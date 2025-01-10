  • Новость часаВСУ за сутки потеряли в Курской области более 280 человек и два танка
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    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    4 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

    23 комментария
    10 января 2025, 14:49 • Новости дня

    N-tv: Германия планирует поставить Украине танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО

    N-tv: Германия планирует поставить Украине танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО в первой половине 2025 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    В первой половине этого года Германия намерена отправить Украине значительное количество вооружений, включая танки Leopard-1 и системы ПВО, а также ударные беспилотники и вертолеты, сообщил телеканал N-tv.

    По информации правительственных источников N-tv, власти Германии планируют передать Киеву крупные партии вооружений в первой половине текущего года, передает ТАСС.

    В поставку войдут 22 танка типа Leopard-1, 25 боевых машин пехоты Marder, еще одна система ПВО IRIS-T SLM/SLS, 16 гаубиц, две пусковые установки Patriot и семь зенитных самоходных установок Gepard с 120 тыс. снарядов.

    Кроме того, Украина получит 3,5 тыс. ударных беспилотников от фирмы Helsing, шесть вертолетов Sea-King с вооружением и 250 тыс. артснарядов. Телеканал подчеркнул, что запланированы также поставки других видов вооружений.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал выделение Украине дополнительной военной помощи на 3 млрд евро, предложенной главами МИД и Минобороны Германии Анналеной Бербок и Борисом Писториусом. Экс-посол Украины Андрей Мельник заявлял, что Германия должна предусмотреть в бюджете на ближайшие четыре года помощь Киеву в размере 80 млрд евро, что составляет 20 млрд евро ежегодно.

    10 января 2025, 06:30 • Новости дня
    Вступивший в ВСУ участник «Танцев» на ТНТ ликвидирован в зоне спецоперации

    В зоне СВО ликвидирован вступивший в ВСУ участник шоу «Танцы» на ТНТ Раков

    Вступивший в ВСУ участник «Танцев» на ТНТ ликвидирован в зоне спецоперации
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский танцор Владимир Раков, известный по участию в танцевальном шоу «Танцы» на ТНТ, ликвидирован в зоне специальной военной операции на Украине, он участвовал в боевых действиях против российских войск в составе вооруженных сил Украины; о его смерти сообщила хореограф Галина Пеха.

    Пеха сообщила, что Раков был ликвидирован 6 января «во время выполнения боевого задания». Он принимал участие в шестом сезоне шоу «Танцы» на российском телеканале ТНТ в 2019 году, дошел до полуфинала, передает РИА «Новости».

    По данным украинских СМИ, Раков служил в стрелковом батальоне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО также были ликвидированы редактор украинского шоу «МастерШеф» Антон Вовк чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец.


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    10 января 2025, 03:25 • Новости дня
    Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро

    Spiegel сообщил об отказе Шольца одобрить дополнительный пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро

    Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине дополнительной военной помощи на 3 млрд евро, предложенной главами МИД и Минобороны Германии Анналеной Бербок и Борисом Писториусом, пишет Spiegel со ссылкой на источники.

    Согласно данным Spiegel, в предлагаемую помощь входят системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, гаубицы и боеприпасы. Бербок и Писториусу стремились реализовать проект до выборов в Бундестаг 23 февраля, передает ТАСС.

    Планировалось провести 3 млрд евро через бюджетный комитет как дополнительные расходы, используя схему, ранее уже применявшуюся для помощи Киеву. Ведомство федерального канцлера дало понять, что не поддержит пакет. Аргументом стало нежелание ставить новое правительство перед свершившимся фактом и уверенность в наличии достаточных средств у Германии для продолжения поддержки Украины. В бюджете на 2025 год предусмотрено 4 млрд евро на эти цели.

    По данным Spiegel, в Социал-демократической партии Германии считают, что Шольц не хочет объявлять о новой помощи в разгар предвыборной кампании. Германия остается вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы планирует визит в Москву до досрочных парламентских выборов 23 февраля, однако кабмин ФРГ исключил такую возможность.

    Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus, объясняя это стремлением Германии поддерживать Украину максимально, но с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность.

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    9 января 2025, 19:32 • Видео
    У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

    Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

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    9 января 2025, 19:52 • Новости дня
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями, пишет Financial Times (FT).

    Как пишет FT, команда Трампа пересмотрела свой подход к урегулированию конфликта на Украине, передает РБК. Европейские чиновники, участвующие в переговорах с будущей администрацией США, отмечают, что Трамп и его команда стремятся выглядеть сильными. «Они одержимы силой и желанием выглядеть сильными, поэтому пересматривают подход к Украине», – подчеркнул один из чиновников.

    Несмотря на это, в команде Трампа пока нет четкого плана разрешения конфликта, пишет издание. Однако заявления Трампа о том, что конфликт удастся разрешить за шесть месяцев, указывают на намерение продолжать поддерживать Украину после его инаугурации, отмечается в материале. Это заявление сильно отличается от его предвыборного обещания урегулировать конфликт за сутки.

    Европейские партнеры восприняли слова Трампа как признак того, что его администрация не собирается немедленно отказаться от поддержки Киева, пишет FT. В администрации Трампа также опасаются негативных последствий, если действия на Украине будут сравниваться с «катастрофическим выводом войск из Афганистана» при Джо Байдене.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал несерьезными для России сигналы команды Трампа по Украине, а канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о желании Трампа завершить украинский конфликт.

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    9 января 2025, 18:09 • Новости дня
    В Польше допустили занятие Россией всей территории Украины

    Mysl Polska: Россия может занять всю территорию Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне экономических трудностей и поражений на фронте Украина может потерять всю свою территорию, пишет польское издание Mysl Polska.

    В статье польского издания Mysl Polska говорится, что Россия может занять всю Украину. «Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину», – подчеркивается в материале, передает РИА «Новости».

    Автор также указал, что Россия не была инициатором конфликта – Москва защищала свою безопасность, отвечая на активизацию на Украине подразделений ЦРУ и натовских инструкторов.

    Кроме того, в статье отмечается экономическое банкротство Украины и ее поражения на фронте, что ведет к усталости западных партнеров от необходимости финансирования Киева. Также обсуждается возможность начала мирного процесса, несмотря на запрет Зеленского вести диалог с Россией и все реже звучащее требование о возвращении к границам 1991 года.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил необходимость обсуждать территориальные вопросы с Украиной в рамках текущего конфликта, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Киев вряд ли сможет «вернуть» территории, которые вошли в состав России после референдумов, но Украине необходимы гарантии безопасности.

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    10 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Идет подготовка встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп подчеркнул, что Путин также «хочет встречи». По его словам, российский лидер даже публично заявлял о своем желании провести переговоры.

    Трамп сказал, что встреча с Путиным будет направлена на урегулирование конфликта на Украине. В то же время он отметил, что окончательный формат переговоров пока не определен.

    «Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, но пока Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России.

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    10 января 2025, 11:41 • Новости дня
    ВС России вошли в цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные вытеснили подразделения ВСУ из цехов огнеупорного комбината в Часовом Яре, заняв ключевые позиции и развивая наступление по основным направлениям, сообщил начальник оперштаба разведцентра с позывным «Чукча».

    По словам военного, российские десантники начали 2025 год со штурма ангаров комбината, передает ТАСС.

    В настоящее время российские военные наступают в промзоне на юго-востоке комбината, атакуя позиции ВСУ с северо-западного фланга. Боец отметил, что захват плацдармов позволил выбить противника из большинства прилегающих к третьему цеху строений, а войскам удалось с двух сторон зайти в сам цех, который является важным оборонительным узлом.

    В Северном микрорайоне продолжаются боевые действия. Российские подразделения освободили две трети микрорайона, ВСУ удерживают несколько улиц и лесопосадки на западе микрорайона.

