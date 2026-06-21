Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.6 комментариев
В России отмечается День медицинского работника
День медицинского работника отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня. В этот день по всей стране поздравляют врачей, фельдшеров и медсестер, чья работа ежегодно спасает жизни миллионов россиян.
День медицинского работника был учрежден указом президиума Верховного совета СССР от 10 декабря 1965 года, а затем включен в официальный перечень праздничных и памятных дат указом от 1 октября 1980 года, который действует до сих пор.
В этот день чествуют сотрудников клинических, лечебно- и санитарно-профилактических, санаторно-курортных, научных и фармацевтических организаций, работников скорой помощи, преподавателей и студентов медицинских вузов. К празднику приурочивают конференции и съезды, где специалисты обмениваются опытом, а лучшим медикам вручают почетные звания, грамоты, знаки отличия и денежные премии на уровне коллективов, регионов и государства.
Ежегодно накануне праздника проходит церемония вручения премии лучшим врачам России «Призвание» – совместного проекта Первого канала и Минздрава, который проводится с 2001 года. В регионах развивается акция «Спасибо, доктор!», начавшаяся в Москве в 2015 году с благодарного поста пациента в соцсетях и в 2016 году получившая поддержку городских властей.
В государственную наградную систему входят звания «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».
В 2020 году были учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского, которыми награждают российских и иностранных медиков и волонтеров за борьбу с эпидемиями, разработку методов лечения и организацию медицинской помощи.
Минздрав проводит Всероссийский конкурс врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием, а также конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, в июне 2025 года в системе здравоохранения трудились более 3 млн медработников, а движение «Волонтеры-медики» объединяло более 200 тыс. человек, ежегодно помогая более 4 млн россиян.
Отдельные профессиональные праздники введены для работников скорой помощи, чей день отмечается 28 апреля, и фармацевтических работников, которые с 2021 года принимают поздравления 19 мая.
В День медицинского работника в России отдельно вспоминают истории о самоотверженных поступках врачей и фельдшеров.
Так, в Краснодарском крае фельдшеры Апшеронской центральной районной больницы Алексей Яровой и Ирина Самсонова эвакуировали тяжело больного пациента через разлившуюся реку Пшиш в ковше экскаватора и сопровождали его во время переправы, обеспечивая медицинскую помощь.
В Магаданской области анестезиолог-реаниматолог и неонатолог Ольга Андреевская приняла роды в вертолете на сроке 27,5 недель, провела интубацию, подключила недоношенного младенца весом 960 граммов к аппарату искусственной вентиляции легких и помогла стабилизировать его состояние до посадки.
В Рязанской области фельдшер Павел Миронов впервые для своего района провел догоспитальный тромболизис пациенту с острым инфарктом в селе Гребнево, находящемся примерно в 50 км от больницы, и тем самым уменьшил повреждение сердечной мышцы.
Врачи Амурской области и Российская детская клиническая больница Минздрава спасли 15-летнего Макария, тяжело пострадавшего в ДТП в Благовещенске в 2024 году: многоэтапные операции и длительная реабилитация позволили подростку вернуться домой, снова ходить, разговаривать и строить планы на будущее.