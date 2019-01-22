Певец Крис Браун задержан во Франции по подозрению в изнасиловании

Певец и актер из США Крис Браун был задержан в Париже по подозрению в изнасиловании, сообщают СМИ.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник во французской полиции, передает ТАСС. Подробности инцидента не приводятся.

Осенью 2018 года две американки обвинили футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании.