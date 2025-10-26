Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.2 комментария
Глава ЦБ Франции де Гало предрек стране «прогрессирующее долговое удушение»
Франции угрожает прогрессирующее долговое удушение на фоне дефицита бюджета, сообщил управляющий ЦБ страны Франсуа Виллеруа де Гало.
«Нашей стране грозит не банкротство, а прогрессирующее удушение – прежде всего, все более дорогостоящие процентные платежи, с 30 млрд в год в 2020 году до более чем 100 млрд к концу десятилетия», – приводит слова де Гало РЕН ТВ со ссылкой на La Croix.
По данным рейтингового агентства Moody's, бюджетная проблема Парижа оценивается как «огромная». Де Гало подчеркнул необходимость оперативно искать решения и предложил рассмотреть введение прогрессивного налога, включая пожилое население, чтобы справиться с ситуацией.
Moody's ухудшило прогноз по Франции со стабильного до негативного без изменения кредитного рейтинга. Причиной стали рост бюджетного дефицита и увеличение государственного долга страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Fitch впервые понизило долгосрочный кредитный рейтинг Франции до уровня А+ в сентябре.