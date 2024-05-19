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На Выставке «Россия» завершился первый Всероссийский свадебный фестиваль
На Международной выставке-форуме «Россия» завершился первый Всероссийский свадебный фестиваль. В финальный день на главной уличной сцене выставки состоялась торжественная регистрация брака тринадцати пар из Центрального Федерального округа России. Мужем и женой стали пары из Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
«Сегодня завершающий день первого Всероссийского свадебного фестиваля. Он стал ярким и знаковым продолжением Года семьи, старт которого в январе на выставке «Россия» объявил президент Владимир Путин. Подобного события в истории нашей страны еще не было: в первый же день фестиваля поженились свыше 300 человек. А за все время проведения выставки у нас поженились 564 человека – это историческое событие останется в памяти 282 семей на всю жизнь. Мы признательны представителям регионов за чуткое отношение к каждой паре и совместную организацию этого праздника. Также выражаем признательность генеральному партнеру фестиваля – правительству Москвы. И, конечно, спасибо молодоженам за то, что они разделили такое важное событие с нами и всей страной», – сказала заместитель Генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.
Многие пары в рамках Всероссийского свадебного фестиваля женились в национальных нарядах, демонстрируя богатство культур России. Традиционное свадебное шествие в рамках фестиваля началось от главной арки ВДНХ и завершилось на главной уличной сцене выставки. Женихи и невесты в ярких свадебных нарядах проследовали по праздничному маршруту в сопровождении цыганского ансамбля, аниматоров и творческих коллективов из родных регионов. Шествие также сопровождалось театрализованным представлением «Свадебный пир», демонстрирующим традиции свадебных застолий разных регионов России в современной интерпретации.
Праздничное шествие завершилось торжественной регистрацией брака. Кульминацией финального дня фестиваля стал массовый флешмоб.
Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 13 млн человек. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.