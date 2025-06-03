Муниципалитет Антальи опечатал 174 отеля за пожарные нарушения

В Анталье опечатали 174 гостиницы из-за нарушений пожарной безопасности

Tекст: Мария Иванова

Власти крупнейшего муниципалитета города Анталья Муратпаша приняли решение опечатать 174 гостиницы, передает ТАСС. Эти меры были введены после того, как отели не устранили выявленные нарушения в системах пожарной безопасности в установленный срок.

Ранее по поручению Министерства культуры и туризма и по циркуляру губернатора было проинспектировано 294 объекта размещения, оснащенных упрощенными лицензиями. У большинства из них обнаружили проблемы с обеспечением безопасности постояльцев при пожарах.

Как заявили в муниципалитете: «Муниципалитет действовал ответственно и в сотрудничестве со всеми соответствующими контролирующими учреждениями и предоставил объектам размещения срок до 31 мая 2025 года для устранения недостатков и получения соответствующего разрешения от пожарной службы». Власти подчеркнули, что не могут превысить свои полномочия и позволить гостиницам, не прошедшим проверку, продолжать работу.

По состоянию на 31 мая лицензии 174 отелей, не устранивших нарушения, были приостановлены. С 2 июня начались процедуры опечатывания этих гостиниц, владельцам был направлен официальный запрет на принятие гостей.

Ранее в Турции аннулировали лицензии и сертификаты на работу у 16 гостиниц в горнолыжном районе Улудаг после выявления многочисленных нарушений пожарной и другой безопасности. Кроме того в Стамбуле примут меры по закрытию более 250 отелей из-за нарушений лицензий и требований безопасности, обнаруженных в 12 префектурах.

После крупного пожара в отеле Grand Kartal, где погибли 78 человек, для 13 арестованных прокуроры требуют по 1998 лет тюрьмы каждому за преступную халатность.