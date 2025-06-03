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    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрым.

    7 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерное оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

    12 комментариев
    Алексей Васильев Алексей Васильев На замену устаревшим ракетоносцам подойдет пассажирский Ту-214

    Если исключить излишние требования, оказывается, что в качестве боевой воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – Ту-214 и МС-21.

    24 комментария
    3 июня 2025, 10:28 • Новости дня

    Муниципалитет Антальи опечатал 174 отеля за пожарные нарушения

    В Анталье опечатали 174 гостиницы из-за нарушений пожарной безопасности

    Tекст: Мария Иванова

    Власти турецкой Антальи приняли решение приостановить работу 174 гостиниц из-за несоблюдения ими требований по пожарной безопасности.

    Власти крупнейшего муниципалитета города Анталья Муратпаша приняли решение опечатать 174 гостиницы, передает ТАСС. Эти меры были введены после того, как отели не устранили выявленные нарушения в системах пожарной безопасности в установленный срок.

    Ранее по поручению Министерства культуры и туризма и по циркуляру губернатора было проинспектировано 294 объекта размещения, оснащенных упрощенными лицензиями. У большинства из них обнаружили проблемы с обеспечением безопасности постояльцев при пожарах.

    Как заявили в муниципалитете: «Муниципалитет действовал ответственно и в сотрудничестве со всеми соответствующими контролирующими учреждениями и предоставил объектам размещения срок до 31 мая 2025 года для устранения недостатков и получения соответствующего разрешения от пожарной службы». Власти подчеркнули, что не могут превысить свои полномочия и позволить гостиницам, не прошедшим проверку, продолжать работу.

    По состоянию на 31 мая лицензии 174 отелей, не устранивших нарушения, были приостановлены. С 2 июня начались процедуры опечатывания этих гостиниц, владельцам был направлен официальный запрет на принятие гостей.

    Ранее в Турции аннулировали лицензии и сертификаты на работу у 16 гостиниц в горнолыжном районе Улудаг после выявления многочисленных нарушений пожарной и другой безопасности. Кроме того в Стамбуле примут меры по закрытию более 250 отелей из-за нарушений лицензий и требований безопасности, обнаруженных в 12 префектурах.

    После крупного пожара в отеле Grand Kartal, где погибли 78 человек, для 13 арестованных прокуроры требуют по 1998 лет тюрьмы каждому за преступную халатность.

    2 июня 2025, 11:23 • Новости дня
    Названо время начала переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле

    Российская делегация подтвердила старт переговоров с Украиной в 13.00

    Названо время начала переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле запланированы на 13.00 по московскому времени, сообщили представители российской стороны.

    Российская делегация подтвердила, что переговоры с Украиной в Стамбуле начнутся в 13.00 по местному времени, передает ТАСС. Представитель делегации заявил: «Подтверждаем, начало в 13:00». Это время совпадает с московским временем.

    Кроме того, по информации агентства, помощник президента России Владимир Мединский планирует провести отдельные контакты на полях переговоров. Подробности о содержании этих контактов или о повестке переговоров пока не раскрываются.

    Напомним, в Стамбуле российская делегация во главе с Владимиром Мединским отправилась из гостиницы к месту предстоящих переговоров, которые пройдут во дворце Чираган.

    Помощник президента России Владимир Мединский накануне прибыл в Стамбул для нового раунда переговоров с украинской стороной. Украинская делегация в понедельник утром также прибыла в Стамбул для участия в этих переговорах.

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    2 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием в Стамбуле

    Делегации России и Украины начали переговоры в Стамбуле без рукопожатия

    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Перед стартом второго раунда переговоров в Стамбуле представители России и Украины воздержались от рукопожатия, подчеркнув напряженность между сторонами.

    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием перед началом второго раунда переговоров в Стамбуле, передает ТАСС. Информацию об этом агентству подтвердил источник, близкий к переговорам.

