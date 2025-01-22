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    Мнения
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    22 января 2025, 22:47 • Новости дня

    В Турции решено снести отель после пожара с жертвами

    Отель Grand Kartal на курорте Карталкая снесут из-за серьезных повреждений после пожара с 79 погибшими

    Tекст: Денис Тельманов

    Отель Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции будет снесен из-за серьезных повреждений конструкций после пожара, унесшего 79 жизней.

    Как сообщает ТАСС, власти Турции приняли решение снести отель Grand Kartal на курорте Карталкая. Это решение было принято после экспертизы, проведенной специалистами Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции, которые выявили серьезные повреждения основных конструкций здания.

    Пожар в отеле произошел в ночь на 21 января, когда в нем находились 238 постояльцев. Пожар унес жизни 79 человек. Из-за значительных повреждений, вызванных огнем, дальнейшая эксплуатация отеля невозможна.

    Отель Grand Kartal был построен в 1978 году и пользовался популярностью у туристов, посещающих горнолыжный курорт. В связи с трагедией в Турции 22 января объявлен общенациональный траур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог сдержать эмоций на похоронах восьми жертв пожара в провинции Болу. Количество жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции увеличилось до 76 человек, а девять подозреваемых задержаны. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией.

    22 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Более 20 тыс. заявок подано на дополнительный набор в программу «Время героев»

    Tекст: Александра Юдина

    С момента начала дополнительной регистрации на программу «Время героев» было зарегистрировано более 20 тыс. человек.

    В Telegram-канале проекта указано, что завершена дополнительная регистрация в программу «Время героев» с 20 тыс. участников.

    Общее число заявок на участие в программе достигло почти 65 тыс. человек, что свидетельствует о высокой заинтересованности граждан в этом проекте. Дополнительная регистрация завершится 25 января в 12.00 мск, до этого времени участникам также необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки.

    Результаты отбора станут известны после завершения всех процедур, отметили организаторы. Последующие программы, аналогичные «Времени героев», планируется запустить во всех российских регионах.

    «Темпы регистрации на программу »Время героев« говорят сами за себя. Программа востребована и очень актуальна. Президент поручил нам распространить эту работу на все регионы России. Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне», – отметил ректор президентской академии Алексей Комиссаров.

    На сегодня 18 участников первого потока программы получили назначения на ответственные должности. Среди них – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов. А руководитель программы Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

    Ранее региональные аналоги проекта «Время героев» для трудоустройства и интеграции в общество ветеранов СВО запустили в Иркутской области, на Ямале, в Свердловской и Омской областях, в Удмуртии и Калужской области. Позднее региональные кадровые программы по образцу федерального проекта «Время героев» создали в Якутии, Хабаровском крае и Томской области.

    Коментарии (0)
    22 января 2025, 14:29 • Новости дня
    Эксперты объяснили решение Сирии аннулировать контракт с Россией по порту Тартус

    Эксперт Лямин: Сирия, аннулировав контракт с Россией по порту Тартус, сделала реверанс Западу

    Эксперты объяснили решение Сирии аннулировать контракт с Россией по порту Тартус
    @ syria.mil.ru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Новые сирийские власти пытаются понравиться ЕС и США, а также добиться снятия санкций. Однако в попытках решить эту задачу они создают невыносимые для российского присутствия условия, сказали газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин и политолог Федор Лукьянов. Ранее, по данным СМИ, Сирия расторгла инвестиционное соглашение с Москвой о порте Тартус.

    «Инвестиционное соглашение между Москвой и Дамаском было заключено в 2019 году. Предполагалось, что российская компания будет помогать Сирии развивать торговый порт Тартус. Схожая договоренность, которая касалась Латакии, была между сирийской стороной и Ираном», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин.

    Он допускает, что пришедшие к власти в Дамаске группировки приступили к пересмотру этих контрактов. «Они хотят, что называется, навести мосты с Евросоюзом и США, и таким образом если не отменить, то хотя бы облегчить санкционный режим», – пояснил собеседник.

