Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
Вучич снялся в предвыборном ролике в обклеенной оскорблениями футболке
Бывший президент Сербии Вучич записал видео в футболке с оскорблениями
Экс-президент Сербии Александр Вучич записал обращение к гражданам в футболке, которая была обклеена оскорбительными словами от его политических оппонентов.
Бывший сербский лидер предстал на видео с наклеенными на одежду ярлыками «предатель», «автократ» и «сумасшедший». Ролик был опубликован в социальных сетях политика, передают «Вести»
Вучич ранее покинул пост главы государства для того, чтобы возглавить коалицию правящей «Сербской прогрессивной партии» на предстоящих выборах.
«Годами слушаю оскорбления, ложь и угрозы. Некоторые слова наносят боль, некоторые оставляют след. Но они нас не остановили, они научили больше работать», – заявил Вучич в ролике.
Политик добавил, что в случае победы его коалиции на парламентских выборах 25 октября Сербия продолжит придерживаться курса на поддержание хороших отношений с Россией и не станет вводить санкции против Москвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Александр Вулин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Сербии.
В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку суверенной политике Александра Вучича перед выборами.
В прошлом месяце сербский лидер распустил парламент страны для проведения внеочередного голосования.