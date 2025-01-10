N-tv: Германия планирует поставить Украине танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО в первой половине 2025 года

Tекст: Валерия Городецкая

По информации правительственных источников N-tv, власти Германии планируют передать Киеву крупные партии вооружений в первой половине текущего года, передает ТАСС.

В поставку войдут 22 танка типа Leopard-1, 25 боевых машин пехоты Marder, еще одна система ПВО IRIS-T SLM/SLS, 16 гаубиц, две пусковые установки Patriot и семь зенитных самоходных установок Gepard с 120 тыс. снарядов.

Кроме того, Украина получит 3,5 тыс. ударных беспилотников от фирмы Helsing, шесть вертолетов Sea-King с вооружением и 250 тыс. артснарядов. Телеканал подчеркнул, что запланированы также поставки других видов вооружений.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал выделение Украине дополнительной военной помощи на 3 млрд евро, предложенной главами МИД и Минобороны Германии Анналеной Бербок и Борисом Писториусом. Экс-посол Украины Андрей Мельник заявлял, что Германия должна предусмотреть в бюджете на ближайшие четыре года помощь Киеву в размере 80 млрд евро, что составляет 20 млрд евро ежегодно.