    В этой связи Лямин напомнил, что европейские чиновники ранее призывали Дамаск отказаться от российских баз и сократить отношения с Москвой. Помимо попытки «понравиться Западу», спикер также усмотрел «желание привлечь европейских и американских инвесторов». «Возможно, речь пойдет и о турецких деньгах, учитывая влияние Анкары», – допускает он.

    По словам эксперта, инвестиционное соглашение Москвы и Дамаска не имело отношения к базе в Тартусе. «Наш пункт материально-технического обеспечения находится в другой части порта. Другое дело, что новые сирийские власти, судя по всему, делают сейчас все, чтобы нас выдавить оттуда», – считает аналитик.  

    Собеседник объясняет: создается ситуация, в которой наше присутствие в Тартусе стало бы некомфортным и даже невыносимым. «Дамаск не хочет рвать отношения с Москвой и тем более идти на конфронтацию. Но вместе с тем сирийские власти предпринимает меры, которые могли бы вынудить наши силы уйти», – полагает Лямин.

    В этой связи еще более актуальным становится вопрос российских баз в Ливии, куда, по информации СМИ, ранее начали перебрасывать часть систем ПВО. «Это позволит нам сохранить присутствие в регионе в случае негативного решения по военным объектам в Сирии. Но важно, чтобы процесс передислокации проходил постепенно», – отметил он.

    Впрочем, спикер не исключает, что Москве и Дамаску удастся прийти к соглашению по инвестициям. Однако из-за ориентации сирийцев на Запад шансы малы. «Если Европа им сможет предложить выгодные условия, то нам сложно будет это перебить», – допускает Лямин. Аналитик считает важным продолжать переговоры между сторонами по базам.   

    «Если мы сможем достичь договоренностей и сохранить военные объекты, это станет серьезным успехом дипломатов. Но ключевым все же будет вопрос условий. В конечном счете у России есть возможности осуществлять связь с Африкой и без баз в Сирии», – детализировал эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай». «Новые сирийские власти переустраивают в стране всю систему, в том числе и экономическую. Прежде всего они стараются объединить финансовые потоки», – отметил он.

    Политолог объясняет: происходит ревизия тех договоренностей, которые были достигнуты еще при правительстве Башара Асада. В то же время, как считает собеседник, вопрос судьбы российской базы и инвестиционный контракт могут быть не связаны напрямую.

    «Это нормально, что сирийская сторона стремится управлять денежными потоками. Другое дело, что российские военные базы – вопрос, касающийся не столько денег, сколько геополитики», – пояснил Лукьянов. Новые власти Сирии, ранее говоря об этих объектах, отмечали, что не будут делать резких шагов, напомнил аналитик.

    «Мы пока не знаем, какое решение по базам они примут. Это предмет контактов и переговоров Москвы и Дамаска. Однако если портом Тартус начнет управлять не российская, а сирийская компания, это не будет означать, что мы не сможем им пользоваться. Вопрос в условиях», – считает эксперт. Он также предостерегает делать поспешные выводы: «Говорить о том, что нынешние действия властей Сирии станут первым шагом к расторжению отношений с Россией, сейчас преждевременно».

    Ранее стало известно, что переходное правительство Сирии отменило 49-летнее соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об операционном управлении портом Тартус. Как рассказал директор таможенного управления провинции Риад Джуди изданию Al-Vatan, официальный Дамаск работает над тем, чтобы реструктуризировать и по-новому запустить деятельность порта, восстановить портовые механизмы и постройки. Джуди указал: все доходы «пойдут на благо сирийского государства, а рабочие будут возвращены на свои места».

    Российское военное грузовое судно «Спарта II» уже пришвартовалось к пирсу в Тартусе рядом со складами ВМФ РФ в ожидании вывоза оборудования. При этом «в регионе нет сопоставимой альтернативной базы для российского флота», приводит издание The Maritime Executive заявление британской военной разведки.

    Напомним, ключевые объекты дислокации российских военных в Сирии – это авиабаза Хмеймим и пункт базирования ВМФ в Тартусе. Они находятся на западе страны на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск подписали два соглашения, которые определяли порядок использования баз на ближайшие 49 лет с опциями автоматического продления еще на 25 лет.

    На расширение базы в Тартусе планировалось тратить 3,2 млрд рублей ежегодно, сообщал председатель главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Зинченко.

    В декабре 2024 года к власти в Сирии пришла террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам». Как передавало издание Al Hadath, боевики практически не встретили сопротивления республиканской армии. За несколько часов с начала военных действий в Дамаске они вошли в оставленный без охраны президентский дворец.

    МИД Сирии сообщал, что Асад добровольно оставил свой пост, дав указание министрам передать власть мирным путем. После этого президент с семьей прилетел в Москву. Россия из гуманитарных соображений согласилась предоставить ему убежище. Российские же военные в Сирии сосредоточились в Хмеймиме и Тартусе.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что безопасность этих объектов – приоритет Москвы, а вопрос сохранения баз будет зависеть от переговоров с властями Сирии. Источник ТАСС в Кремле сообщал, что лидеры сирийской оппозиции гарантировали России безопасность баз и дипломатических учреждений.

    По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва не получала обращений от властей Сирии о пересмотре договоров о военных базах, база и порт работают в обычном режиме. По его словам, Дамаск не намерен расторгать соглашения с российской стороной, ведутся переговоры лишь о статусе и численности контингента.

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    22 января 2025, 15:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    Коментарии (0)
    22 января 2025, 02:46 • Новости дня
    Трамп пригрозил усилить санкции против России

    Трамп допустил усиление санкций против России при отказе от переговоров по Украине

    Трамп пригрозил усилить санкции против России
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против России, если она не согласится на переговоры по украинскому вопросу, пишет ТАСС. На вопрос о введении дополнительных санкций, Трамп ответил: «Звучит вероятно». Президент США подчеркнул, что конфликт на Украине не разгорелся бы, если бы он сохранил пост президента после выборов 2020 года.

    По мнению Трампа, его внешнеполитическая стратегия могла бы предотвратить развитие украинского кризиса и усиление напряженности в отношениях между США и Россией. Он отметил, что нынешняя администрация США не справляется с задачей поддержания стабильности в регионе.

    Ранее Трамп неоднократно подчеркивал свое недовольство политикой администрации Джо Байдена в отношении России и Украины. Он заявляет, что Байден допустил ошибки, которые привели к эскалации конфликта и осложнению двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным здесь. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Рубио также сообщил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.


    Коментарии (55)
    22 января 2025, 11:12 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины

    Зеленский заявил, что Европа должна содержать миллионную армию Украины без НАТО

    Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме заявил, что без поддержки НАТО Киев планирует увеличить ВСУ до 1 млн человек, и потребовал от европейских стран финансовой помощи для ее содержания.

    Зеленский заявил, что если Украина не станет членом НАТО и не получит четких гарантий безопасности, Киев планирует увеличить численность ВСУ до 1 млн человек, передает ТАСС.

    При этом лидер украинского режима подчеркнул необходимость содержания такой армии и обратился к европейским странам с просьбой о поддержке.

    Зеленский отметил, что Европа должна взять на себя расходы на содержание армии, так как Украина защищает не только себя, но и европейские ценности.

    Кроме того, он высказал мнение, что членство Украины в НАТО будет обходиться Европе дешевле, чем финансирование миллионной армии. Он также поддержал идею размещения на территории Украины западных войск, отметив, что минимально необходимое количество – 200 тыс. иностранных солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина не может диктовать условия странам ЕС Центральной Европы и должна проявить уважение к руководителям европейских стран, так как Киев находится в роли просителя.

    Коментарии (22)
    22 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Зеленский поздравил украинцев не с тем праздником

    Зеленский перепутал исторические факты в поздравлении с Днем соборности Украины

    Зеленский поздравил украинцев не с тем праздником
    @ Diego Ravier/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам допустил ошибку, перепутав историческое значение Дня соборности с объединением Левобережной и Правобережной Украины.

