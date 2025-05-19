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    Юлия Басова Юлия Басова Почему мужчины выбирают женщин постарше

    Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.

    31 комментарий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

    9 комментариев
    19 мая 2025, 10:55 • Новости дня

    В Турции закрыли большинство отелей крупнейшего горнолыжного курорта

    Tекст: Мария Иванова

    Лицензии и сертификаты на работу аннулированы у 16 гостиниц в Улудаге в Турции после выявления многочисленных нарушений пожарной и другой безопасности.

    Большинство отелей крупнейшего горнолыжного курорта Турции Улудаг закрыли из-за многочисленных нарушений, передает ТАСС.

    После январской трагедии на другом курорте и мартовского пожара в Улудаге, в результате которых погибли люди, власти провели масштабные проверки гостиниц.

    Специалисты муниципалитета Османгази обнаружили во многих из 20 отелей нарушения требований безопасности. Владельцам были выданы предписания, однако необходимые меры не были приняты в срок, что привело к аннулированию лицензий 16 гостиниц и лишению туристических сертификатов Минтуризма Турции.

    Местная ассоциация отельеров и туроператоров сообщила, что большинство гостиниц не смогут принимать гостей в предстоящем зимнем сезоне. Вместимость гостиниц Улудага составляет около 8,5 тыс. мест, а зимой их посещают до 800 тыс. туристов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции после пожара в отеле Grand Kartal, где погибли 78 человек, обвинение требует для 13 арестованных по 1998 лет тюрьмы каждому за преступную халатность.

    Отель Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая будет снесен из-за серьезных повреждений конструкций после пожара, который унес почти восемь десятков жизней.

    17 мая 2025, 14:44 • Новости дня
    Эрдоган поймал Макрона за руку

    Эрдоган поймал Макрона за руку и не отпускал десять секунд

    Эрдоган поймал Макрона за руку
    @ IHA News

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе встречи в Тиране президент Франции Эмманюэль Макрон попытался оказать психологическое давление на Реджепа Эрдогана, однако турецкий лидер уверенно пресек этот жест, удержав его за палец около десяти секунд, сообщили турецкие СМИ.

    Турецкие СМИ и газета Yeni Safak обратили внимание на инцидент между президентами Франции и Турции, который произошел на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, передает РИА «Новости». Эмманюэль Макрон подошел к сидящему за столом Реджепу Тайипу Эрдогану и положил свою руку на руку турецкого лидера.

    Однако Эрдоган сразу убрал свою руку, но при этом удержал два пальца Макрона. Французский президент смог вытащить только один палец, а второй Эрдоган продолжал крепко держать около десяти секунд, улыбаясь и не вставая. После короткой беседы через переводчика турецкий лидер похлопал Макрона по руке, и тот отошел.

    В СМИ и социальных сетях эпизод был воспринят как неудачная попытка Макрона психологически надавить на Эрдогана. В Yeni Safak инцидент охарактеризовали фразой: «Макрон ударился о скалу».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Турция поддержит Европу в случае конфликта США и ЕС.

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    16 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года
    Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что нынешние переговоры со стамбульским процессом в 2022 году связывает исключительно город Стамбул.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что переговоры с Россией в Стамбуле не являются продолжением прерванного в 2022 году процесса, передает ТАСС.

    «Все, что связывает нынешние переговоры со стамбульским процессом – это исключительно город Стамбул», – написал Ермак в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ермак не входит в официальный состав украинской делегации, но находится в Стамбуле. 16 мая он встречался с американскими и турецкими официальными лицами.

    Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

    Встреча делегаций России и Украины началась в Стамбуле. Делегации России и Украины сели друг напротив друга на переговорах.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    16 мая 2025, 14:12 • Новости дня
    Глава МИД Турции остался на переговорах России и Украины

    Глава МИД Турции Фидан остался на переговорах России и Украины в Стамбуле

    Глава МИД Турции остался на переговорах России и Украины
    @ Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан остался в зале во время проведения первых за три года переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле.

    Трехсторонняя встреча с участием России, Украины и Турции началась в пятницу. К делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Фидан обратился к сторонам со вступительным словом и остался в зале переговоров, передает РИА «Новости».

     «Анкара искренне верит, что переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон», – отметил Фидан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча делегаций России и Украины началась в Стамбуле. Делегации России и Украины сели друг напротив друга на переговорах. Хакан Фидан назвал нынешний этап урегулирования ситуации критическим.