    «Обмена рукопожатием не было», – заявил собеседник агентства. Других подробностей о ходе встречи источник не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Стамбуле начался второй раунд переговоров России и Украины. Делегации рассадили по разные стороны П-образного стола, а между ними разместились турецкие представители. Министр иностранных дел Турции Фидан заявил о надежде на успех встречи России и Украины.

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    2 июня 2025, 21:33 • Видео
    Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

    Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

    Коментарии (0)
    2 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Начался второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
    Начался второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Стамбуле началась встреча делегаций России и Украины для обсуждения возможного урегулирования конфликта и поиска компромиссных решений.

    В Стамбуле началась встреча делегаций России и Украины для обсуждения возможного урегулирования конфликта и поиска компромиссных решений. Диалог начался с опозданием – более чем на полтора часа позже запланированного срока.

    Источник ТАСС сообщил: «Российско-украинские переговоры стартовали в Стамбуле».

    Часть украинской делегации прибыла на переговоры в военной форме.

    Украинская делегация перед началом встречи провела консультации с представителями европейских стран.

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    2 июня 2025, 12:15 • Новости дня
    Часть российской делегации вернулась в отель Стамбула

    Tекст: Ольга Иванова

    Несколько членов российской переговорной группы заселились обратно в отель Стамбула в преддверии второго раунда российско-украинских переговоров, который планируется сегодня.

    Часть российской делегации вернулась в гостиницу в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Стамбуле российская делегация во главе с Владимиром Мединским отправилась из гостиницы к месту предстоящих переговоров, которые пройдут во дворце Чираган.

    Помощник президента России Владимир Мединский накануне прибыл в Стамбул для нового раунда переговоров с украинской стороной. Украинская делегация в понедельник утром также прибыла в Стамбул для участия в этих переговорах.

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    2 июня 2025, 17:38 • Новости дня
    Украинская делегация в Стамбуле назвала сроки изучения российского меморандума

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская делегация в ближайшую неделю даст реакцию на меморандум, представленный Россией на переговорах в Стамбуле.

    Украина собирается внимательно ознакомиться с российским меморандумом по урегулированию, передает ТАСС. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил на пресс-конференции, что Киев оценит документ и обязательно поделится своей официальной реакцией.

    «Что касается российского документа, то мы должны с ним познакомиться, оценить. Будьте уверены, мы поделимся нашей реакцией на этот документ», – отметил он.

    Министр обороны и глава украинской делегации Рустем Умеров уточнил, что на ознакомление с документом у украинской стороны отведена неделя. Дальнейшие комментарии делегация даст после завершения анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны.

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    2 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Источник: Продолжения переговоров России и Украины сегодня не будет

    Источник сообщил об отсутствии продолжения переговоров в Стамбуле

    Tекст: Денис Тельманов

    Российско-украинские переговоры в Стамбуле не возобновятся в течение сегодняшнего дня, обе делегации планируют вернуться в свои столицы.

    Как передает ТАСС, продолжения переговоров между российской и украинской делегациями сегодня не ожидается. Участники сторон до вечера покинут Стамбул, сообщает источник агентства. На вопрос о возможном продолжении встречи источник прямо ответил: «Нет, делегации улетят в столицы». Других деталей о возможных новых датах переговоров не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле запланированы на 13:00 по московскому времени. Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, но дата обсуждений пока не уточняется.

    Обсуждение возможной личной встречи между президентами Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после достижения конкретных договоренностей на переговорах.

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    2 июня 2025, 15:44 • Новости дня
    Переговоры России и Украины продолжились за закрытыми дверями

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры России и Украины в Стамбуле перешли в закрытый формат после вступительного обращения министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

    Переговоры между российской и украинской делегациями стартовали в Стамбуле с выступления главы МИД Турции, сообщает РИА «Новости».

    После вступительного слова официальных лиц встреча продолжилась в закрытом формате, без участия прессы.

    Ранее переговоры между представителями России и Украины начались в Стамбуле. Часть украинской делегации прибыла на переговоры в военной форме.