    Боец также сообщил, что ВСУ сталкиваются с нехваткой снарядов и людей, что подтверждается радиоперехватами. Украинские военные используют бывших заключенных, известных как «характерники», в боевых операциях. Бои за Часов Яр вступают в завершающую стадию. По мнению российских военных, украинские силы скоро будут вытеснены из города.

    Ранее российские бойцы сообщили, что штурмовики ведут бои в микрорайоне Северный Часова Яра, а до этого российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра в ДНР.

    Также сообщалось, что украинские СМИ получили указания от властей ограничить упоминание пяти городов в ДНР: Курахово, Красноармейск (Покровск), Мирноград, Часов Яр и Дзержинск (Торецк).

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    10 января 2025, 11:09 • Новости дня
    Медведчук заявил о деградации украинцев из-за политики трех «де» Зеленского

    Медведчук: Три «де» в политике Зеленского привели к деградации Украины

    Медведчук заявил о деградации украинцев из-за политики трех «де» Зеленского
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Политика трех «де» Владимира Зеленского, основанная на деградации, деиндустриализации и деинтеллектуализации, приводит украинцев к оглуплению и помогает удерживать власть, заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

    Политика Владимира Зеленского, основанная на трех «де» – деградации, деиндустриализации и деинтеллектуализации, направлена на массовое отупление населения Украины. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

    Он считает, что таким образом Зеленский пытается удерживать власть, поскольку «умные люди никогда не выберут президентом страны дешевого клоуна».

    Медведчук сослался на данные портала International IQ Test, согласно которым Украина заняла последнее место в Европе и 78-е место в мире по уровню IQ из 127 стран. По его мнению, это отражает систематическое снижение уровня интеллекта среди украинцев. Он также отметил, что Украина стала самой бедной и вымирающей страной в Европе, занимая первое место по смертности и последнее по рождаемости среди 228 государств.

    Политик подчеркнул, что украинская элита целенаправленно проводила политику оглупления простых людей, запустив пропаганду и отрицательный отбор в элиту после прихода к власти Зеленского и партии «Слуга народа». Медведчук считает, что власть Зеленского и его окружения стала результатом обвального снижения интеллектуального уровня правящей элиты. По его словам, такой подход вызывает презрение у каждого мыслящего гражданина Украины.

    Ранее Виктор Медведчук назвал 2024 год катастрофическим для Владимира Зеленского из-за «курской аферы».

    Между тем СМИ писали, что Владимир Зеленский намерен участвовать в президентских выборах на второй срок, а его шансы зависят от участия главного конкурента на пост президента – экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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    9 января 2025, 18:24 • Новости дня
    В лицо экс-министру финансов ФРГ Линднеру бросили торт

    Неизвестная женщина бросила торт в лицо экс-министру финансов Германии Линднеру

    В лицо экс-министру финансов ФРГ Линднеру бросили торт
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время предвыборного мероприятия в немецком городе Грайфсвальд экс-министра финансов и лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера атаковали, неизвестная женщина бросила ему в лицо торт.

    Инцидент с экс-министром финансов Германии и лидером Свободной демократической партии Линднером произошел во время предвыборного мероприятия в городе Грайфсвальд, передает ТАСС со ссылкой на Bild. Неизвестная женщина неожиданно бросила торт в политика, попав ему прямо в лицо.

    Линднер, известный своим чувством юмора, отреагировал на происшествие с иронией. «Сливки были бы лучше. Я с гордостью буду носить эти следы борьбы», – заявил он, после чего продолжил свою речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер снял с должностей трех министров партии свободных демократов, включая министра финансов Кристиана Линднера. Бывший министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил Европейскому центральному банку рассмотреть возможность включения криптоактивов в свои резервы.

