В МВД Франции назвали способ проникновения грабителей в Лувр
Глава МВД Франции Нуньес: Грабители проникли в Лувр через окно с помощью автовышки
Группа грабителей проникла в Лувр, воспользовавшись лестницей на автовышке, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.
Грабители проникли в Лувр через окно, воспользовавшись лестницей, установленной на автовышку, передает РИА «Новости». По словам Нуньеса, преступники выбрали для проникновения галерею Аполлона. Они разбили окно и увезли с собой драгоценности, которые имеют огромную историческую ценность.
«Преступники использовали лестницу, установленную на грузовик, чтобы проникнуть в галерею Аполлона в музее. Они разбили окно и похитили драгоценности, представляющие неизмеримую историческую ценность», – заявил Нуньес в эфире радиостанции France Inter.
Министр сообщил, что полиция Парижа полностью мобилизована на поиски злоумышленников. Он выразил надежду, что задержать грабителей удастся в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французское издание Parisien опубликовало список предметов, похищенных из Лувра. Преступники похитили украшения, принадлежавшие Наполеону.
Позже корона императрицы Евгении де Монтихо, похищенная из Лувра, была обнаружена поврежденной вблизи музея.