    Украинская делегация перед началом встречи провела консультации с представителями европейских стран.

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    2 июня 2025, 15:28 • Новости дня
    Фидан рассказал о планах на второй раунд переговоров между Россией и Украиной

    Стало известно о планах рассмотреть во втором раунде переговоров встречу лидеров России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    В Стамбуле во время второго этапа переговоров между Россией и Украиной поставили задачу обсуждения возможной встречи на высшем уровне.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о планах рассмотреть вопрос встречи лидеров на втором раунде переговоров России и Украины, передает ТАСС. По его словам, стороны собираются обсудить необходимые шаги для подготовки такой встречи, вероятно, с участием Турции и США.

    Фидан отметил, что регулярные встречи делегаций способствуют укреплению доверия и поиску общих позиций. Министр подчеркнул ценность конкретного прогресса и выразил надежду на продуктивность переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле запланированы на 13.00 по московскому времени. Второй раунд прямых переговоров во дворце Чираган должен начаться в ближайшее время, обе делегации уже прибыли на место. Часть украинской делегации вновь появилась на переговорах в военной форме, делегаты вошли на территорию дворца Чираган.

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    2 июня 2025, 15:36 • Новости дня
    Фидан сообщил о планах обсудить перемирие и обмен пленными

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава турецкого МИД сообщил о намерении сторон продолжить переговоры по прекращению огня и вопросам обмена пленными между Россией и Украиной.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на переговорах в Стамбуле, что на втором раунде встречи между Россией и Украиной планируется обсудить прекращение огня и обмен военнопленными, передает ТАСС. Он отметил, что стороны уже завершили обмен тысяч людей за короткий срок и определили свои позиции по прекращению огня.

    Фидан подчеркнул, что на сегодняшней встрече планируется продолжить оценку условий возможного перемирия и обсудить новые шаги по обмену военнопленными, включая гуманитарные аспекты. Он поблагодарил участников за конструктивный подход на первой встрече 16 мая, отметив важные шаги, предпринятые обеими сторонами.

    Министр выразил надежду на дальнейшее продвижение в диалоге и подчеркнул волю сторон к обоюдной оценке своих позиций, что, по его словам, свидетельствует о настроенности на результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Стамбуле начался второй раунд переговоров России и Украины. Делегации рассадили по разные стороны П-образного стола, а между ними разместились турецкие представители. Министр иностранных дел Турции Фидан заявил о надежде на успех встречи России и Украины.

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    2 июня 2025, 11:07 • Новости дня
    Российская делегация покинула гостиницу перед переговорами в Стамбуле

    Tекст: Ольга Иванова

    В Стамбуле российская делегация во главе с Владимиром Мединским отправилась из гостиницы к месту предстоящих переговоров, которые пройдут во дворце Чираган.

    Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским покинула гостиницу в Стамбуле, передает ТАСС. В состав российской группы также вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    Состав делегации не изменился после первого раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 16 мая. Начало второго раунда намечено на 13.00 по местному времени во дворце Чираган.

    Помощник президента России Владимир Мединский накануне прибыл в Стамбул для нового раунда переговоров с украинской стороной. Украинская делегация в понедельник утром также прибыла в Стамбул для участия в этих переговорах.

    Журналисты собрались у дворца Чираган в ожидании начала встречи между российской и украинской делегациями.

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    2 июня 2025, 21:46 • Новости дня
    ООН выразила надежду на безусловное прекращение огня после переговоров

    Tекст: Евгения Караваева

    Международная организация призвала к немедленному и полному прекращению огня по завершении переговоров между Россией и Украиной в Турции.

    Организация Объединенных Наций рассчитывает, что переговоры России и Украины в Стамбуле приведут к полному и безусловному прекращению огня, передает ТАСС.

    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал итоги встречи, отметив, что организация надеется на быстрый прогресс.

