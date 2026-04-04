Разработка российской онковакцины заняла пять лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гущин сообщил, что разработка российской онковакцины продолжалась в общей сложности пять лет, из которых три года специалисты центра имени Гамалеи посвятили созданию ключевых элементов платформы, передает ТАСС. Он отметил в кулуарах конференции по мРНК-технологиям: «По сути, мы всю нашу разработку уложили в 5 лет. Разработка ключевых элементов платформы заняла 3 года».

Он уточнил, что после этого потребовалось дополнительное время на адаптацию новой платформы к терапии онкологических заболеваний, а также на сбор данных, подтверждающих эффективность и безопасность разрабатываемого препарата.

Первый российский пациент получил персонализированную мРНК-вакцину для лечения меланомы первого апреля. Препарат под названием «Неоонковак» создан НМИЦ радиологии Минздрава России в сотрудничестве с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Вакцина предназначена для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав России сообщил о первом применении персонализированной мРНК-вакцины «Неоонковак» для лечения пациента с меланомой кожи. Академик РАН Александр Гинцбург заявил о скором получении первых результатов применения мРНК-вакцины от рака «Неоонковак» в течение трех месяцев. Фабрика по производству мРНК-препаратов при НИЦ имени Гамалеи выпустила первые три тестовые серии вакцины для лечения онкологических заболеваний.