  • Новость часаПезешкиан допустил возможность полного военного сотрудничества с Россией в будущем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперты дали прогноз о реальности планов Трампа свергнуть Мадуро
    Россиян предупредили о последствиях платежей через телефон на рынках
    Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен
    Российская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки
    WP: Западная разведка опровергла причастность России к повреждению кабелей на Балтике
    Захарова: Ответственные за зверства в Курской области будут наказаны
    Глава ВТБ: Систему SWIFT необходимо «убить»
    Сын Трампа посмеялся над Зеленским
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-бульвара.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    24 комментария
    19 января 2025, 17:10 • В мире

    Как прибалтийских детей готовят к войне с Россией

    Как прибалтийских детей готовят к войне с Россией
    @ Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Никита Демьянов

    В странах Прибалтики усилилась подготовка молодежных ополчений, укомплектованных несовершеннолетними. Их воспитывают в духе ненависти к России. Более того, подобные ополчения служат средством «перекодировки» этнических русских детей, которых тоже приучают ненавидеть историческую родину. Прибалтийские политики признают, что вчерашние школьники являются идеальным «пушечным мясом» в случае конфликта с Россией.

    13 января в рижском районе Закюсала состоялось торжественное мероприятие, собравшее несколько сотен человек. Был разожжен костер, у которого встали люди с факелами, с латвийскими и украинскими флагами. Тут же стояли 380 новобранцев молодежной военизированной организации «Яунсардзе» – они принесли торжественную присягу, которую принял латвийский министр обороны Андрис Спрудс.

    Затем с речью выступил Ренарс Заляйс, глава «Общества участников баррикад 1991 года». Он рассказал подросткам, что подобные мероприятия проводятся ежегодно и посвящены они «памяти о подвиге защитников свободы», которые в январе 1991 года строили в Риге баррикады, дабы не допустить реванша сторонников СССР. Он подчеркнул, что «дух баррикад – это живое доказательство того, что свобода требует активного участия и единой решимости».

    Латвийская государственная организация «Яунсардзе» («Молодая защита») была создана еще в 1992 году. Это молодежный филиал местного территориального ополчения «Земессардзе» («Защита земли»), в рамках которого все желающие латвийцы овладевают боевыми навыками в свободное от основной работы время.

    В последние десять лет власти начали вливать в «Яунсардзе» большие деньги и к настоящему моменту довели количество участников движения до девяти тысяч человек. Официально основные цели движения «Яунсардзе» заключаются в том, чтобы «увеличить у подростков интерес к военной службе, содействовать патриотическому воспитанию, пропагандировать здоровый образ жизни и обеспечивать содержательный досуг».

    Юных «яунсаргов» воспитывают на образах «борцов за свободу Латвии», в пантеоне которых почетное место отведено легионерам «ваффен СС».

    Как считают в правительстве Латвии, «Яунсардзе» должна выполнять еще одну важную задачу – способствовать воспитанию учеников русской национальности в «правильном духе» и не дать им подпасть под воздействие «кремлевской пропаганды».

    Один из инструкторов «яунсаргов» хвалится: «У нас теперь охвачена вся Латвия. Причем мы не разделяем "яунсаргов" на русских и латышей: молодые люди из разных школ занимаются вместе. Это правильно! Интересно наблюдать за "яунсаргами": русские – более горячие, латыши – спокойнее. Все друг другу помогают, поддерживают».

    Несколько лет назад комитет ООН по правам ребенка выразил беспокойство участием несовершеннолетних жителей Латвии в организации «Яунсардзе» – международным правозащитникам не понравилось, что детей вовлекают в мероприятия, связанные с оружием и военным обучением. Однако тогдашний латвийский министр обороны Артис Пабрикс заверил, что в «Яунсардзе» следят за безопасностью детей во время получения военных навыков. «Освоение навыков защиты страны и добровольное вступление в "Яунсардзе" способствует улучшению физической подготовленности детей и развитию патриотизма», – заявил Пабрикс.

    В последнее время власти решили, что одной лишь «Яунсардзе» недостаточно – они решили перейти к тотальной военной подготовке латвийских школьников. С этого учебного года в обязательную программу латвийских школ внедрен предмет «государственная оборона».

    Занятия ведут инструкторы из числа профессиональных военных, членов ополчения «Земессардзе» или военнослужащих запаса. Среди целей этого предмета значатся: «освоение определенных навыков, необходимых в жизни современного общества», «развитие лидерских качеств», «поддержание интереса к активному и здоровому образу жизни», «развитие гражданского патриотизма». В программе предусмотрены элементы контролируемого риска – такие, как стрельба из оружия для пейнтбола и страйкбола, а также форсирование водоемов.

    Сотрудница Министерства образования Даце Дейнате сообщает, что школьников в обязательном порядке обучают «навыкам обращения с информацией» и развивают «критическое мышление в отношении того, что они могут увидеть в интернете» – чтобы любой представитель молодежи оказался устойчив к «кремлевской пропаганде». По мнению Дейнате, «огромным шагом» в плане обороны и безопасности стала проведенная в Латвии в последние годы ликвидация русских школ – поскольку теперь вся латвийская молодежь существует в рамках «одного языка, одного информационного пространства».

    В июне 2024-го в Латвии открылся первый детский военный лагерь. Подростки прошли курс обучения стрельбе, обращению с оружием, маскировке, поиску укрытия, оказанию первой помощи, ориентированию.

