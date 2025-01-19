Как прибалтийских детей готовят к войне с Россией

Tекст: Никита Демьянов

13 января в рижском районе Закюсала состоялось торжественное мероприятие, собравшее несколько сотен человек. Был разожжен костер, у которого встали люди с факелами, с латвийскими и украинскими флагами. Тут же стояли 380 новобранцев молодежной военизированной организации «Яунсардзе» – они принесли торжественную присягу, которую принял латвийский министр обороны Андрис Спрудс.

Затем с речью выступил Ренарс Заляйс, глава «Общества участников баррикад 1991 года». Он рассказал подросткам, что подобные мероприятия проводятся ежегодно и посвящены они «памяти о подвиге защитников свободы», которые в январе 1991 года строили в Риге баррикады, дабы не допустить реванша сторонников СССР. Он подчеркнул, что «дух баррикад – это живое доказательство того, что свобода требует активного участия и единой решимости».

Латвийская государственная организация «Яунсардзе» («Молодая защита») была создана еще в 1992 году. Это молодежный филиал местного территориального ополчения «Земессардзе» («Защита земли»), в рамках которого все желающие латвийцы овладевают боевыми навыками в свободное от основной работы время.

В последние десять лет власти начали вливать в «Яунсардзе» большие деньги и к настоящему моменту довели количество участников движения до девяти тысяч человек. Официально основные цели движения «Яунсардзе» заключаются в том, чтобы «увеличить у подростков интерес к военной службе, содействовать патриотическому воспитанию, пропагандировать здоровый образ жизни и обеспечивать содержательный досуг».

Юных «яунсаргов» воспитывают на образах «борцов за свободу Латвии», в пантеоне которых почетное место отведено легионерам «ваффен СС».

Как считают в правительстве Латвии, «Яунсардзе» должна выполнять еще одну важную задачу – способствовать воспитанию учеников русской национальности в «правильном духе» и не дать им подпасть под воздействие «кремлевской пропаганды».

Один из инструкторов «яунсаргов» хвалится: «У нас теперь охвачена вся Латвия. Причем мы не разделяем "яунсаргов" на русских и латышей: молодые люди из разных школ занимаются вместе. Это правильно! Интересно наблюдать за "яунсаргами": русские – более горячие, латыши – спокойнее. Все друг другу помогают, поддерживают».

Несколько лет назад комитет ООН по правам ребенка выразил беспокойство участием несовершеннолетних жителей Латвии в организации «Яунсардзе» – международным правозащитникам не понравилось, что детей вовлекают в мероприятия, связанные с оружием и военным обучением. Однако тогдашний латвийский министр обороны Артис Пабрикс заверил, что в «Яунсардзе» следят за безопасностью детей во время получения военных навыков. «Освоение навыков защиты страны и добровольное вступление в "Яунсардзе" способствует улучшению физической подготовленности детей и развитию патриотизма», – заявил Пабрикс.

В последнее время власти решили, что одной лишь «Яунсардзе» недостаточно – они решили перейти к тотальной военной подготовке латвийских школьников. С этого учебного года в обязательную программу латвийских школ внедрен предмет «государственная оборона».

Занятия ведут инструкторы из числа профессиональных военных, членов ополчения «Земессардзе» или военнослужащих запаса. Среди целей этого предмета значатся: «освоение определенных навыков, необходимых в жизни современного общества», «развитие лидерских качеств», «поддержание интереса к активному и здоровому образу жизни», «развитие гражданского патриотизма». В программе предусмотрены элементы контролируемого риска – такие, как стрельба из оружия для пейнтбола и страйкбола, а также форсирование водоемов.

Сотрудница Министерства образования Даце Дейнате сообщает, что школьников в обязательном порядке обучают «навыкам обращения с информацией» и развивают «критическое мышление в отношении того, что они могут увидеть в интернете» – чтобы любой представитель молодежи оказался устойчив к «кремлевской пропаганде». По мнению Дейнате, «огромным шагом» в плане обороны и безопасности стала проведенная в Латвии в последние годы ликвидация русских школ – поскольку теперь вся латвийская молодежь существует в рамках «одного языка, одного информационного пространства».

В июне 2024-го в Латвии открылся первый детский военный лагерь. Подростки прошли курс обучения стрельбе, обращению с оружием, маскировке, поиску укрытия, оказанию первой помощи, ориентированию.

