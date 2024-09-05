Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.0 комментариев
Старт проектов на острове Большой Уссурийский запланирован на 2025 год
Путин: Начало проектов на острове Большой Уссурийский запланировано на 2025 год
Реализация проектов на острове Большой Уссурийский начнется в 2025 году, сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.
«Хорошим примером сотрудничества с зарубежными партнерами, крупных вложений в стройку и создание рабочих мест должно стать развитие острова Большой Уссурийский», – заявил президент России.
Глава страны озвучил, что речь идет о создании на острове крупных логистических комплексов, пунктов пропуска через госграницу, расширении автодорожной сети.
«В мае этого года – в рамках госвизита в КНР – мы договорились с китайскими коллегами о совместной работе над проектом. Уверен, он придаст мощный импульс развитию Хабаровска и всего региона. Прошу правительство отработать организационные и финансовые вопросы, чтобы приступить к реализации плана уже со следующего года», – заявил глава государства.
Как ранее сообщалось, на полях ВЭФ президент Владимир Путин заявил о том, что Дальний Восток стал флагманом в новой глобальной экономической реальности. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).