    Глава Украины Зеленский, выступая с поздравительным обращением ко Дню соборности Украины, неверно интерпретировал историческое значение этого праздника, передает ТАСС. Он заявил, что на Софийской площади был провозглашен «Акт злуки», объединивший Право- и Левобережную Украину. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала его слова «бредом» и указала на ошибочность этой информации.

    Геращенко уточнила, что День соборности посвящен воссоединению Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) и Украинской народной республики (УНР), а не объединению Левобережной и Правобережной Украины, как сказал Зеленский. Она подчеркнула, что ЗУНР не относится к традиционным регионам Левобережной Украины.

    День соборности Украины отмечается ежегодно 22 января в память о подписании Акта воссоединения между ЗУНР и УНР в 1919 году. Это событие стало важной вехой в истории Украины, закрепив единство западной и центральной частей страны.

    Ранее Зеленский, выступая в Верховной раде, оговорился и заявил, что у подрастающего поколения будет возможность купить жизнь в стране.

    Коментарии (16)
    22 января 2025, 10:10 • Новости дня
    Первые дроны-камикадзе «Микроб» с ИИ доставлены в зону СВО
    Первые дроны-камикадзе «Микроб» с ИИ доставлены в зону СВО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более трех тысяч дронов-камикадзе «Микроб», оснащенных искусственным интеллектом и способных автономно следовать за целью, поступили в зону специальной военной операции на Украине.

    Первые три тысячи дронов-камикадзе «Микроб», оснащенные искусственным интеллектом, направлены в зону СВО на Украине, пишет ТАСС.

    Разработчики отметили, что эти устройства могут сопровождать цель самостоятельно после ее захвата оператором, что обеспечивает большую эффективность в боевых условиях.

    Разработчик дрона Александр Грязнов подчеркнул, что «Микроб» обладает высокими динамическими характеристиками и может выдерживать большие скорости и перегрузки. Он заявил: «Наш дрон обладает искусственным интеллектом, системой донаведения. Соответственно, он может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель не маневрировала». По данным Министерства обороны, одно подразделение с двумя расчетами, используя 40 дронов, уничтожило техники противника на сумму, превышающую стоимость всех трех тысяч дронов.

    Грязнов также отметил модульность «Микроба», что позволяет адаптировать его для различных боевых условий. Он пояснил, что в ночное время необходимо использовать тепловизионные устройства, а на разных участках фронта – различные радиочастотные окна. Это требует использования разнообразных приемо-передающих устройств для управления и передачи видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Народный фронт» представил президенту России Владимиру Путину изделия, разработанные инженерами из Кулибин-клуба для бойцов СВО, первые 50 автономных роботов «Курьер», способных стрелять и проводить эвакуацию, доставлены на передовую, а в зону СВО поставили 2 тыс. защитных комплектов «Турист Профессионал 2.0».

    Коментарии (14)
    22 января 2025, 08:57 • Новости дня
    Зеленский обвинил Запад во лжи по вопросу членства в НАТО

    Зеленский упрекнул Запад в несправедливом отношении к Украине по вопросу членства в НАТО

    Зеленский обвинил Запад во лжи по вопросу членства в НАТО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинил Запад в нечестности по отношению к Украине в вопросе членства в НАТО, выразив недовольство позицией Германии и США.

    Зеленский заявил о нечестном отношении западных стран к Украине в вопросе ее вступления в НАТО, выразив недовольство тем, что США и Германия принимают решения за Украину, не принимая ее интересы во внимание, передает ТАСС.

    По его словам, многие обещания о вступлении Украины в НАТО остались пустыми словами. Он отметил, что «это нечестно по отношению к Украине и украинцам», напоминая, что предыдущие украинские власти также обещали членство в альянсе.

    В ходе обсуждения Зеленский также выразил недовольство тем, что США и Германия ранее вели переговоры с Россией о НАТО без участия Украины.

    «Мы независимая страна, а они вдруг договаривались о нас без нас, что несправедливо», – заявил он.