    «Мы надеемся, что переговоры, завершившиеся в Стамбуле, приведут к полному, немедленному и безусловному прекращению огня как первому шагу на пути к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в соответствии с уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН», – заявил Дюжаррик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обнародовала полный текст меморандума по Украине. Владимир Мединский заявил, что российский документ не является ультиматумом, а служит инструментом для достижения мира.


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    2 июня 2025, 14:52 • Новости дня
    Фидан заявил о надежде на успех встречи России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Анкара ожидает, что предстоящие переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле в понедельник приведут к продвижению в урегулировании конфликта.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил надежду на результативность предстоящей встречи представителей России и Украины, которая проходит в понедельник в Стамбуле, сообщает РИА «Новости».

    Фидан подчеркнул, что Анкара готова сделать все необходимое для достижения мира и урегулирования ситуации.

    Он отметил: «Турция готова оказать любое содействие на пути к прекращению конфликта». Министр подчеркнул, что страна поддерживает дипломатические усилия и рассчитывает, что встреча станет значимым шагом к деэскалации и поиску компромисса.

    Источник в турецком МИД сообщил, что в состав турецкой делегации входят министр иностранных дел Хакан Фидан, начальник генерального штаба Метин Гюрак и директор турецкой Национальной разведывательной организации (МIT) Ибрагим Калын.

    Напомним, в Стамбуле началась встреча делегаций России и Украины для обсуждения возможного урегулирования конфликта и поиска компромиссных решений.

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    2 июня 2025, 12:50 • Новости дня
    Делегации России и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле

    Tекст: Ольга Иванова

    Во дворце Чираган в Стамбуле в ближайшее время должен начаться второй раунд прямых переговоров между представителями России и Украины, делегации прибыли на место.

    Кортеж российской делегации прибыл во дворец Чираган в Стамбуле около 12.40 по местному времени, сообщает ТАСС. Делегация Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым прибыла на площадку переговоров примерно в 12.47 по местному времени.

    Помимо Умерова, в состав украинской делегации вошли первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад и первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский.

    Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле запланированы на 13.00 по московскому времени.

    Помощник президента России Владимир Мединский накануне прибыл в Стамбул для нового раунда переговоров с украинской стороной. Украинская делегация в понедельник утром также прибыла в Стамбул для участия в этих переговорах.

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    3 июня 2025, 04:24 • Новости дня
    Штабы делегаций России и Украины оказались расположены по соседству в Стамбуле

    Tекст: Антон Антонов

    Российская и украинская делегации во время переговоров в Стамбуле использовали в качестве штабов здания, расположенные по соседству, сообщают информационные агентства.

    Штабы делегаций находились на расстоянии 100 м друг от друга в центре Стамбула. Российская сторона базировалась в районе Шишли, а украинская выбрала здание по соседству, передает РИА «Новости».

    Украинская делегация разместилась в армейском доме, где действуют строгие меры по ограничению доступа. По данным открытых источников, такие дома обычно предоставляются военным и их семьям. На пункте пропуска на территорию армейского дома дежурят военные, гражданским доступ закрыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что российская сторона довольна итогами переговоров в Стамбуле. Политолог Федор Лукьянов считает, что обе стороны заинтересованы в продолжении переговоров.

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    3 июня 2025, 08:25 • Новости дня
    Анкара заявила о возможном скором саммите по Украине в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация президента Турции предположила, что саммит по урегулированию конфликта на Украине, инициированный Реджепом Тайипом Эрдоганом, может состояться уже в ближайшие дни.

    В администрации президента Турции допускали, что саммит по урегулированию ситуации на Украине сможет пройти в ближайшее время благодаря переговорам в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Представитель администрации турецкого лидера заявил, что все зависит от хода переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле.

    Накануне президент Турции отметил успехи встречи российской и украинской делегаций и отметил, что после завершения переговоров в Стамбуле Турция планирует предложить инициативы по организации саммита с участием лидеров.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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