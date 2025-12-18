В России осудили белоруса за теракт на БАМе в 2023 году

Tекст: Алексей Дегтярёв

Еремеев признан виновным в теракте на БАМе, произошедшем в ноябре 2023 года, и ему назначили 22 года лишения свободы, передает РИА «Новости».

Первые пять лет он пробудет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил штраф в 1 млн рублей и конфискацию транспортного средства осужденного.

В декабре 2023 года ФСБ сообщала о задержании Еремеева, подозреваемого в подрыве двух составов с горюче-смазочными материалами на железной дороге БАМа. Следствие установило, что обвиняемый действовал по указанию соотечественника из Литвы, находившегося под контролем украинских спецслужб.

Генпрокуратура уточнила, что фигуранту предъявили обвинения по пяти статьям, включая организацию террористического сообщества, террористический акт и контрабанду взрывных устройств. По версии следствия, Еремеев установил пульты управления взрывными устройствами у Северомуйского тоннеля, а сами устройства разместил на вагонах с дизельным топливом двух поездов. Он совершил подрыв составов у тоннеля и на перегоне Перевал – Горячий Ключ.

Позднее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель рассказал, что Еремеев ранее работал на «Нафтане» и был уволен за причастность к экстремистской деятельности.

Сам Еремеев признавал в суде, что хотел парализовать движение на железной дороге, чтобы помешать перевозке военных грузов.