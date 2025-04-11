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    11 апреля 2025, 11:10 • В мире

    Почему Европа отказалась защищать прибалтов от российских БПЛА

    Почему Европа отказалась защищать прибалтов от российских БПЛА
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Страны Прибалтики получили болезненный щелчок по носу от Евросоюза: Брюссель отказался финансировать задуманный ими проект «антидронной стены» ради защиты от «агрессивной России». И это при том, что милитаристскую риторику прибалтийских стран в руководстве ЕС активно поддерживают. Почему же они не хотят в данном случае подкреплять ее живыми деньгами?

    В начале прошлого года страны Прибалтики, Польша и Финляндия заключили договоренности о строительстве на рубежах РФ и РБ «оборонительных сооружений». Характер и содержание этих планов вызвали панику у обитателей приграничных территорий, вдруг осознавших, что жить им отныне придется в условиях военного лагеря – среди раскопанных дорог и, возможно, минных полей. Сегодня Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия готовятся выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

    Наибольшую прыть в рамках достигнутых договоренностей проявила Эстония: там анонсировали план строительства в приграничной зоне 600 бункеров. Эти работы, на которые предполагается потратить 60 млн евро, планируется завершить к концу 2026 года. «Война России на Украине показала, что помимо снаряжения, боеприпасов и живой силы, нам необходимы также физические оборонительные сооружения на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра», – заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур.

    Минувшей осенью эстонские военные специалисты приступили к испытанию первых бункеров, которые уже построили в приграничье. Линия этих бункеров будет простираться от северной части Чудского озера до южной части Эстонии на расстоянии до 40 км от границы с Россией. Военные пообещали, что бункеры установят «в местах ключевой важности, которые противник в любом случае захочет атаковать».

    Помимо бункеров, «план обороны от России» включает в себя покрытие всей восточной границы Прибалтики и Финляндии техникой, способной обнаруживать и уничтожать военные беспилотники.

    «Это уникальная инициатива такого масштаба. Обнаружение беспилотников и противодействие им крайне важны – как для сдерживания, так и для ответных мер на деятельность по оказанию влияния со стороны наших восточных соседей», – заявлял год назад тогдашний эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс. Министр отметил, что, «к сожалению, в ближайшем будущем нужно быть готовыми к тому, что Россия все чаще станет пытаться нарушить нашу жизнь с помощью беспилотников».

    В свою очередь сотрудник эстонского Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар сообщил, что «важно покрыть всю восточную границу и наши крупные города стационарными средствами обнаружения и отражения беспилотников». По словам Коммусаара, его департамент разрабатывает соответствующий план. В прессе он даже получил название «стены против дронов».

    Впрочем, специалисты оценивали план создания «стены против дронов» весьма скептически.

    «Подобное потребует значительно большего финансирования и новых технологических решений, которые затем необходимо использовать, чтобы добиться этого в реальности.

    Если мы действительно хотим сбить любой дрон, который пролетает возле нашей границы или через границу, извините, то мы должны везде иметь системы ПВО, которые способны сбивать дроны, в том числе с небольшой отражающей поверхностью», – полагает отставной полковник Национальных вооруженных сил Латвии, депутат парламента этого государства Игорс Раевс. «Это хорошая инициатива, но я не знаю, как ее реализовать в реальной жизни с теми ресурсами, которые есть у стран Балтии», – отмечает латвийский эксперт.

    В свою очередь министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила, что проект «стены против дронов» направлен на защиту восточной границы НАТО от «провокаций и контрабанды». В свою очередь в мае прошлого года тогдашний министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила, что в рамках «дронового заслона» государства Прибалтики будут использовать как беспилотные летательные аппараты (для наблюдения за границей), так и системы противодействия, которые, по словам министра, позволят останавливать БПЛА «из враждебных государств».

    Некоторое время о проекте «антидронной стены» ничего не было слышно. И вот 7 апреля в литовском МВД известили: «Пограничные службы Эстонии и Литвы ранее подали заявку на финансирование ЕС для проекта по использованию беспилотников, целью которого было создание на границе так называемого дронового заслона. Эстония являлась основным заявителем, Литва была партнером. Однако проект не получил финансирования».

    В министерстве подчеркнули, что «в связи с меняющейся обстановкой безопасности в регионе» они остро нуждаются в беспилотниках и других «инновационных технологиях» – и потому очень разочарованы полученным от Европы отказом. Общая стоимость отвергнутой инициативы составляет около 12 млн евро. Эстония в его рамках получила бы четыре миллиона, другие участники (Литва, Латвия и Финляндия) – по 2,5 млн евро.

    Советник президента страны Ирена Сегаловичене заявила: «Несмотря на то, что мы не получили финансирование нашей идеи, это не значит, что мы от нее отказываемся. Есть и другие возможности – это возможности государственного бюджета». То есть финансирование этой идеи возложат на плечи местных налогоплательщиков.

    Отказ Брюсселя выделить эти деньги является по-своему символичным.

    «Евросоюз отказался финансировать «стену дронов», которыми собирались защищаться от России и Беларуси их соседи от Норвегии до Польши. Андрюс Кубилюс и Кая Каллас (бывшие премьер-министры Литвы и Эстонии, ставшие ныне еврокомиссарами по обороне и иностранным делам – прим. ВЗГЛЯД) в Еврокомиссии выбить бюджет не смогли. Своих денег на «стену дронов» у стран Балтии нет и быть не должно, потому что в том и суть проекта – вернуть в регион ушедшее европейское финансирование», – саркастически отмечает калининградский политолог Александр Носович, специалист по Прибалтике.

    В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Носович отметил, что полученный прибалтами отказ не свидетельствует о том, что руководство Евросоюза готово пересмотреть свои отношения с Россией.

    «Думаю, что страны Балтии выбрали неудачный момент, чтобы направить очередную финансовую заявку в Брюссель.

    Да, страны Европы выбрали курс на милитаризацию. Но сейчас турбулентный, переходный период, когда непонятно: кто и как будет вооружаться, через какие каналы пойдут деньги на милитаризацию, будут ли это только национальные или также наднациональные институты. Неясно пока и то, сохранится ли НАТО, какими будут отношения стран Европы и США при власти трампистов. При таком уровне неопределенности Брюсселю не до прибалтов с их попытками выбить себе дополнительное финансирование», – поясняет Носович. Эксперт напоминает, что в условиях обрушившейся на них экономической депрессии едва ли не главным способом стран Прибалтики заработать является раздувание истерики на тему «Россия вот-вот нападет» – в надежде на то, что Брюссель отсыплет еще денег на «оборону».

    Однако в данном конкретном случае эти надежды оказались обманутыми. Можно даже сказать, что перед нами в том числе свидетельство того, насколько в действительности в руководстве ЕС верят в реальность собственной пропаганды об «угрозе нападения России на Европу». В Брюсселе де-факто показали, что не воспринимают всерьез главную ударную силу российских вооруженных сил – беспилотники, а значит, так же в душе относятся и к сказкам про «угрозу с Востока».

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