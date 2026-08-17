Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Мощные ливни в Японии затопили склад с радиоактивными отходами
Мощные дожди в японском городе Тиба привели к затоплению подземного хранилища с жидкими радиоактивными отходами, однако радиационный фон остался в норме.
Сильные осадки затопили подвальное помещение, где располагались баки с радиоактивными жидкостями, передает ТАСС.
Инцидент произошел на территории Национального института квантовой науки и технологий. Специалисты учреждения сообщили, что напор воды разрушил защитную дверь склада.
Работники института обнаружили последствия стихии 13 августа. Под водой оказались три резервуара с опасными отходами. В официальном заявлении подчеркивается: «Анализ воды в районе хранилища указал на отсутствие какого-либо негативного воздействия на окружающую среду в результате утечки». Показатели радиации не превысили допустимых значений.
Разгул стихии в префектуре Тиба, входящей в агломерацию Большого Токио, унес жизни десяти человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Многие жертвы утонули в автомобилях, заблокированных потоками воды. Уровень осадков в отдельных районах достигал 350 миллиметров, что в три раза больше месячной нормы, при этом подтопленными оказались более 1,5 тыс. жилых домов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года японские специалисты приступили к четырнадцатому этапу сброса очищенной технической воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан.
За год до этого на данной станции произошла утечка 25 тонн радиоактивной жидкости из резервуара.
Концентрация опасных веществ в вытекшей тогда воде превысила предельно допустимую норму в 14 млн раз.