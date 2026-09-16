На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
Минтранс предложил Индии нарастить регулярное морское сообщение
Россия предложила Индии увеличить регулярное судоходное сообщение
Минтранс предложил наращивать регулярное судоходное сообщение с Индией для увеличения перевозок грузов морским транспортом, сообщили в министерстве.
Минтранс России выступил с инициативой увеличить количество регулярных морских рейсов между двумя государствами, передает ТАСС. Такое предложение прозвучало по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели.
«Дмитрий Зверев также провел встречу с секретарем министерства портов, судоходства и водных путей Республики Индия Виджаем Кумаром. Предметом обсуждения стало развитие и увеличение объемов перевозок морским транспортом между странами. Российская сторона предложила наращивать регулярное судоходное сообщение для увеличения перевозок грузов морским транспортом», – сообщили в ведомстве.
Помимо этого, Москва выразила готовность поделиться с Нью-Дели опытом в сфере автономного судовождения. Развитие интеллектуальных транспортных систем в морских перевозках названо одним из перспективных направлений.
Отечественные компании также заинтересованы в реализации инфраструктурных проектов в Индии. Речь идет о строительстве дорог, мостов и тоннелей. Соответствующий меморандум планируется подписать на двустороннем саммите в конце 2026 года.
Отдельное внимание на переговорах уделили цифровизации транспорта и внедрению искусственного интеллекта. Индийской стороне предложили объединить создаваемую в России Национальную цифровую логистическую платформу с местной системой Unified Logistics Interface Platform.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Нью-Дели достигли соглашения об увеличении объема перевозок по Северному морскому пути до 5 млн тонн к 2030 году.
Власти двух стран активно прорабатывают запуск прямого морского коридора между Владивостоком и индийским портом Ченнаи.
Индийское правительство планирует отправить первое пилотное судно по арктическому маршруту в 2027 году.