    7 сентября 2025, 14:40 • Общество

    ВМФ получил корабль для противостояния США в Арктике

    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Российский Военно-морской флот получил в свое распоряжение особую боевую единицу. Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» – и другие корабли проекта 23550 – смогут выполнять в Арктике те задачи, на которые не способен больше никто. О чем идет речь и какое отношение это имеет к противостоянию США и России?

    На уходящей неделе в Североморске состоялась церемония приема в состав ВМФ первого патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин». Торжественное мероприятие происходило под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

    «Иван Папанин» – головной корабль проекта 23550, серии российских многоцелевых патрульных кораблей ВМФ (шифр «Арктика») и сторожевых кораблей ПВ ФСБ ледового класса для Арктики, способных выполнять задачи как боевые, так и обеспечения: ледокола, буксира, пожарного судна и сторожевика. Пограничная версия проекта отличается другим составом вооружения и несколько измененным дизайном.

    «Корабль «Иван Папанин» – особенный проект. При его строительстве были внедрены сложные технические решения, некоторые из них не имеют аналогов в мировом судостроении. Правильность их реализации в полном объеме подтверждена в ходе проведения испытаний», – подчеркнул Моисеев. Ранее главком заявлял, что корабли этого проекта будут составлять основу группировки надводных сил в Арктической зоне.

    Второй корабль шифра «Арктика» также назван в честь другого знаменитого полярного исследователя Николая Зубова, он был спущен на воду в прошлом году и проходит отладочные работы перед началом испытаний. Строительство обоих кораблей вело АО «Адмиралтейские верфи». Еще два корабля строятся для пограничников (уже под шифром «Ермак»). Первый из них – «Пурга» спущен на воду 7 октября 2022 года, второй – «Дзержинский», заложен в декабре 2022 года. Главная особенность кораблей – ледовый класс Arc7, в силу чего они способны преодолевать льды толщиной до 1,7 м.

    Экипаж – 60 человек, но при необходимости корабль способен принять на борт еще 50 человек. Корабль оснащен радиоэлектронными системами наблюдения за обстановкой, поиска целей и наведения вооружения, а также корабельной системой РЭБ и т. д.

    Основным оружием сторожевика проекта 23550 является носовая 76-мм артиллерийская установка АК-176МА. Также предусматривается монтаж от двух до четырех 12,7-мм пулеметных установок (ПУ) 6П59 «Корд». Кроме того, сторожевик шифра «Ермак» получит две 30-мм артиллерийские установки АК-630М. Корабль несет вертолет, беспилотники, а также два катера «Раптор» и десантный катер на воздушной подушке «Манул».

    Некоторые эксперты находят данный набор вооружения недостаточным для боевого корабля, однако проект 23550 предназначен не для участия в морских боях. Он создается для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов. К этому можно прибавить обеспечение научных исследований в интересах ВМФ.

    В случае необходимости корабли проекта 23550 смогут и вести слежение за ледоколами иностранных флотов в Арктике, разведку с помощью вертолетов и беспилотников. Они способны высадить группу на лед или подобрать ее со льда. Способны запустить под лед подводный аппарат - и принять его на борт.

    Как известно, Россия располагает самым большим и современным ледокольным флотом, но он создавался прежде всего для гражданского, коммерческого и научного использования. В составе ВМФ остаются вооруженные патрульные ледоколы проекта 97 «Буран», «Руслан» и «Иван Сусанин», а также «Нева» и «Волга» у пограничников. Эти корабли строились в период 1959-79 годах и уже устарели.

    В настоящее время на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге построены для ВМФ ледоколы проекта 21180 «Илья Муромец» и «Евпатий Коловрат», еще один – «Святогор» заложен в 2023 году, и его строительство продолжается. Данные ледоколы не вооружены и предназначены исключительно для вспомогательных функций.

    Но нынешняя геополитическая ситуация в Арктике демонстрирует острую потребность именно в вооруженных кораблях ледового класса.

    В настоящий момент Северный морской путь (СМП) становится все более востребованным в качестве транспортной артерии. Еще год назад министр по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунков указывал, что с 2012-го по 2023 год почти в 36 раз увеличилась перевозка грузов по Северному морскому пути. При этом он отметил, что СМП становится привлекательным не только в результате таяния льдов, но и по причине возросших рисков в Суэцком канале, Малаккском проливе и растущей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Запад беспокоит развитие Северного морского пути, и арктическая политика Соединенных Штатов, по словам Чекунова – «это дестабилизация региона, направленная на то, чтобы затруднить для России развитие этого проекта (СПМ). В эту логику укладывается и расширение НАТО за счет двух околоарктических государств – Швеции и Финляндии».

    Более того, США и другие западные государства выступают за изъятие СМП из национальной юрисдикции России и придания ему международного статуса. Основанием для этих претензий служит тот факт, что Северный морской путь пролегает через множество проливов, обладающих различным международно-правовым статусом. США на этом основании утверждают, что этим проливам должен быть присвоен статус «глобальных районов всеобщего пользования». где все суда должны пользоваться правом свободного прохода.

    В реальности СМП открыт для прохода иностранных судов, при условии соблюдения ими существующих правил и уплаты пошлины. Что вполне справедливо, если учесть, что без российской инфраструктуры, его обслуживающей – и российских же ледоколов – Северный морской путь не может функционировать.

    Тут стоит вспомнить, что именно под предлогом обеспечения свободы судоходства и США, и другие страны НАТО регулярно устраивают провокации в разных регионах планеты. В арктических морях это для американских ВМС не так-то просто. Соединенные Штаты крайне ограничены в своих действиях в Арктике – по крайней мере в том, что касается надводного флота – из-за того, что имеют только два действующих ледокола. Поэтому Вашингтон ищет возможности радикального обновления своего ледокольного флота и выделяет на это значительное финансирование. Для сравнения – арктический флот России насчитывает 43 ледокола, включая восемь атомных и тридцать четыре дизель-электрических, из которых абсолютное большинство сугубо гражданские.

    О том, что столь важная транспортная артерия, как Севморпуть, нуждается в защите, говорят хотя бы последние события на Балтийском море, тоже одной из ключевых акваторий для российской торговли.

    Так, не далее, как 18 августа представитель России в ООН Дмитрий Полянский напоминал на заседании Совета безопасности о нарушении странами НАТО международного права в области свободы мореплавания на Балтике. Он говорил о «вопиющих действиях патрульных кораблей Эстонии, пытавшихся силой захватить танкер, шедший в международных водах». Данные действия западных стран действительно стали серьезной проблемой. Ее приходится решать силами Балтийского флота, корабли которого сопровождают танкеры с российской нефтью.

    Нельзя исключать, что подобные задачи придется решать и на стремительно развивающемся СМП, который уже становится одной из важных артерий транспортировки нефти и СПГ. И патрульный корабль ледового класса может прекрасно справиться с такой задачей, одновременно защищая конвой, и выполняя роль ледокола. Он несет флаг ВМФ России, вооружен, и при этом стоит дешевле, чем  многоцелевые фрегаты дальней морской зоны. И для его проводки не потребуется дорогостоящий атомный ледокол.

    С момента начала создания ледоколы данного проекта упрекали в отсутствии специализации, слишком широком спектре задач, которые они призваны решать. И конечно, в то время сложно было представить и текущее обострение международной обстановки, и проведение СВО. Что ж, сегодня можно сказать, что расчет на универсальность полностью оправдался. Военные ледоколы (патрульные корабли ледового класса) проекта 23550 смогут выполнять в том числе и задачу проводки и охраны российских арктических конвоев - которая, возможно, станет для них одной из важнейших.

