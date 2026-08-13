Гидрометцентр предупредил о штормовом ветре в трех федеральных округах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Непогода надвигается на ряд субъектов Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов, пояснила Макарова ТАСС.

«Сильные дожди в ближайшие три дня ожидаются в Вологодской области, на западе Ненецкого автономного округа и в Коми. В Архангельской области сильный дождь, гроза, ветер в прибрежных районах до 23 метров в секунду. А Мурманская область будет в тылу циклона и даже уже в гребне антициклона, там ожидаются заморозки до минус двух градусов», – сказала специалист.

Эксперт добавила, что в Приволжье фронтальная система циклона принесет кратковременные, но местами обильные осадки.

Неустойчивый характер погоды сохранится на юге европейской части страны. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также на Северном Кавказе пройдут ливни с градом. Порывы ветра в этих районах достигнут 23 метров в секунду.

В конце июля Макарова прогнозировала обильные осадки и грозы в южных регионах страны.

Тогда из-за ожидающихся гроз Гидрометцентр объявлял желтый уровень погодной опасности в Москве.