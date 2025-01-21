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Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за пожара на горнолыжном курорте
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией на горнолыжном курорте в провинции Болу, где произошел пожар.
Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщается на сайте Кремля. Российский лидер выразил глубокое сожаление в связи с трагическими последствиями пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу. В своем обращении российский лидер попросил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, в результате пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая погибли 66 человек. Ранее сообщалось, что в отеле турецкой провинции Сивас произошел взрыв бытового газа, сообщалось о четырех пострадавших.