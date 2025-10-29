Франция решила удвоить налог на прибыль для цифровых гигантов

Французский парламент решил повысить налог для Amazon, Google и Meta

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает Bloomberg, нижняя палата парламента Франции приняла поправку к проекту бюджета на 2026 год, удваивающую налог на цифровые доходы таких гигантов, как Amazon, Google и Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) – с 3 до 6%. Итоговая ставка оказалась ниже предложенных ранее 15%.

Этот шаг уже вызвал обеспокоенность у американских конгрессменов, которые считают повышение налога нападением на американские компании и угрожают ответными мерами со стороны Конгресса и администрации президента США Дональда Трампа.

Поправка является лишь частью бюджетного законопроекта, окончательное голосование по которому может пройти в ноябре или декабре. Не гарантировано, что мера вступит в силу, поскольку у правительства Франции нет парламентского большинства и оно не планирует использовать специальные конституционные механизмы для обхода голосований.

Министр финансов Франции Ролан Лескюр заявил: «Я принимаю к сведению желание парламента усилить налог на цифровых гигантов. Это вопрос, который требует осторожности, особенно в части порогов, и по которому необходимо двигаться вперед на европейском и международном уровне».

Кроме того, был одобрен еще один поправочный пункт – предложение радикальной оппозиции о всеобщем налоге на международные корпорации по пропорции их деятельности во Франции. Лескюр подчеркнул, что эта мера «неработоспособна» из-за противоречия 125 двусторонним налоговым соглашениям страны.

Из-за неблагоприятной бюджетной ситуации и давления оппозиции французское правительство также пообещало повысить корпоративные налоговые ставки, чтобы снизить один из самых крупных дефицитов в еврозоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, управляющий Центральным банком Франции Франсуа Виллеруа де Гало предупредил о прогрессирующей угрозе долгового удушения Франции на фоне большого дефицита бюджета.

Проблемы администрации Эммануэля Макрона начали тревожить весь Евросоюз. Западные эксперты опасаются, что политическая и экономическая нестабильность во Франции может привести к краху Евросоюза. В зоне риска находятся курс евро и заинтересованность инвесторов во вложении средств.