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    10 января 2025, 00:18 • Новости дня
    Зеленский по итогам «Рамштайна» сообщил о помощи на 2 млрд долларов для Украины
    Зеленский по итогам «Рамштайна» сообщил о помощи на 2 млрд долларов для Украины
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По итогам заседания контактной группы в формате «Рамштайн» решено предоставить Украине дополнительные пакеты военной помощи на сумму 2 млрд долларов, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что встреча была «хорошей», удалось получить «очень хороший результат». Он пояснил: «Плюс 2 млрд долларов дополнительных пакетов помощи для Украины». Также в ходе мероприятия была утверждена стратегия поддержки Киева на 2025 год, что, по словам Зеленского, имеет важное значение для страны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 января прошло 25-е заседание группы на авиабазе Рамштайн в Германии. Politico указала, что нынешний министр обороны США Ллойд Остин, посетивший Германию для своей последней встречи с союзниками, покинет пост в ближайшее время. Politico отмечает, что Остин был ключевой фигурой и основателем группы, и ни одна страна пока не выразила желания взять на себя его роль.

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    9 января 2025, 23:47 • Новости дня
    Киев осудил слова кандидата в президенты Польши о членстве Украины в ЕС и НАТО

    Киев раскритиковал заявление кандидата в президенты Польши Навроцкого по вопросам членства в ЕС и НАТО и Волынской резни

    Киев осудил слова кандидата в президенты Польши о членстве Украины в ЕС и НАТО
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на высказывания кандидата в президенты Польши от партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого о том, что Украине не место в Евросоюзе и НАТО до решения исторических вопросов.

    Навроцкий заявил, что Украина не должна быть частью ЕС и НАТО, пока не будут решены вопросы, связанные с перезахоронением и поминовением жертв Волынской резни. По его мнению, страна, «которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тыс. своих соседей, не может быть частью международных альянсов», передает ТАСС.

    Украинский МИД назвал эти утверждения манипулятивными и отверг их. «Такие заявления свидетельствуют, что польский политик ставит конъюнктурные соображения выше стратегических интересов своей страны и добрососедских украинско-польских отношений», – говорится в сообщении ведомства.

    Кроме того, украинская сторона подчеркнула, что между Киевом и Варшавой ведется конструктивный диалог по вопросам исторического прошлого. МИД Украины призвал не использовать эти вопросы в контексте внутриполитической борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше рассчитывали решить проблему глорификации ОУН – УПА на Украине и связанную с ней проблему исторической памяти о жертвах Волынской резни в ответ на помощь Киеву.

    Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов» и чтобы избежать обвинений в разделении страны. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявлял после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой, что власти Украины официально пообещали Польше разрешить проведение эксгумации останков жертв Волынской резни.

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    10 января 2025, 12:55 • Новости дня
    Украина представила военную стратегию на 2025 год

    Умеров: Киев на встрече в формате «Рамштайн» представил военную стратегию на 2025 год

    Украина представила военную стратегию на 2025 год
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» Киев представил военную стратегию на 2025 год, включающую стабилизацию линии фронта и укрепление обороноспособности страны, сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров.

    По словам Умерова, среди главных пунктов стратегии выделены стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности страны и усиление защиты неба и морских путей. Министр также отметил важность асимметричного ответа «на попытки ВС России добиться превосходства», передает РИА «Новости».

    Умеров подчеркнул, что стратегия включает в себя четыре ключевых направления, которые должны помочь Украине в укреплении своей обороны и обеспечении безопасности на фоне продолжающегося конфликта. Он заявил, что данные меры необходимы для поддержания устойчивости и защиты территориальной целостности страны.

    Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии министерства обороны в декабре 2024 года отметил успехи российских войск в освобождении 189 населенных пунктов в зоне спецоперации за год, что подчеркивает важность представленных мер для Киева.

    Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что обстановка на всей линии боевого соприкосновения остается сложной для украинских войск.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о потерях ВСУ, которые составили около миллиона человек убитыми и ранеными.

    Президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны заявил о важности достижения целей специальной военной операции и выразил уверенность в успехе российских военных.

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    10 января 2025, 00:47 • Новости дня
    Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом

    Мелони на встрече в Риме пообещала Зеленскому продолжить поддержку Украины со стороны Италии

    Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме подтвердила поддержку Украины, пообещав создание лучших условий для достижения мира, сообщил правительственный Дворец Киджи.

