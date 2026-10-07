Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране
Граждане Молдавии опубликовали петицию с требованием к властям отказаться от планов по организации лечения и реабилитации военнослужащих Вооруженных сил Украины за счет государственного бюджета.
Жители Молдавии разместили на специальном портале гражданских инициатив обращение, призывающее руководство страны приостановить программу медицинской помощи солдатам иностранных государств, включая Украину, передает РИА «Новости».
«Власти рассматривают возможность выделения средств из бюджета на нужды украинских военных. Мы, граждане Молдавии, подписавшие эту петицию, обращаемся к президенту и правительству и требуем прекратить действия властей, которые мы считаем противоречащими интересам граждан, либо вынести этот вопрос на общенациональный референдум в соответствии с положениями Конституции», – говорится в тексте документа.
Авторы инициативы подчеркнули необходимость в первую очередь заботиться о собственных гражданах, а также потребовали раскрыть источники финансирования лечения иностранных солдат.
В сентябре посол Украины в Кишиневе Паун Роговей и министр здравоохранения Молдавии Александр Гаснаш обсуждали перспективы оказания физической и психологической помощи украинским бойцам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре гражданин Украины сбежал от мобилизации в Молдавию на параплане.