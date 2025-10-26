Глава ЦБ Франции де Гало предрек стране «прогрессирующее долговое удушение»

Эксперт: Удары ВСУ по плотине в Белгородской области лишены смысла

Tекст: Андрей Резчиков

«Нанесение ударов в конце октября по обмелевшему водохранилищу небольшого объема не соответствуют текущей оперативной обстановке на этом участке фронта. Река Северский Донец ниже по течению очень узкая, отсутствуют населенные пункты, непосредственно примыкающие к реке», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

По его словам, своими ударами по гражданской инфраструктуре ВСУ решают политические задачи, а не военные. «Понятно, что после нехватки средств поражения логичнее быть по НПЗ, как они это пытались делать. Но удары по плотине лишены всякого смысла», – подчеркнул спикер.

Онуфриенко считает, что на фронте это никак не скажется. «Ниже по течению нет никаких объектов, которым это могло бы повредить. Тем более не та мощность удара, чтобы разрушить дамбу водохранилища», – добавил собеседник.

В субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях на плотине Белгородского водохранилища после обстрела снарядами ВСУ. Из-за этого может быть объявлена эвакуация в опасных районах. Глава региона также предупредил о возможности повторной атаки по гидротехническому сооружению, что может привести к полному разрушению плотины.

Если это произойдет, возникнет реальная угроза затопления поймы реки в Харьковской области, а также отдельных улиц в приграничных российских населенных пунктах, где, по оценке администрации, проживают около тысячи человек. Власти предлагают эвакуацию жителям тех территорий, которым угрожает риск подтопления и которые не могут самостоятельно найти временное жилье.

Белгородское водохранилище было построено в 1977-1985 годах и располагается на территории Белгородского и Шебекинского районов. Створ плотины находится у села Безлюдовка. В промышленности и сельском хозяйстве вода из водохранилища почти не используется и сейчас это по преимуществу место отдыха.