для отдыха китайских императоров, а в эпоху династии Цзинь получила название «императорской рыбалки» благодаря построенной здесь платформе для ловли рыбы.

    В 1958 году китайские власти приняли решение размещать высокопоставленных иностранных гостей в этом природном парке, а в следующем году здесь открыли государственную резиденцию. С тех пор Дяоюйтай приняла более 800 мировых лидеров и знаменитых деятелей.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин поговорили о международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес.

    Также глава КНР призвал развивать сотрудничество России, Китая и Монголии в рамках ШОС. По его мнению, Москва и Пекин способны реализовывать масштабные совместные проекты и развивать собственный потенциал.

    2 сентября 2025, 09:42 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о способности России и Китая реализовать крупные проекты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул на встрече с Владимиром Путиным, что Москва и Пекин способны реализовать масштабные совместные проекты и развивать собственный потенциал.

    По его словам, Китай и Россия обладают мощью для собственного развития и возрождения, передает ТАСС.

    Он добавил, что обе страны должны «продвигать сотрудничество с помощью крупных проектов, создавать знаковые проекты сотрудничества и содействовать более глубокой интеграции интересов».

    Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость повышать устойчивость взаимодействия между Китаем и Россией, совершенствовать взаимопонимание и стремиться к укреплению и сохранению общей ситуации в области сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин призвал развивать сотрудничество России, Китая и Монголии в рамках ШОС. Си Цзиньпин назвал партнерство России и Китая образцовым. Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием делегации России.

    2 сентября 2025, 07:05 • Новости дня
    Си Цзиньпин назвал партнерство России и Китая образцовым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул значимость стратегического сотрудничества между Москвой и Пекином на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине.

    Всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России стало примером дружественных межгосударственных отношений, передает ТАСС. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в пекинском Доме народных собраний.

    «Китайско-российские отношения выдержали испытание международной конъюнктурой и служат образцом межгосударственных отношений вечного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества и обоюдного выигрыша», – заявил Си Цзиньпин. По его словам, тесное взаимодействие Москвы и Пекина становится ориентиром для других стран.

    Си Цзиньпин также подчеркнул, что под стратегическим руководством на высшем уровне государства последовательно реализуют совместные проекты и инициативы. Он отметил значительные успехи и результаты сотрудничества между Китаем и Россией, которые, по его словам, полностью соответствуют первоначальным целям партнёрства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин начал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС

    Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой. Подробности

    Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости

    Саммит Шанхайской организации сотрудничеств стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС? Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот

    Грандиозная сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польши может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот. По крайней мере, в Литве эта идея всерьез обсуждается. Заявляется, что болота должны спасти Прибалтику от «российской агрессии», но реальные цели всех этих мероприятий, похоже, совсем другие. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