    Зеленский добавил, что многие страны, включая США и Германию, выступали против вступления Украины в альянс, и судьба членства зависит от позиции президента США. Он заявил, что если Трамп поддержит вступление Украины в НАТО, остальные страны также проявят поддержку.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина не может диктовать условия странам ЕС Центральной Европы и должна проявить уважение к руководителям европейских стран, так как Киев находится в роли просителя.

    Коментарии (24)
    22 января 2025, 08:39 • Новости дня
    В подрыве автомобиля в Москве заподозрили спецслужбы Украины

    Следствие установило причастность спецслужб в подрыве автомобиля офицера Генштаба в Москве

    В подрыве автомобиля в Москве заподозрили спецслужбы Украины
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе расследования дела о подрыве автомобиля на севере Москвы выяснилось, что в организованную группу, возможно, входили сотрудники спецслужб Украины, что увеличивает число фигурантов.

    В уголовном деле Евгения Серебрякова (внесен в перечеь территористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля военнослужащего на севере Москвы, могут появиться новые фигуранты из числа сотрудников спецслужб Украины, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, у следствия имеются основания полагать, что причастность украинских спецслужб, но все соучастники пока не установлены.

    Серебрякову переквалифицировано обвинение с покушения на убийство на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, который повлек тяжкие последствия. Также он обвиняется в незаконном обороте взрывчатых веществ. Следствие продолжает работу над установлением всех участников преступления и выяснением их ролей.

    Ранее замоскворецкий суд Москвы продлил арест Евгению Серебрякову, обвиняемому в подрыве автомобиля военнослужащего, до 24 апреля 2025 года, и изменил квалификацию его обвинения.

    Сообщалось, что Серебряков согласился подорвать машину российского офицера за 10-20 тыс. долларов. Владельцем машины, в которую заложили взрывчатку, является полковник Генштаба России.

    После теракта Серебряков сбежал в Турцию, но был задержан по запросу России. Он внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    Коментарии (3)
    22 января 2025, 12:45 • Новости дня
    Зеленский заявил о непризнании новых регионов России

    Зеленский заявил, что Киев отказывается признавать новые российские регионы

    Зеленский заявил о непризнании новых регионов России
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    На экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает новые регионы России.

    Зеленский заявил, что его страна никогда не признает новые регионы России, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что несмотря на возможное давление извне, Украина продолжит свою политику в этом вопросе. «Кто бы что ни хотел, пусть хоть все союзники мира объединятся – мы все равно не признаем», – сказал он.

    По словам Зеленского, Киев намерен сохранять свою позицию относительно утраченных территорий.

    Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение ста дней.

    Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Коментарии (22)
    22 января 2025, 08:32 • Новости дня
    ВСУ начали эвакуацию из Великой Новоселки

    Стало известно о неудачной эвакуации гарнизона ВСУ из Великой Новоселки

    ВСУ начали эвакуацию из Великой Новоселки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные начали эвакуацию своего гарнизона из Великой Новоселки, находящегося под давлением российской армии, при этом использовав форсирование рек, чтобы избежать окружения.

    Украинские силы предпринимают попытки эвакуации своего гарнизона из села Великая Новоселка на западе Донецкой народной республики (ДНР), сообщает РИА «Новости». Однако, как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, все возможности для безопасного выхода уже упущены. Он подчеркнул, что ситуация для украинских бойцов усложняется российскими атаками.

    Рогов рассказал, что украинские военные, пытаясь вырваться из окружения, вынуждены переходить реки Кашлагач и Мокрые Ялы. В связи с этим он иронично сравнил эвакуацию с «невеселыми стартами», так как бойцов быстро уничтожают. Российские войска, как отмечает Рогов, усиливают давление на украинские позиции в селе.

