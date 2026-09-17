Иран потребовал приостановить членство США в МАГАТЭ из-за нарушений устава

Tекст: Тимур Шайдуллин

Иран призвал лишить Соединенные Штаты права голоса в МАГАТЭ. В заявлении постоянного представительства Ирана при международных организациях в Вене указано, что США систематически нарушают устав организации, передает РИА «Новости».

«Может ли кто-либо всерьез и добросовестно утверждать, что государство с таким мрачным послужным списком существенных нарушений положений устава выполняет свои обязательства? Разве членство такой страны не должно быть приостановлено, как того требует статья XIX.B?», – заявил представитель Ирана на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Дипломат подчеркнул, что право на членство в Совете управляющих не должно зависеть от технологической мощи государства. По его словам, в 2025 и 2026 годах американская сторона совершила масштабные акты агрессии против Ирана, что нарушает фундаментальные принципы ООН.

Представитель Ирана добавил, что Соединенные Штаты причастны к военным преступлениям, включая гибель 168 детей в начальной школе в Минабе. Кроме того, совместно с Израилем было проведено 18 волн атак на мирные ядерные объекты Ирана, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ. Подобные действия противоречат принципам мирного использования ядерной энергии, резюмировали в постпредстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана выразили протест Австрии из-за невыдачи виз для участия в конференции МАГАТЭ.

Месяцем ранее Тегеран обвинил агентство в бездействии на фоне американских ударов по иранским объектам. А весной руководство исламской республики подтвердило попадание выпущенного США снаряда по территории атомной электростанции «Бушер».