Еще одна американка обвинила Роналду в изнасиловании

Лесли Стовалл, адвокат американки Кэтрин Майорги, которая обвинила португальского футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании, сообщил, что еще одна женщина заявила о «таком же печальном опыте».

По словам Стовалла, женщина позвонила адвокату и сообщила, что «у нее был такой же печальный опыт с Роналду, как и у Майорги», передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

Имя женщины не называется, но известно, что она также является американкой, передает РИА «Новости».

Стовалл сообщил, что женщина расскажет обо всем полиции Лас-Вегаса.

В сентябре 2018 года Майорга обвинила португальца в изнасиловании, уточнив, что это произошло в 2009 году в отеле в Лас-Вегасе. Роналду полностью отрицает вину. В Сети появился ролик из ночного клуба в Лас-Вегасе, на котором футболист и девушка танцуют.