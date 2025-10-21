С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности и передать в Абу-Даби
Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров выразил готовность приобрести похищенные из Лувра во Франции драгоценности и передать их в филиал этого музея в Абу-Даби.
Дуров сообщил о своей инициативе в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».
«С радостью куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу-Даби, конечно. Никто не ворует из Лувра Абу-Даби», – написал он.
Ранее Дуров назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции.
Напомним, грабители использовали автовышку для проникновения в Лувр, а один из них попытался поджечь оборудование, но был остановлен охраной. На опубликованном видео видно, как мужчина в желтом жилете аккуратно снимает стекло с витрины и вынимает экспонаты, причем вся операция заняла не более четырех минут.
Расследованием ограбления музея занялись более 60 следователей.