    Коментарии (10)
    16 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Фидан: Россия и Украина согласовали новый раунд переговоров в Стамбуле

    МИД Турции: Делегации России и Украины согласовали новый раунд переговоров в Стамбуле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Стамбуле представители России и Украины после почти двухчасовой встречи договорились провести новый раунд переговоров.

    Делегации России и Украины договорились о новом раунде переговоров, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан на странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Фидан заявил: «Сегодня важный день для достижения мира. Благодаря интенсивным дипломатическим усилиям делегации России и Украины провели при посредничестве Турции встречу в Стамбуле… Стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече».

    Глава турецкого МИД уточнил, что стороны обсудили обмен пленными по формуле «тысяча на тысячу» и предложения по прекращению огня.

    По словам министра, Турция намерена продолжать прилагать все усилия для достижения устойчивого мира между Россией и Украиной. Анкара выразила уверенность, что при конструктивном подходе переговоры могут стать шагом к мирному урегулированию.

    Ранее глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».

    Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона обсуждала прекращение огня и достигла договоренности об обмене пленными по данной формуле.

    Российская делегация планирует сегодня отбыть в Москву.

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    16 мая 2025, 12:20 • Новости дня
    Политолог объяснил проведение трехсторонних встреч в Стамбуле
    Политолог объяснил проведение трехсторонних встреч в Стамбуле
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что встреча делегаций России, Украины и Турции начнется в 12.30.

    «Трехсторонний формат вместо прямых переговоров – вероятно, своего рода уступка с российской стороны. У Москвы есть четкий набор требований, с которыми она обращается к Киеву. Поэтому расширение числа участников беседы, на мой взгляд, невыгодно России», – считает Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Собеседник на этом фоне указал на слухи в СМИ, согласно которым допускалась четырехсторонняя встреча делегаций России, Украины, США и Турции. По данным Reuters, американскую сторону на переговорах может представлять директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.

    Как новый состав участников встречи скажется на ее ходе – предугадать сложно. «Тут надо понимать: российско-украинские контакты – это про завершение конфликта, а российско-американские – про глобальное мироустройство. Поэтому важно не размывать повестку», – предупредил Ткаченко.

    Что касается присутствия турецких представителей за столом переговоров, то оно объяснимо: Турция – хозяйка встречи, продолжил он. «Анкара представляет восточную политико-дипломатическую культуру. Зеленский, который накануне провел встречу с Эрдоганом, мог полагать, что страна выступает на его стороне, ведь она передавала ВСУ беспилотники Bayraktar», – рассуждает аналитик.

    «Но одно дело зарабатывать деньги на поставках, и совсем другое – рисковать отношениями с Москвой. Российско-турецкие контакты многогранны и связаны с энергетикой, торговлей. На этом фоне Турция видится относительно нейтральным посредником», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что в пятницу в рамках переговоров по Украине в Стамбуле запланированы две трехсторонние встречи. Первая – Турция–США–Украина – началась примерно в 11.00 мск. Она проходит в резиденции президента Долмабахче. После, как ожидается, в 12.30 мск состоятся переговоры в формате Турция–Россия–Украина.

    Примечательно, что незадолго до начала первой встречи в Стамбуле прошла беседа украинской делегации с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Британии, а также со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Как сообщают СМИ, от Украины в ней участвовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

    Отметим, переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая, однако они были перенесены на пятницу. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Напомним, на прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он подчеркнул, что Москва готова к «серьезным переговорам», целью которых российский президент назвал «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

    Коментарии (4)
    17 мая 2025, 13:42 • Новости дня
    Эрдоган заявил о невозможности завершить конфликт на Украине военным путем
    Эрдоган заявил о невозможности завершить конфликт на Украине военным путем
    @ IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Турции Тайип Эрдоган подчеркнул важность запуска мирных переговоров, отметив невозможность военного решения конфликта на Украине и призвал не упустить этот шанс.

    По его словам, чтобы завершить войну, необходимо начать мирные переговоры, и эту возможность нельзя упустить, передает ТАСС.

    Он отметил, что Турция намерена продолжать свою посредническую роль и прилагать усилия для сохранения каналов диалога между сторонами.

