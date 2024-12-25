Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».2 комментария
В Петербурге спустили на воду ледокол «Николай Зубов»
Патрульный ледокол «Николай Зубов» проекта 23550 спустили на воду в Петербурге
На предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге спустили на воду патрульный корабль ледового класса «Николай Зубов», который станет частью Северного флота.
Торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» проекта 23550 состоялась на петербургском предприятии ОСК «Адмиралтейские верфи», передает ТАСС.
Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ, адмирал Александр Моисеев отметил, что корабль станет второй боевой единицей в серии, которая усилит потенциал Северного флота в Арктической зоне.
Он подчеркнул важность этих кораблей для поддержания российского присутствия в стратегически важных районах и защиты национальных интересов. «Николай Зубов» переходит к этапу достроечных работ, после завершения которых сможет выполнять задачи в арктических водах.
Проект 23550, разработанный Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз», не имеет аналогов по характеристикам. Ледоколы предназначены для охраны арктических ресурсов, конвоирования и буксировки судов, а также поражения различных целей. Водоизмещение корабля составляет около 9 тыс. тонн, автономность – 70 суток.
Головной ледокол серии «Иван Папанин» готовится к передаче флоту в 2025 году. Спуск его на воду состоялся в 2019 году, и на текущий момент завершаются испытания. «Николай Зубов» заложен в том же году в присутствии президента Владимира Путина.