Для въезда во Вьетнам россиян обязали получать QR-код с 22 июня

Tекст: Катерина Туманова

Для посещения Вьетнама туристам нужно оформлять электронную карту прибытия. Нововведение затрагивает всех иностранцев, в том числе россиян, которые прибывают по безвизовому режиму до 45 дней или имеют электронную визу, передает «РИА Новости».

«Департамент миграционного контроля министерства общественной безопасности Вьетнама ввел систему обязательной предварительной электронной регистрации иностранных пассажиров, пребывающих в три главных воздушных гавани страны – международные аэропорты Ханоя, Хошимина и острова Фукуок», – сказано в заявлении посольства.

Анкету предстоит заполнять за 72 часа до вылета, указывая паспортные данные, информацию о визе, а также место и сроки пребывания.

После успешной регистрации система выдаст QR-код, который необходимо показать на паспортном контроле.

Как ранее отмечал постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов, турпоток из России во Вьетнам в прошлом году увеличился в три раза из-за роста числа рейсов.

Заместитель министра иностранных дел республики Тхи Тху Ханг Ле сообщала, что за первые пять месяцев 2026 года Вьетнам посетили почти 500 тыс. российских граждан. По прогнозам, до конца 2026 года эта цифра может превысить 1 млн человек.