    Эрдоган также напомнил, что Турция подготовила почву для переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, которые были запланированы как шаг к прочному миру. По словам турецкого лидера, встреча делегаций двух стран в Стамбуле крайне важна для прекращения войны и установления мира в регионе.

    Президент Турции также добавил, что его страна не связана с тем, что президенты России и Украины не провели личную встречу на переговорах в Стамбуле. Он отметил, что Россия, Украина и США являются ключевыми участниками этого процесса, и Турция поддерживает контакты со всеми сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле. Президент Турции призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине.

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    16 мая 2025, 19:23 • Новости дня
    Мединский процитировал Бисмарка после переговоров с Украиной в Турции

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник президента России Владимир Мединский, подводя итоги переговоров с украинской делегацией в Стамбуле, процитировал первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

    По словам Мединского, Бисмарк, долгое время работавший послом в Петербурге, хорошо понимал Россию и всегда подчеркивал, что нельзя пытаться обмануть русских или украсть у них что-либо, передает РИА «Новости».

    Мединский подчеркнул, что фраза «русские всегда приходят за своим» остается актуальным уроком истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Стамбуле российская делегация акцентировала внимание украинских представителей на условиях соглашений, достигнутых в Гомеле в конце февраля 2022 года.

    Также Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле 1 тыс. на 1 тыс.

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    17 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Эксперты назвали страны, где можно обменять рубли

    Tекст: Вера Басилая

    Российские путешественники могут обменять рубли на местную валюту в ряде государств, включая Турцию, Китай, Казахстан и Грузию, несмотря на текущие ограничения.

    Возможность обменять рубли на местную валюту за границей сохраняется в десятке стран, популярных среди российских туристов, передает РИА «Новости».

    По информации, собранной с сайтов крупнейших обменников и банков в аэропортах и городах, сделать это можно, например, в Турции, Китае, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане и Узбекистане.

    В некоторых странах, чтобы получить местную валюту за рубли, обмен следует искать именно в аэропорту, поскольку городские банки не всегда заявляют о такой возможности, как это происходит в Китае. В других странах, таких как ОАЭ, Южная Корея, Таиланд и Венгрия, обменять рубли можно только в банках городов, а не в аэропортах.

    В Японии, Египте, Франции, Вьетнаме, Танзании, ЮАР, Венесуэле и Бразилии обменять рубли на местную валюту невозможно ни в банках, ни в обменниках. Также эксперты отмечают, что в последние годы возникли сложности с обменом долларов старого образца, выпущенных до 2013 года, а в некоторых странах новые купюры американской валюты могут быть недоступны или продаваться с комиссией.

    Ранее россияне получили возможность оплачивать покупки картами «Мир» в Иране. Российские банки в марте запустили оплату покупок в Турции по QR-коду.

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    16 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    Источник: Россия и Украина взяли паузу в переговорах в Стамбуле

    Россия и Украина приостановили переговоры в Стамбуле после двух часов обсуждения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Делегации Москвы и Киева взяли паузу в переговорах в Стамбуле после почти двух часов обсуждений, сообщил источник.

    Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле приостановлены, а не завершены, передает ТАСС. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству ТАСС: «Пауза».

    До перерыва встреча продолжалась около 1 часа 50 минут.

    Напомним, в Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной, делегации стран разместились за П-образным столом друг напротив друга.

    Встреча делегаций России и Украины при участии главы МИД Турции Хакана Фидана продолжилась в Стамбуле.

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    16 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Российская делегация в Стамбуле отправилась на переговоры с Украиной
    Российская делегация в Стамбуле отправилась на переговоры с Украиной
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская делегация отправилась на переговоры с Украиной во дворец Долмабахче в Стамбуле для обсуждения ряда важных вопросов.

    Встреча делегаций двух стран пройдет в ближайшее время. Ожидается обсуждение ключевых вопросов, связанных с урегулированием конфликта, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле завершились переговоры делегаций Турции, США и Украины, которые продолжались чуть больше часа.

    По мнению политолога Станислава Ткаченко, расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи.

    Коментарии (20060)
    16 мая 2025, 12:48 • Новости дня
    Умеров оценил переговоры с США и Турцией в Стамбуле

    Умеров назвал продуктивными переговоры с США и Турцией в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал продуктивными переговоры с США и Турцией в Стамбуле.

    Умеров назвал состоявшиеся переговоры «продуктивными». Встреча глав оборонных ведомств длилась более часа, передает ТАСС.

