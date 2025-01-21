Число жертв пожара в отеле Турции достигло 76 человек

Глава МВД Турции сообщил о 76 погибших в результате пожара в отеле Карталкая

Tекст: Денис Тельманов

Число погибших в результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции достигло 76 человек, передает ТАСС. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что ранее количество жертв составляло 66 человек. Он отметил, что личности 52 погибших установлены, тела 45 из них переданы родственникам.



В рамках расследования инцидента были задержаны девять человек. Ерликая также заявил, что следствие продолжается и проверяются все возможные причины возникновения пожара. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства, которые привели к трагедии.

Пожар в отеле на популярном горнолыжном курорте Карталкая вспыхнул внезапно, пожарные службы сразу же приступили к его тушению. Однако из-за быстрого распространения огня спасательные операции были затруднены. На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и оценке ущерба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате пожара в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте Карталкая погибли 66 человек, об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая. После пожара правоохранители задержали четырех человек, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч. Турция объявила однодневный национальный траур 22 января в память о жертвах пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией на горнолыжном курорте в провинции Болу.