Искусствовед: Из похищенных драгоценностей Лувра выломают камни и продадут их за полцены

Искусствовед Подстаницкий: Похищенным в Лувре историческим артефактам грозит уничтожение

Tекст: Татьяна Косолапова

Глава МВД Франции Нуньес сообщил, что в воскресенье ранним утром в музей Парижа Лувр проникли грабители вырезали оконное стекло и всего за семь минут похитили драгоценности, затем скрылись на скутерах. Позже в Сети появилось видео произошедшего, на кадрах которого видно, как мужчина в желтом жилете вытаскивает экспонаты из витрины.



«Если оставить в стороне тот факт, что речь идет о бесценных исторических артефактах, то сами по себе похищенные предметы – это произведения выдающихся мастеров своего времени, созданные из драгоценных камней существенных размеров. Их стоимость, даже по самым скромным оценкам, может достигать десятков миллионов евро. Но реализовать их невозможно – слишком знаковые и известные вещи», – говорит Подстаницкий.

Поэтому, по его словам, ни один уважающий себя музей, аукционный дом или порядочный коллекционер не отважится приобрести такие вещи – они слишком узнаваемы. На черном рынке такие «горячие» предметы не котируются: они привлекают излишнее внимание полиции по всему миру и превращаются из ценности в опасный, неликвидный груз, который нельзя будет выставлять и легально перепродать.

«Скорее всего, если бандитов не поймают вовремя, вещи разломают и будут отдельно продавать камни из них. Стоимость будет составлять от 50 до 70 % от реальной цены камней, как на все ворованные вещи», – заключил искусствовед.