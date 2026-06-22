«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.25 комментариев
Лавров уличил страны Запада в ведении войны против России руками Киева
Лавров обвинил Запад в ведении войны против России руками Киева
Европейские лидеры активно пытаются заставить Вашингтон отказаться от справедливого мирного урегулирования на Украине ради тактической передышки для украинских вооруженных сил, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Комментируя политику стран Запада в отношении украинского кризиса, Лавров отметил, что в СМИ появились заметки о якобы успешной перевербовке президента США Дональда Трампа европейскими политиками.
«Мы все понимаем, что тут комментировать даже нечего», – приводит пресс-служба МИД ответ министра.
Дипломат подчеркнул, что американского лидера пытаются заставить отказаться от курса на долгосрочное урегулирование. Европа добивается немедленного прекращения огня, чтобы дать передышку военной промышленности и киевским властям. При этом Вашингтон начинает постепенно поддаваться оказываемому давлению.
Лавров напомнил об обновленной ядерной доктрине на фоне поставок дальнобойного оружия Украине.
Москва неоднократно предупреждала западные страны об ответственности, однако они продолжают отрицать свое прямое участие в конфликте.
«На самом деле, всё, что сейчас происходит на Украине, – это война, развязанная Западом руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски. А Запад заявляет, что этот режим «защищает европейские ценности», – резюмировал министр.