    За последние сутки российские военные достигли ряда оперативных успехов, продвинувшись в восточной части Великой Новоселки. Это село расположено на границе между ДНР и Запорожской областью и играет важную роль в логистике украинских сил. Внутри села располагается значимый командный и логистический пункт украинских военных, что делает его стратегически важным объектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Великой Новоселке начались бои на трех направлениях, где ВСУ использовали мирных жителей как живой щит, а Рогов сообщил об обреченности гарнизона ВСУ в этом населенном пункте.

    Коментарии (3)
    22 января 2025, 06:27 • Новости дня
    Депутат Госдумы запросил пересмотр дела об убийстве Лермонтова

    Николай Бурляев призвал СК расследовать гибель Михаила Лермонтова в 1841 году

    Депутат Госдумы запросил пересмотр дела об убийстве Лермонтова
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой о пересмотре дела об убийстве поэта Михаила Лермонтова, указывая на возможную недобросовестность первоначального расследования.

    Народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев направил в Следственный комитет обращение с просьбой провести новое расследование гибели Михаила Лермонтова. Как пишет РИА «Новости», Бурляев указал на необходимость «современного, честного, непредвзятого расследования» с применением современных технологий.

    По словам депутата, на протяжении многих десятилетий различные специалисты, включая лермонтоведов, экспертов в области криминалистики, баллистики и медицины, заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова в 1841 году. Бурляев подчеркнул, что необходимо профессионально изучить все обстоятельства, приведшие к «дуэли» и смерти поэта.

    В обращении также отмечено, что пуля, попавшая в тело Лермонтова, двигалась по необычной траектории – снизу вверх под углом около 40 градусов, что вызывает сомнения в достоверности выводов прежнего расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, смерть Пушкина была выгодна тем, кто считал его опасным врагом революции. Сообщалось, что за убийцей Пушкина, Дантесом, стояло великосветское гей-сообщество Петербурга. Также сообщалось, что Александр Грибоедов был убит озверелой толпой в Тегеране, его дипломатические навыки и твердость могли принести пользу России, но стали причиной его гибели.


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    22 января 2025, 16:43 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал сроки урегулирования конфликта на Украине

    Президент Финляндии Стубб считает, что конфликт на Украине решат в течение 3–6 месяцев

    Президент Финляндии назвал сроки урегулирования конфликта на Украине
    @ Volodymyr Petrov/Press Service of the 33rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александр Стубб на форуме в Давосе заявил о возможности урегулирования конфликта на Украине в течение трех-шести месяцев, выразив оптимизм по поводу усилий президента США Дональда Трампа по достижению мира.

    Он отметил, что изначально обещанные президентом США Дональдом Трампом сроки решения конфликта за 24 часа сместились на более длительный период. Стубб подчеркнул, что это окно возможностей, которым сейчас располагает мировое сообщество, сообщает ТАСС.

    «Сроки сдвигаются с 24 часов в сторону 3–6 месяцев. Это то окно возможностей, с которым мы имеем дело сейчас. Что можно оценить позитивно и с оптимизмом, это то, что Трамп очень тверд в вопросах достижения мира», – сказал он.

    Стубб также отметил важные достижения Трампа в сфере международной дипломатии, в частности перемирие в палестино-израильском конфликте. Президент Финляндии считает, что американский лидер пытается сформулировать аналогичное решение для Украины.

    Однако Стубб предупредил, что соглашение по Украине не должно повторить ошибок, допущенных в Афганистане, где после вывода американских войск в 2021 году власть быстро пала.

    Кроме того, Стубб подчеркнул, что переговоры по Украине не должны проходить без участия Евросоюза. Он отметил, что любое решение по этому вопросу может существенно повлиять на глобальную архитектуру безопасности.

    Ранее Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом.

    Стубб заявил о начале эпохи неопределенности с приходом Дональда Трампа к власти в США, призвав страну готовиться к изменениям.

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    22 января 2025, 07:52 • Новости дня
    Киев начал репрессии против высокопоставленных офицеров ВСУ
    Киев начал репрессии против высокопоставленных офицеров ВСУ
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве начались массовые репрессии против высокопоставленных офицеров ВСУ, включая аресты, санкционированные американскими структурами, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Киевский режим начал массовые репрессии против высокопоставленных командиров ВСУ, передает РИА «Новости».