    Отмечается, что позднее в Стамбуле состоятся первые с весны 2022 года прямые переговоры между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле завершились переговоры делегаций Турции, США и Украины, которые продолжались чуть больше часа.

    По мнению политолога Станислава Ткаченко, расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи.

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    17 мая 2025, 01:24 • Новости дня
    Стало известно о планах Трампа обсудить переговоры в Стамбуле

    Трамп решил обсудить с Россией итоги переговоров по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие дни обсудить с российской стороной итоговые вопросы встречи в Стамбуле по украинскому конфликту.

    О планах американского лидера сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    Макрон заявил: «Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы прояснить то, что имело место на переговорах в Стамбуле и попытаться продвинуться вперед».

    Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил серьезный настрой РФ на поиск путей долгосрочного урегулирования ситуации.

    Переговоры между РФ и Украиной прошли в пятницу, продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о договоренности с Украиной о масштабном обмене пленными – одна тысяча на одну тысячу, а также о готовности продолжить переговоры. Киев запросил встречу на высшем уровне, Москва приняла этот запрос к сведению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь переходит к дипломатическим усилиям для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что дипломатическая инициатива теперь также находится на стороне России, а недавний раунд переговоров в Стамбуле прошел по российскому сценарию.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Дональд Трамп заявил о необходимости личной встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

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    16 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    В МИД Турции сообщили о продолжении встречи России и Украины в присутствии Фидана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Стамбуле продолжается встреча делегаций России и Украины при участии главы МИД Турции Хакана Фидана.

    В Стамбуле продолжается встреча делегаций России и Украины при участии главы МИД Турции Хакана Фидана, передает ТАСС.

    Источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил, что встреча проходит «под председательством» Фидана. Встреча продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса. В Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной. Делегации стран разместились за П-образным столом друг напротив друга.


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    17 мая 2025, 15:00 • Новости дня
    Эксперт сообщил о подготовке переговорщиков Украины специалистами из США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле собрали по согласованию с американскими структурами, Владимир Зеленский не контролировал формирование переговорной группы, заявил политтехнолог Михаил Павлив.

    По словам Павлива, делегация, которую возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров, была определена американцами, которые также инструктировали участников, передает ТАСС.

    Эксперт рассказал, что украинская делегация согласовывала свои шаги с главой офиса президента Андреем Ермаком, который пытался сглаживать конфликт с Зеленским, находясь рядом с ним в Албании.

    Павлив отметил, что делегацию Украины возглавил Рустем Умеров, который, по его словам, давно связан с Пентагоном и бизнес-структурами США.

    Заместителями Умерова фактически выступали замглавы СБУ Александр Поклад, ориентированный на Агентство нацбезопасности США, и замначальника украинской военной разведки Вадим Скибицкий, нацеленный на сотрудничество с разведкой Министерства обороны США.

    Эксперт подчеркнул, что эти инсайды подтверждают наличие противостояния в верхах власти Украины по отношению к Зеленскому, во главе которого стоят люди, ориентированные на США.

    В качестве модератора, по его мнению, выступает Ермак, который управляет делегацией и реализует сценарий переговоров по требованиям администрации Дональда Трампа, вступая в конфликт с европейскими союзниками и самим Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН приветствовали прямые переговоры между Россией и Украиной, впервые прошедшие за три года в Стамбуле. Президент Турции призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине. На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию.

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    16 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Эрдоган призвал не давить на стороны конфликта на Украине

    Эрдоган: Не нужно навязывать решения сторонам конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Турецкий президент призвал не навязывать решения участникам конфликта на Украине.

    Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что урегулирование украинского кризиса – тонкий процесс. Поэтому сторонам не стоит навязывать решения, передает ТАСС.

    «Мы прилагаем все усилия для решения проблемы. При этом нашим приоритетом является всеобъемлющее прекращение огня», – сказал Эрдоган. Он подчеркнул важность поощрения сторон к диалогу без давления.

    По мнению Эрдогана, это необходимо для достижения справедливого и прочного мира. Такое заявление он сделал на открытии шестого саммита Европейского политического сообщества в Албании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, в Анкаре заявили об отсутствии решений о контактах с российской делегацией. Ранее стало известно о встрече Эрдогана и Зеленского перед переговорами.


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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Индия оценила российское оружие

      Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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