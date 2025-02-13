Bild: Германия поставит Украине 6 тыс. дронов с искусственным интеллектом

Германская компания Helsing решила поставить Украине 6 тыс. дронов-камикадзе с искусственным интеллектом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Германская оборонная компания Helsing в 2024 году поставит Украине 6 тыс. дронов-камикадзе модели HX-2, сообщает ТАСС.

Эти беспилотные аппараты оснащены искусственным интеллектом, который позволяет им избегать радиоэлектронной борьбы и функционировать в сложных погодных условиях. Дроны могут развивать скорость до 220 км/ч и имеют дальность полета до 100 км. Они оборудованы для атаки танков и строений и способны самостоятельно завершать атаку без участия оператора.

В 2024 году, Украина уже получила 4 тыс. таких дронов. Новая поставка оценивается в сотни миллионов евро и должна быть профинансирована из помощи Украине в 3 млрд евро, однако канцлер Олаф Шольц заблокировал эти средства. В Helsing уверены, что следующее правительство Германии одобрит выделение средств для этих целей.

Для увеличения производства дронов компания открыла новый завод на юге Германии, местоположение которого засекречено. Ожидается, что его мощность составит тысячу дронов в месяц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина получит 3,5 тыс. ударных беспилотников от фирмы Helsing, а правительство ФРГ дает высокую оценку эффективности этих дронов, однако данных об их применении в условиях реальных боевых действий до сих пор нет.