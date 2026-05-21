Захарова высмеяла сообщения о подготовке Кубой нападения на США
Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова подняла на смех информацию американских журналистов о предполагаемой закупке Гаваной беспилотников для ударов по объектам США во Флориде и Гуантанамо.
Захарова с иронией прокомментировала публикации о возможной атаке Гаваны на американские объекты во Флориде и Гуантанамо, передает РИА «Новости».
Журналисты ссылались на материал издания Axios, сообщившего о якобы приобретении Кубой ударных беспилотников.
«Это уже вызывает гомерический хохот… Как можно серьезно относиться к публикации, в которой говорится, причем как бы профильной, посвященной международным проблемам, что Куба хочет напасть на Соединенные Штаты Америки? Вы можете себе это представить?» – заявила дипломат на брифинге.
Спикер напомнила о многолетней американской блокаде острова, включающей информационно-технические ограничения. По ее мнению, подобные вбросы свидетельствуют либо о безумии автора, либо о намеренной провокации для формирования нужного общественного мнения.
Портал Axios узнал о вероятной подготовке военной операции Вашингтона против Гаваны.
Американские военные приступили к разработке планов вооруженного вторжения на остров.
В ответ министерство иностранных дел Кубы заявило о готовности защищаться от любой агрессии.