    Мелони в четверг встретилась в Риме с Зеленским. В ходе встречи, которая продолжалась около часа, Мелони подчеркнула, что Италия продолжит всестороннюю поддержку Украины. Она заявила, что Италия будет оказывать помощь, создавая «для Киева наилучшие возможные условия построения справедливого и прочного мира».

    Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом. В пятницу его примет президент страны Серджо Маттарелла, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о готовности страны участвовать в миссии миротворцев на Украине. Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни считает такое обсуждение преждевременным. Таяни также заявил, что если российские войска продолжат наступать, Зеленскому «придется пойти на уступки», чтобы ситуация не ухудшилась.

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    10 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Российский полковник оценил военный план Минобороны Украины на 2025 год

    Полковник Кошкин счел нереализуемым военный план Минобороны Украины на 2025 год

    Российский полковник оценил военный план Минобороны Украины на 2025 год
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Реализация военного плана Минобороны Украины на 2025 год невозможна из-за финансовых трудностей, которые могут усугубиться после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

    Кошкин заявил, что Украина не сможет реализовать свой военный план на 2025 год. Основная причина, по его словам, кроется в финансовых трудностях, которые испытывает Киев уже в настоящее время, передает «Лента.ру».

    Андрей Кошкин отметил, что субсидии на ведение боевых действий, которые Украина получает, уже оцениваются как завершающие.

    «Их выделение было существенным, но сейчас никто не видит смысла в дальнейшем увеличении финансирования», – подчеркнул он.

    Кошкин добавил, что неизвестно, какие именно суммы Киев получает на данный момент, но существующих средств недостаточно для выполнения всех задач, обозначенных в плане Минобороны Украины.

    Полковник также указал на неопределенность, связанную с позицией Дональда Трампа после его инаугурации.

    «Очевидно, что таких больших ассигнований, как при Джо Байдене, больше не будет», – считает Кошкин. Он также упомянул, что катастрофа с пожарами в Лос-Анджелесе вынуждает США сосредоточиться на внутренних проблемах.

    «Лос-Анджелес в 2022 году передавал Украине пожарное оборудование, но теперь эти ресурсы понадобятся самим американцам», – добавил эксперт.

    Ранее на встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» Киев представил военную стратегию на 2025 год, включающую стабилизацию линии фронта и укрепление обороноспособности страны.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных пунктов стратегии выделены стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности страны и усиление защиты неба и морских путей.

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    10 января 2025, 06:35 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины прозвучала воздушная тревога, в украинской столице произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Взрыв также был слышен в районе города Черкассы, передает ТАСС.

    Сирены воздушной тревоги работают еще в шести областях: Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой.

    Напомним, в ночь на пятницу уже сообщалось о взрывах в Киеве.

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    10 января 2025, 11:29 • Новости дня
    Глава Минобороны Польши сообщил о негативном настрое по Украине после «Рамштайна»

    Tекст: Вера Басилая

    После встречи «Рамштайн» настрой группы западных стран остается негативным из-за тяжелой ситуации для Украины на линии фронта и усталости украинцев от военного конфликта с Россией, сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что ситуация на линии фронта действительно тяжелая. Усталость от войны на Украине достигла значительных масштабов, по его словам, людям уже надоело продолжение военных действий. Он отметил, что эти факторы способствуют общему негативному настроению среди участников встречи, передает ТАСС.

    Напомним, 9 января на авиабазе Рамштайн в ФРГ состоялось заседание контактной группы по координации военных поставок Украине, которое может стать последним в этом формате из-за изменений в подходах новой администрации в Белом доме.

    Владимир Зеленский сообщил, что по итогам заседания решено предоставить Украине дополнительные пакеты военной помощи на 2 млрд долларов.

    Однако канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение дополнительной военной помощи на 3 млрд евро, предложенной главами МИД и Минобороны Германии.

    Между тем газета ВЗГЛЯД сообщала, что смена министра обороны США Ллойда Остина может повлиять на координацию поставок вооружений для Украины, что вызывает обеспокоенность среди западных союзников.

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