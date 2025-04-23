Эстония провоцирует Россию ради крупного гонорара

Tекст: Евгений Поздняков

Эстония планирует создать военную базу в Нарве. Предполагается, что объект разместят в 15 км от российской границы. Ожидаемая численность личного состава на объекте составит 200-250 человек. Среди них будут как действующие военнослужащие, так и призывники или резервисты, пишет издание ERR.

По словам Вахура Каруса, начальника генштаба сил обороны страны, данный шаг необходим, чтобы послать жителям города «четкий сигнал о присутствии эстонского государства». Он уточнил, что таким образом Таллин сумеет продемонстрировать, что Нарва является неотъемлемой частью республики. При этом сам город отделен от российского Ивангорода рекой и небольшим мостом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отнеслась к эстонской инициативе. «Решение настолько мощное, что хочется услышать ответ на единственный вопрос: «Зачем?», – написала она в своем Telegram-канале. По мнению дипломата, проект призван напомнить всему миру, что у Таллина есть собственный генштаб.

Эстония и раньше работала над укреплением границы с Россией. Так, осенью 2023 года в Нарве были расставлены «зубы дракона» – бетонные блоки, призванные помешать движению техники потенциального противника, напоминает РБК. До этого город являлся основным пунктом сообщения двух стран.

Кроме того, Эстония совместно с Литвой выступала инициатором создания «стены дронов» – проекта, призванного объединить пространство от Финляндии до Польши скоординированной системой защиты с применением БПЛА. Однако руководство ЕС отказалось финансировать предложение прибалтийских республик.

При этом с 1 апреля в соседней Литве началось официальное размещение немецких войск. Речь идет о 45-й танковой бригаде Бундесвера, в состав которой входит около пяти тыс. военных. Полное развертывание контингента ожидается к 2027 году. Как отмечают в экспертном сообществе, у русофобских действий прибалтийских стран имеются и экономические мотивы.

«Они всегда выступали в качестве главных «заводил» Евросоюза на данном направлении. Речь идет о целенаправленной политике максимального обострения отношений с Москвой, благодаря которой страны региона и вписываются в общую западную семью», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ

«Дело в том, что ни Литва, ни Латвия, ни Эстония в глобальном смысле не являются значимыми военными и экономическими игроками. Соответственно, Прибалтике приходится регулярно объяснять Брюсселю и Вашингтону, что ЕС и НАТО нуждается в данном регионе, поскольку он находится на острие противостояния с Россией», – добавляет он.

«Отсюда и исходит желание Эстонии построить военную базу в Нарве – фактически, на самой границе с Ленинградской областью. Это крайне экстравагантное и опасное решение, которое, впрочем, вызовет большой шум в западных странах, который в Таллине давно научились монетизировать», – говорит собеседник.

«Необходимость проекта попытаются объяснить через нарастающие противоречия России и Прибалтики.

Людям в Брюсселе и Вашингтоне покажут устрашающие графики и таблицы. Все это будет организовано лишь для того, чтобы «старшие товарищи» перечислили Эстонии приличный гонорар на проведение строительных работ», – отмечает эксперт.

«В этом плане Таллину даже выгодно постепенное превращение небольшой национальной базы в место дислокации бригады НАТО. В таком случае в приграничных с Россией районах начнутся масштабные работы по ремонту автодорог, мостов, газовой и водной инфраструктуры. И все это будет проводиться за счет средств альянса», – подчеркивает он.

«Таким образом излишняя спесь прибалтийских республик объясняется в том числе экономическими интересами. Поэтому России необходимо пропорционально действиям оппонентов наращивать присутствие собственных военных на своих территориях. Тогда Литва, Латвия и Эстония поймут, что финансовое благополучие не стоит намеренного ухудшения безопасности», – рассуждает Козюлин.

Попытки прибалтийских государств усилить напряжение на границах с Россией зачастую выглядят нелепо и несерьезно,

напоминает политолог Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН. По его мнению, Таллин крайне неумело пытается встроиться в прокси-войну НАТО с Москвой.

«Цели Эстонии понятны – во всеуслышание заявить о себе, напомнить о собственном существовании партнерам по НАТО. Однако делается это за счет абсурдных методов. Как можно создать достойную военную базу в городе, который от границы с потенциальным врагом отделяют всего лишь несколько километров?», – иронизирует он.

«Любое действие прибалтов или их союзников на данном объекте будет с легкостью замечено нашими войсками. Противник будет лежать перед нами как на ладони», – поясняет собеседник.

«Именно поэтому войска НАТО и не рискнут использовать инфраструктуру, наспех сооруженную Таллином.

Во-первых, в руководстве альянса прекрасно понимают, что подобная близость к границам России ни к чему хорошему не приведет. Во-вторых, западные военные прекрасно понимают, что именно Брюсселю и Вашингтону придется по максимуму вкладываться в эстонскую инициативу», – акцентирует эксперт.

«А учитывая тот факт, что в настоящий момент НАТО переживает сложные времена в плане переустройства экономических потоков внутри объединения, заниматься этим никто не захочет. При этом Россия вполне может заставить прибалтов отказаться от столь глупых идей – нам необходимо продолжать развивать успехи СВО. Тогда и у Эстонии с Литвой будет меньше желания «светиться» в военных новостях», – заключил Межевич.