    Недавно депутат парламента от коалиционного «Нового единства» Угис Ротбергс озаботился детьми и тех многочисленных латвийцев, кто уехал жить за границу, но сохранил связь с родиной за счет ее гражданства. Ротбергс считает нужным придумать какие-то способы, чтобы можно было привлекать на службу и этих молодых людей. «По этому вопросу представители Минобороны ответили парламентарию – их ресурс сильно ограничен, и доставить потенциального призывника, допустим, из Новой Зеландии, невозможно. Так что, случись что, будут сочувствовать на безопасном расстоянии», – иронизирует латвийский журналист Николай Кабанов (член оппозиционной партии «Согласие»).

    На том же заседании представители Минобороны откровенно объяснили, почему считают лучшим ресурсом выпускников средних школ – у вчерашних школьников «мало жизненных обязательств», они еще не успели поступить в вуз, найти работу, обзавестись семьей… «Стоит обратить внимание и на то, что в возрасте 18-19 лет молодые люди весьма подвержены идеологической накачке и собственную жизнь ценят несколько меньше, чем взрослые. Потому и с точки зрения армии нет более идеальных солдат!» – саркастически отмечает Кабанов.

    По его словам, латвийские власти закрывают глаза на то, что в случае вооруженного конфликта подразделения, набранные из бывших школьников, обречены на моментальное и бессмысленное истребление.

    «Так, уровень ежедневных потерь ВСУ на фронте на Украине сопоставим с суммой тех призывников, которые обеспечиваются за год в Латвии. Почему руководство министерства обороны полагает, что в случае войны ее интенсивность будет иной? В этом государстве попросту отсутствует демографический ресурс, которым можно таким жестоким образом маневрировать, обеспечивая необходимый временной лаг для развертывания обороны. В этом контексте вся система Службы обороны государства скорее выглядит профанацией и своеобразной психотерапией для части политиков, разделяющих параноидально-алармистские настроения. Жаль только, что на это отвлекаются сотни миллионов евро и несчетное количество человеко-часов», – пишет журналист Кабанов.

    Свои молодежные ополчения есть и в других странах Прибалтики. В Эстонии это «Нооред коткад» («Молодые орлы») – молодежный филиал территориального ополчения «Кайтселийт». В «Молодых орлах» состоит более четырех тысяч эстонцев в возрасте от семи до восемнадцати лет. Есть еще военизированная организация «Кодутютред» («Дочери родины»), объединяющая свыше четырех тысяч несовершеннолетних девушек.

    Обе организации имеют жесткую иерархическую структуру, приближенную к военизированной – четкое деление по подразделениям, форма, напоминающая солдатскую, участие в учениях, где преподают навыки тактических упражнений, стрельбы из автоматического оружия, лечения боевых ран. Естественно, «молодых орлов» и «дочерей родины» учат «патриотизму» в специфической форме – внушают, что за восточной границей находится враг, который способен напасть в любой момент.

    В свое время скандальную известность получило участие членов эстонских молодежных ополчений в соревнованиях «Мини-Эрна».

    Это часть «взрослых» военно-полевых соревнований «Эрна», предназначенных для членов «Кайтселийт». Суть этого мероприятия, проходящего в Эстонии ежегодно в течение двадцати пяти лет, заключается в прохождении трассы по пересеченной местности и выполнении по пути различных заданий. Оно получило свое название по имени разведывательно-диверсионной группы Erna, созданной германским абвером в 1941 году в Финляндии из числа эстонских эмигрантов. Из Суоми этих диверсантов десантировали в Эстонию, в тыл Красной армии – и они два дня вели бои с войсками НКВД, пока не были ими окружены и уничтожены. Сейчас эти диверсанты воспеваются в Эстонии в качестве национальных героев.

    В Литве существует молодежный филиал местного территориального ополчения – Союза стрелков. Кроме того, с сентября 2024 года во всех общеобразовательных школах страны введен обязательный курс «Навыки гражданственности и обороны» – его реализацией занимается, опять же, Союз стрелков. Но властям этого недостаточно, и в ноябре прошлого года Минобороны, Минобразования и Союз стрелков Литвы подписали трехстороннее соглашение о «развитии гражданского и патриотического воспитания школьников». Меморандум предусматривает усиление пропагандистской обработки школьников, которых призывают готовиться к вступлению в ряды вооруженных сил и овладевать военными навыками – например, записываться на курсы операторов дронов.

    При этом глава Союза стрелков Линас Идзялис пожаловался на нехватку инструкторов, которые должны обучать школьников подобным умениям. Организация уже наняла сотню инструкторов, но хочет больше. «Нам бы хотелось иметь как минимум два-три клуба юных стрелков в каждом муниципалитете», – подчеркнул Идзялис. Он выразил надежду, что власти усилят финансирование Союза стрелков, чтобы можно было воплотить в жизнь все его амбициозные планы.

    Главное
    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях
    Прекращение огня в Газе вступило в силу
    Медведев усомнился в необходимости нормализации отношений России и США
    Националисты пригрозили мэру Одессы расправой за «неправильный» торт
    Симоньян сообщила о состоянии Кеосаяна
    Певцов сообщил об игнорировании «творческого завещания» Захарова
    Министр Израиля подал в отставку из-за сделки с ХАМАС

    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине»

    Глава киевского режима продолжает продавливать идею о «вводе европейских миротворцев» на Украину, эти спекуляции поддерживают и некоторые страны НАТО. Однако простой расчет – и политический, и военный – показывает, что реализация этой идеи абсолютно невозможна. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............