Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
Песков анонсировал встречу Путина с главой Конституционного суда Зорькиным
Президент Владимир Путин в четверг проведет встречу с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча приурочена ко Дню Конституции России, пояснил Песков, передает ТАСС.
«Зорькин расскажет о повестке дня Конституционного суда, о вопросах, которые рассматриваются, о важных задачах. Как правило, это очень субстантивная беседа», – добавил он.
Во второй половине дня Путин намерен провести церемонию вручения государственных наград. Песков отметил, что среди награждаемых будет представительный состав.
Прошлая встреча главы государства и председателя Конституционного суда проходила ровно год назад, 12 декабря 2023 года.