Ветеран Мартынушкин рассказал, как молодежь в 1941 году торопилась на фронт

Ветеран Мартынушкин: Мы боялись в 1941 году не успеть на фронт

Tекст: Катерина Туманова

«Когда война началась, мы боялись, что она кончится и мы не попадем туда на фронт. Такой предвоенный дух был у нас. Он естественный был, без натяжек, без каких-то наставлений, призывов. Само собой все разумелось», – рассказал ветеран ТАСС.

По его словам, в 1930-е годы в обществе уже ощущалось предчувствие конфликта. Государство активно готовило граждан к защите страны через систему физического воспитания: были введены нормы ГТО, создано общество ОСОАВИАХИМ, появилось звание «Ворошиловский стрелок». Молодежь училась стрелять, метать гранаты и преодолевать препятствия.

Мартынушкин отметил, что воспитание того времени формировало готовность к подвигу. Молодые люди массово обращались в военкоматы, желая отличиться в бою. При этом пропаганда внушала уверенность в быстрой победе над противником, поэтому страха перед войной у них не было.

Ветеран отметил, что в те годы никто не говорил о патриотическом воспитании. «Все само собой, естественно было».

«Такая обстановка была. Не надо было кому-то говорить о патриотизме, мы все знали, что это такое. Вот наша страна, наше богатство. Все наше тут: и родители, и земля – все, что нас окружает – это все наше. «Защита отечества есть священный долг каждого». Так мы были воспитаны», – сказал Мартынушкин.

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Общероссийская минута молчания в День памяти и скорби пройдет 22 июня 2026 года в 12.15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на СССР 22 июня 1941 года.