    По его словам, репрессии направлены на перемещение ответственности за военные неудачи на командиров.

    Рогов заявил, что аресты офицеров санкционированы американской стороной. Это связано с недовольством Вашингтона положением дел на фронте и продвижением российских войск.

    «За арестами стоит Государственное бюро расследований Украины, подконтрольное американским структурам», – добавил он.

    Среди уже задержанных значатся Юрий Галушкин, экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков», полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 155-й механизированной бригады, и генерал-лейтенант Артур Горбенко, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны. В Запорожье арестованы бывший командир одной из бригад территориальной обороны и его супруга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Ранее Зеленский назвал численность ВСУ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил, а в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной.

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    22 января 2025, 20:20 • Новости дня
    National Interest: Ракета «Орешник» лишает авианосцы США смысла существования
    National Interest: Ракета «Орешник» лишает авианосцы США смысла существования
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские гиперзвуковые ракеты «Орешник», оснащенные множественными боеголовками, способны поражать цели с высокой точностью, что позволяет им выводить из строя авианосцы, несмотря на их размеры и защиту, пишет The National Interest.

    «Когда российская ракета «Орешник» нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепре (Днепропетровск – прим. ВЗГЛЯД), из глаз ангелов-хранителей авианосцев по всему миру потекли слезы», –  пишет National Interest. Издание отмечает, что гиперзвуковая ракета поразила достаточно большую площадь предприятия. В статье ракета называется «гиперзвуковым дробовиком», который обстреливает цель многочисленными боеголовками из разделяющейся головной части.

    И большой и медленный авианосец является простой целью для «Орешника». Хотя авианосец сам по себе трудно уничтожить, но топить его не требуется – достаточно просто вывести его из строя и заставить вернуться в порт.

    Авторы указывают, что стоимость изготовления одного «Орешника» может быть сравнима с российской межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс», которая в 2023 году оценивалась примерно в 40,3 млн долларов, в то время как строительство одного авианосца класса «Нимиц» обходится США в 6,2–11,2 млрд долларов. Таким образом, даже потратив для уничтожения одного авианосца до 50 ракет, их стоимость будет существенно ниже цены корабля, пишет издание. При этом для уничтожения авианосца, вероятно, вполне хватит одной ракеты «Орешник».

    Ранее экс-советник по нацбезопасности США генерал Макмастер заявил, что для создания системы ПВО, способной перехватить российскую ракету «Орешник», потребуется не менее 15 лет.

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    22 января 2025, 17:15 • Новости дня
    Слуцкий назвал бредом заявления Зеленского о стамбульских переговорах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий обвинил Владимира Зеленского в манипуляциях и фальсификации информации относительно стамбульских переговоров, назвав его заявления лживым бредом.

    Слова главы Украины Зеленского о том, что на стамбульских переговорах Россия якобы требовала от него уйти и хотела заменить его на Виктора Медведчука, являются лживым бредом и игрой на публику, заявил Слуцкий, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Зеленский занимается манипуляциями, и добавил, что все заявления на Давосе о якобы ультиматуме президента России Владимира Путина являются фальсификацией.

    По словам Слуцкого, договоренности об украинском урегулировании были парафированы в Стамбуле главой украинской делегации Давидом Арахамией. «Тогда в знак доброй воли Россия отвела войска с Киевского и Черниговского направлений. Мы были готовы закончить военные действия, а украинская сторона была согласна на условия соглашения», – заявил он.

    Он также отметил, что после стамбульских переговоров тогдашний премьер Британии Борис Джонсон приказал разорвать договоренности. «Просроченный и нелегитимный Зеленский теперь пытается перевернуть картину с ног на голову, занимаясь фальсификацией истории», – добавил Слуцкий, утверждая, что это делается ради зрителей в Вашингтоне.

    Ранее Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет. На экономическом форуме в Давосе Зеленский также заявил, что Украина не признает новые регионы России.

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