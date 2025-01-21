Эрдоган объявил траур в Турции в связи с гибелью 66 человек в отеле

Трамп сообщил, что США потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что американские расходы на поддержку Украины значительно превышают затраты союзников по НАТО, передает РИА «Новости».
Во время встречи с журналистами в Овальном кабинете он заявил: «НАТО должно платить 5%. Мы в войне на Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО».
Трамп подчеркнул, что географическая близость Европы к Украине должна побуждать европейские страны брать на себя большую финансовую ответственность в поддержке киевского режима.
Президент США также заверил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине. На вопрос о выполнении своего обещания разрешить конфликт в первый день, он ответил, что прошла только половина дня. «У меня есть еще половина дня. Мы хотим это сделать», – сказал он.
Трамп также сообщил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых будут обсуждаться вопросы мирного урегулирования на Украине. По словам Трампа, президент Зеленский уже выразил готовность к соглашению. «Он сказал мне, что хочет заключения сделки», – подчеркнул глава Белого дома.
Одновременно с этим американский лидер допустил сохранение санкций против России до завершения конфликта на Украине.
До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату, подписав указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне. Кроме того, он пообещал помиловать осужденных за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.