Недавно депутат парламента от коалиционного «Нового единства» Угис Ротбергс озаботился детьми и тех многочисленных латвийцев, кто уехал жить за границу, но сохранил связь с родиной за счет ее гражданства. Ротбергс считает нужным придумать какие-то способы, чтобы можно было привлекать на службу и этих молодых людей. «По этому вопросу представители Минобороны ответили парламентарию – их ресурс сильно ограничен, и доставить потенциального призывника, допустим, из Новой Зеландии, невозможно. Так что, случись что, будут сочувствовать на безопасном расстоянии», – иронизирует латвийский журналист Николай Кабанов (член оппозиционной партии «Согласие»).

На том же заседании представители Минобороны откровенно объяснили, почему считают лучшим ресурсом выпускников средних школ – у вчерашних школьников «мало жизненных обязательств», они еще не успели поступить в вуз, найти работу, обзавестись семьей… «Стоит обратить внимание и на то, что в возрасте 18-19 лет молодые люди весьма подвержены идеологической накачке и собственную жизнь ценят несколько меньше, чем взрослые. Потому и с точки зрения армии нет более идеальных солдат!» – саркастически отмечает Кабанов.

По его словам, латвийские власти закрывают глаза на то, что в случае вооруженного конфликта подразделения, набранные из бывших школьников, обречены на моментальное и бессмысленное истребление.

«Так, уровень ежедневных потерь ВСУ на фронте на Украине сопоставим с суммой тех призывников, которые обеспечиваются за год в Латвии. Почему руководство министерства обороны полагает, что в случае войны ее интенсивность будет иной? В этом государстве попросту отсутствует демографический ресурс, которым можно таким жестоким образом маневрировать, обеспечивая необходимый временной лаг для развертывания обороны. В этом контексте вся система Службы обороны государства скорее выглядит профанацией и своеобразной психотерапией для части политиков, разделяющих параноидально-алармистские настроения. Жаль только, что на это отвлекаются сотни миллионов евро и несчетное количество человеко-часов», – пишет журналист Кабанов.

Свои молодежные ополчения есть и в других странах Прибалтики. В Эстонии это «Нооред коткад» («Молодые орлы») – молодежный филиал территориального ополчения «Кайтселийт». В «Молодых орлах» состоит более четырех тысяч эстонцев в возрасте от семи до восемнадцати лет. Есть еще военизированная организация «Кодутютред» («Дочери родины»), объединяющая свыше четырех тысяч несовершеннолетних девушек.

Обе организации имеют жесткую иерархическую структуру, приближенную к военизированной – четкое деление по подразделениям, форма, напоминающая солдатскую, участие в учениях, где преподают навыки тактических упражнений, стрельбы из автоматического оружия, лечения боевых ран. Естественно, «молодых орлов» и «дочерей родины» учат «патриотизму» в специфической форме – внушают, что за восточной границей находится враг, который способен напасть в любой момент.

В свое время скандальную известность получило участие членов эстонских молодежных ополчений в соревнованиях «Мини-Эрна».

Это часть «взрослых» военно-полевых соревнований «Эрна», предназначенных для членов «Кайтселийт». Суть этого мероприятия, проходящего в Эстонии ежегодно в течение двадцати пяти лет, заключается в прохождении трассы по пересеченной местности и выполнении по пути различных заданий. Оно получило свое название по имени разведывательно-диверсионной группы Erna, созданной германским абвером в 1941 году в Финляндии из числа эстонских эмигрантов. Из Суоми этих диверсантов десантировали в Эстонию, в тыл Красной армии – и они два дня вели бои с войсками НКВД, пока не были ими окружены и уничтожены. Сейчас эти диверсанты воспеваются в Эстонии в качестве национальных героев.

В Литве существует молодежный филиал местного территориального ополчения – Союза стрелков. Кроме того, с сентября 2024 года во всех общеобразовательных школах страны введен обязательный курс «Навыки гражданственности и обороны» – его реализацией занимается, опять же, Союз стрелков. Но властям этого недостаточно, и в ноябре прошлого года Минобороны, Минобразования и Союз стрелков Литвы подписали трехстороннее соглашение о «развитии гражданского и патриотического воспитания школьников». Меморандум предусматривает усиление пропагандистской обработки школьников, которых призывают готовиться к вступлению в ряды вооруженных сил и овладевать военными навыками – например, записываться на курсы операторов дронов.

При этом глава Союза стрелков Линас Идзялис пожаловался на нехватку инструкторов, которые должны обучать школьников подобным умениям. Организация уже наняла сотню инструкторов, но хочет больше. «Нам бы хотелось иметь как минимум два-три клуба юных стрелков в каждом муниципалитете», – подчеркнул Идзялис. Он выразил надежду, что власти усилят финансирование Союза стрелков, чтобы можно было воплотить в жизнь все его амбициозные планы.