Владелец отеля Турции передал данные карт туристов группировке

Tекст: Мария Иванова

Турецкая полиция задержала 12 человек, подозреваемых в хищении более 1,1 млрд турецких лир (29 млн долларов) со счетов иностранных туристов, сообщает Anadolu. В ходе спецоперации, проведенной 31 мая в провинциях Айдын, Анталья, Измир, Мугла и Стамбул, были задержаны все участники преступной группы, передает РИА «Новости».

Расследование началось после жалоб иностранцев, обнаруживших списания средств со своих счетов уже после возвращения с отдыха на турецких курортах. За подозреваемыми следили четыре месяца. По данным следствия, всего пострадали 268 человек.

Лидером группы оказался владелец отеля в Кушадасы. По информации агентства, он передавал данные с карт своих постояльцев другому отелю и компаниям по аренде автомобилей, что позволяло многократно снимать деньги за фиктивные услуги. Также установлено, что часть членов банды получала данные банковских карт во время поездок за границу.

Незаконно полученные средства преступники «отмывали» через покупку недвижимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Антальи приостановили работу 174 гостиниц из-за нарушений требований по пожарной безопасности. Кроме того власти Турции аннулировали лицензии и сертификаты у 16 гостиниц в Улудаге после выявления многочисленных нарушений.