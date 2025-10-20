Расследованием ограбления Лувра во Франции занялись более 60 следователей

Более 60 следователей начали расследование кражи драгоценностей из Лувра

Tекст: Денис Тельманов

Более шестидесяти следователей были мобилизованы для расследования ограбления Лувра, передает ТАСС. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в эфире телеканала LCI заявил: «Более 60 следователей мобилизованы для расследования этого дела».

Он выразил уверенность, что преступники будут найдены, а также отметил наличие у полиции большого объема видеоматериалов, связанных с происшествием.

По данным прокуратуры Парижа, четверо преступников проникли в музей 19 октября с использованием автогидроподъемника, который доставили к зданию.

В «Галерее Аполлона» они вскрыли витрины и похитили девять ювелирных украшений, среди которых оказалась корона императрицы Евгении, инкрустированная 1 354 бриллиантами. Одно из похищенных украшений преступники уронили при побеге.

Следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Несмотря на интенсивные розыскные мероприятия, задержать подозреваемых пока не удалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский коллекционер Сергей Подстаницкий отметил, что украденные из Лувра драгоценности невозможно продать целиком, поэтому преступники будут выламывать из них камни и продавать их за 50–70% от стоимости.

Грабители использовали автовышку для проникновения в музей, а один из них попытался поджечь оборудование, но был остановлен охраной. На опубликованном видео видно, как мужчина в желтом жилете аккуратно снимает стекло с витрины и вынимает экспонаты, причем вся операция заняла не более четырех минут.

