Вучич снялся в предвыборном ролике в обклеенной оскорблениями футболке

Бывший президент Сербии Вучич записал видео в футболке с оскорблениями

Tекст: Денис Тельманов

Бывший сербский лидер предстал на видео с наклеенными на одежду ярлыками «предатель», «автократ» и «сумасшедший». Ролик был опубликован в социальных сетях политика, передают «Вести»

Вучич ранее покинул пост главы государства для того, чтобы возглавить коалицию правящей «Сербской прогрессивной партии» на предстоящих выборах.

«Годами слушаю оскорбления, ложь и угрозы. Некоторые слова наносят боль, некоторые оставляют след. Но они нас не остановили, они научили больше работать», – заявил Вучич в ролике.

Политик добавил, что в случае победы его коалиции на парламентских выборах 25 октября Сербия продолжит придерживаться курса на поддержание хороших отношений с Россией и не станет вводить санкции против Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Александр Вулин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Сербии.

В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку суверенной политике Александра Вучича перед выборами.

В прошлом месяце сербский лидер распустил парламент страны для проведения внеочередного голосования.