Эксперт: Эффективность немецких «мини-таурусов» вызывает большие сомнения

Tекст: Евгений Поздняков

«Можно усомниться во многих положениях хвалебных отзывов о продукции компании Helsing. Пишут, что это высокотехнологичное изделие имеет более низкую стоимость по сравнению с имеющимися на рынке аналогами. Вполне возможно, что эта информация несколько преувеличена», – сказал эксперт в области БПЛА Денис Федутинов.

«Об указанных технических возможностях нового БПЛА, включая способность к эксплуатации в условиях противодействия, мы знаем исключительно со слов представителей германских властей, заинтересованных в протекции своей промышленности. Каких-либо подтверждений их слов в настоящий момент не имеется», – говорит он.

«Однако пренебрежительно относиться к заявлениям немецкой стороны также не стоит. Любое изделие военного назначения, поставляемое нашему противнику, работает против бойцов Вооруженных сил России, и каждый фактор усиления нашего противника, безусловно, стоит принимать во внимание», – полагает собеседник.

«В целом можно отметить, что Германия использует текущий российско-украинский конфликт как некий трамплин, который призван обеспечить ускоренное развитие отдельных сегментов немецкой оборонной промышленности, включая беспилотные системы», – заключил Федутинов.

Ранее стало известно о готовности ФРГ предоставить ВСУ ударные дроны Helsing. Как сообщает Bild, в общем счете Берлин намерен передать около 4 тыс. беспилотников. Данные БПЛА оснащены искусственным интеллектом. В военной среде их прозвали «мини-таурусами» за высокую эффективность и точность стрельбы.

Отмечается, что аппараты в значительной степени неуязвимы для GPS-глушителей и других средств радиоэлектронной борьбы. Они способны достигать цели даже при неблагоприятных погодных условиях или в районах бомбардировок. Подчеркивается, что их результативность превосходит показатели обычных ударных дронов.

Кроме того, Helsing обладают большой дальностью полета, в четыре раза превышающую возможности обычных беспилотников-камикадзе, находящихся на вооружении ВСУ. Издание пишет, что в случае осуществления поставок данные аппараты способны совершить «революцию на поле боя».

При этом несколько «мини-таурусов» уже проходят «доработку в реальных условиях эксплуатации на востоке Украины». Планируется, что с декабря ВСУ будут ежемесячно получать несколько сотен беспилотников. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, аппараты будут применяться против командных пунктов и объектов материально-технического обеспечения.

Однако, по сообщению издание Spiegel, речь может идти о более простых беспилотниках AQ100 Bayonet. Они способны доставлять к цели около 4,5 кг взрывчатки, а их закупка будет финансироваться из средств, выделенных правительством ФРГ на помощь Украине.