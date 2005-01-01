Американка обвинила Роналду в изнасиловании

Гражданка США Кэтрин Майорга публично обвинила футболиста «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании.

34-летняя Майорга в интервью Spiegel рассказала, что Роналду изнасиловал ее в 2009 году в Лас-Вегасе. После этого сторона футболиста заплатила ей 375 тыс. долларов за молчание. Женщина впервые выступила в СМИ после сообщений в прессе об изнасиловании, которые появились в 2017 году.

Сообщается, что до недавнего времени Майорга работала в начальной школе, однако не так давно уволилась.

В 2017 году Spiegel со ссылкой на источника обвинил Роналду в изнасиловании, совершенном в США в 2009 году. Сообщалось, что неназванная американка заявила об изнасиловании со стороны футболиста и собиралась его засудить. Однако адвокат Роналду заплатил ей за молчание.