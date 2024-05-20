Саудовский король заболел воспалением легких

Политолог: Диалог России и КНДР выходит на новый уровень

Политолог Ткаченко: Визит Путина в КНДР усилит коммуникацию Москвы, Пхеньяна и Пекина

Tекст: Евгений Поздняков

«Визит Владимира Путина в КНДР будет иметь огромную значимость. Напомню, что президент России не посещал Пхеньян с 2000 года. Поэтому сам факт его приезда в Северную Корею говорит о том, что отношения двух стран вышли на качественно иной уровень. Стоит ожидать прогресса по целому ряду важных направлений», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Думаю, появятся существенные подвижки по вопросу санкционного режима в отношении КНДР. Москва всегда очень трепетно относилась к соблюдению резолюций СБ ООН. Во многом это тормозило развитие диалога с Пхеньяном. В настоящее же время наша позиция по данному вопросу претерпела кардинальные изменения», – отмечает он.

«Россия уже заявила о том, что она не планирует вводить новые ограничения в отношении Северной Кореи. Что касается старых санкционных инициатив, то Москва не собирается их продлевать. Вполне возможно, что мы даже будем действовать в обход уже имеющихся норм, например, в вопросе поставок нефти», – подчеркивает собеседник.

«Будут затронуты и темы строительства дополнительной транспортной инфраструктуры. Думаю, мы сумеем договориться о возведении автомобильного моста между КНДР и Россией. В настоящий момент машины из Северной Кореи могут прибыть в регионы Дальнего Востока лишь через китайскую территорию», – уточняет эксперт.

«Соответственно, прямое сообщение значительно повысит темпы роста двусторонней торговли. Стоит обратить внимание и на тот факт, что во время визита Владимира Путина в КНР обсуждался вопрос судоходства по реке Туманная. Достичь прогресса в данном направлении без привлечения Пхеньяна невозможно», – считает собеседник.

«Поэтому во время беседы с Ким Чен Ыном глава РФ может уговорить северокорейского лидера на строительство канала в русле водной артерии, что подарит Пекину прямой выход к Тихому океану. Возможно, будут обсуждаться и другие проблемы трехсторонних контрактов, однако заявлений об оформлении настоящего альянса не стоит», – акцентирует он.

«Ни Пекин, ни Пхеньян не привыкли формировать полноценные союзы. В их логике гораздо проще решать имеющиеся проблемы в рамках диалога. Тем не менее визит Владимира Путина в КНДР может подарить нашим странам углубление сотрудничества, способное значительно усилить все заинтересованные стороны», – резюмирует Ткаченко.

Ранее стало известно о подготовке визита Владимира Путина в КНДР. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопросы взаимодействия Москвы и Пхеньяна обсуждались и на недавней встрече главы государства с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым, возглавляющим межправкомиссию с Северной Кореей по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«У нас большие планы с нашими корейскими товарищами. Мы недавно выполнили часть из них, а именно: у нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР КНДР посетила большая группа из Приморского края, Калининградской области, ряда других регионов нашей страны», – цитирует его официальный сайт Кремля.

По его словам, в настоящий момент активно обсуждаются планы по развитию селекции и сельского хозяйства. Он также отметил, что активно развивается социально-гуманитарный диалог. Так, Московский зоопарк «недавно был с визитом» в КНДР, а представители российского балета выступали в Пхеньяне.

Напомним, последняя встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялась в сентябре прошлого года. Тогда в ходе визита в Россию северокорейский лидер сумел посетить космодром Восточный, Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала достигнутые договоренности между двумя главами государств.