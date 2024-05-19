Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».22 комментария
Саудовского короля положили в больницу с высокой температурой
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд проходит медицинское обследование в больнице в Джидде из-за высокой температуры и болей в суставах, говорится в сообщении королевской канцелярии.
Как говорится в сообщении, король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд пройдет медицинское обследование в королевской клинике Ас-Салам Палас в Джидде из-за высокой температуры и болей в суставах, передает РИА «Новости». Врачи решили проверить состояние его здоровья и убедиться, что оно не внушает опасений.
Ранее король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд назначил наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда главой кабинета министров королевства.