Китай вывел на орбиту новый океанографический спутник

Китайская ракета вывела на заданную орбиту океанографический аппарат «Хайян-2E»

Tекст: Мария Иванова

В четверг китайская ракета-носитель «Чанчжэн-4В» благополучно доставила в космос аппарат «Хайян-2E», передает РИА «Новости». Старт состоялся с площадки Цзюцюань на северо-западе страны.

«2 июля в 7.46 по местному времени ракета-носитель «Чанчжэн-4В» стартовала с космодрома Цзюцюань, успешно выведя на заданную орбиту спутник «Хайян-2E», запуск признан успешным», – говорится в заявлении Китайской корпорации космической науки и техники.

Новое устройство заменит запущенный в 2018 году спутник «Хайян-2B». Аппарат будет работать в единой орбитальной группировке с действующими спутниками «Хайян-2C» и «Хайян-2D».

Оборудование планируют использовать для защиты морских прав, освоения океанических ресурсов и проведения научных исследований. Для ракет-носителей серии «Чанчжэн» этот запуск стал 654-м по счету.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня Пекин вывел на орбиту экспериментальный спутник связи № 25. В начале того же месяца китайские специалисты произвели старт ракеты-носителя со спутниками серии Qianfan.

В марте КНР провела два успешных космических запуска с разных космодромов.