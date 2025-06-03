Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрым.7 комментариев
Муниципалитет Антальи опечатал 174 отеля за пожарные нарушения
В Анталье опечатали 174 гостиницы из-за нарушений пожарной безопасности
Власти турецкой Антальи приняли решение приостановить работу 174 гостиниц из-за несоблюдения ими требований по пожарной безопасности.
Власти крупнейшего муниципалитета города Анталья Муратпаша приняли решение опечатать 174 гостиницы, передает ТАСС. Эти меры были введены после того, как отели не устранили выявленные нарушения в системах пожарной безопасности в установленный срок.
Ранее по поручению Министерства культуры и туризма и по циркуляру губернатора было проинспектировано 294 объекта размещения, оснащенных упрощенными лицензиями. У большинства из них обнаружили проблемы с обеспечением безопасности постояльцев при пожарах.
Как заявили в муниципалитете: «Муниципалитет действовал ответственно и в сотрудничестве со всеми соответствующими контролирующими учреждениями и предоставил объектам размещения срок до 31 мая 2025 года для устранения недостатков и получения соответствующего разрешения от пожарной службы». Власти подчеркнули, что не могут превысить свои полномочия и позволить гостиницам, не прошедшим проверку, продолжать работу.
По состоянию на 31 мая лицензии 174 отелей, не устранивших нарушения, были приостановлены. С 2 июня начались процедуры опечатывания этих гостиниц, владельцам был направлен официальный запрет на принятие гостей.
Ранее в Турции аннулировали лицензии и сертификаты на работу у 16 гостиниц в горнолыжном районе Улудаг после выявления многочисленных нарушений пожарной и другой безопасности. Кроме того в Стамбуле примут меры по закрытию более 250 отелей из-за нарушений лицензий и требований безопасности, обнаруженных в 12 префектурах.
После крупного пожара в отеле Grand Kartal, где погибли 78 человек, для 13 арестованных прокуроры требуют по 1998 лет тюрьмы каждому за преступную халатность.